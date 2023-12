escuchar

Susana Giménez disfruta en Uruguay de la temporada de verano, mientras se despide del teatro con Piel de Judas, que ya fue presentada en los escenarios en julio de 2022 y que en estos días volvió a escena en Punta del Este. La histórica conductora de televisión recibió este fin de semana una visita muy especial de dos cantantes internacionales, que le mostraron su apoyo como espectadores: de quién se trató.

“Mi despedida del teatro es definitiva”, aseguró Susana Giménez en una entrevista reciente, en la que detalló que dejará los escenarios en las próximas semanas. La obra teatral Piel de Judas se reestrenó en Punta del Este este 22 de diciembre y ya se había presentado en julio del año pasado. La actriz ya comunicó que a finales de enero no sólo terminarán las funciones de la obra sino que pondrá fin a su carrera en las tablas.

Susana Giménez se despedirá de los escenarios (Fuente: Gerardo Viercovich)

Durante la obra que presentó este fin de semana, a cargo de Pierre Barillet y protagonizada también por Mónica Antonópulos, Alberto Fernández de Rosa, Antonio Grimau, David Masajnik, Marcelo Serre y Goly Turilli, la actriz recibió la visita de dos amigos muy especiales.

Se trató de Sebastián Yatra, con quien protagonizó una icónica actuación en el subte del barrio porteño de Recoleta.

Sebastián Yatra saluda a Susana Giménez durante la función de Piel de Judas RS Fotos

El cantante colombiano compartió un divertido video a través de sus Stories de Instagram, en el que mostró con quién se encontró en el teatro. “Uno se sienta por acá y miren a quién tiene atrás”, expresó Yatra, mientras enfocó con la cámara a Cristian Castro, quien hizo un gesto divertido hacia el objetivo del celular del cantante.

Posteriormente, la actriz posteó un clip en el que apareció al lado del intérprete de “Traicionera”. “Sebas, te quiero. Bienvenido a Punta del Este”, expresó Giménez. Entonces, el colombiano le dedicó unas palabras de elogio: “Me dejaste sin voz de todo lo que me reí”, apuntó. A lo que la diva respondió: “Mentiroso. ¿En serio te reíste? Mi amor. Bueno, divertite mucho, pero cuidate”.

En tanto, Susana Giménez contó con un nuevo proyecto en la televisión argentina. “Recibí la propuesta y dije: ‘Bueno, entonces aprovecho y me retiro del teatro, porque realmente es lo que más me cansa’”, señaló. Y argumentó: “El teatro tiene mucha cosa: mucho cambio de ropa, de zapatos, de estudiar la letra. Siempre tenés que sentirte bien. No te puede doler la cabeza, el estómago o el pie, nada”.

Cristian Castro también disfrutó de la obra y aprovechó la ocasión para saludar a su amiga Susana Giménez RS Fotos

El motivo por el que Susana Giménez abandonó la gala de los Martín Fierro Latino

El último lunes de noviembre, se celebró la primera gala de los Martín Fierro Latino, con un reconocimiento a lo mejor de la televisión, la radio y el streaming de la Argentina, Paraguay, México, Chile y Perú; en 2023. Pero la entrega de los galardones se vio rodeada de algunas polémicas, como la salida de Susana Giménez.

El saludo de Cristian Castro y Sebastián Yatra en Enjoy Punta del Este RS Fotos

La actriz, posteriormente, detalló el motivo por el que abandonó la noche de los Martín Fierro Latino, tras los rumores de que sintió aburrimiento en la gala. “Me fui porque iban por el premio 13 y faltaban 17. Hacía frío, yo era un cubito de hielo y mi asistente tenía los labios morados”, expresó la conductora, que iba a ser galardonada con el Martín Fierro de Diamante.

LA NACION