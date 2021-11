Lin-Manuel Miranda, el compositor detrás de las canciones de Encanto: “Me gustaría escribir un tango”

En un pueblo perdido entre las montañas de Colombia vive una familia muy especial: los Madrigal. Una casa con habilidades fantásticas le otorga a cada uno de sus miembros un don mágico, y juntos, además de ayudar a toda la comunidad, deberán luchar para mantener intacto este poder que se les concedió mediante un milagro. Como no podría ser de otra manera, la música es el hilo conductor perfecto para lograr que Encanto se perfile como un nuevo éxito de Disney.

La difícil tarea de escribir y componer las canciones para este largometraje estuvo en las manos de Lin-Manuel Miranda . Sus raíces puertorriqueñas y mexicanas, sumadas a su extensa y exitosa carrera como compositor, letrista, actor, cantante, dramaturgo y productor lo convirtieron en la persona ideal para ponerle ritmo a esta película inspirada en la cultura colombiana .

En una charla exclusiva con LA NACION, videollamada mediante, el creador de éxitos como el musical Hamilton, la banda sonora de Moana y ganador de once premios Tony y dos Grammy, se entusiasma al contar como nació la música de Encanto.

-Las canciones de las películas de Disney suelen marcar la infancia de muchas personas ¿Qué sentiste al ser convocado para crear la música de Encanto?

-¡Me dio mucho miedo! Mi amor por la música y mi inspiración para crear nació cuando tenía 9 años y vi La Sirenita en el cine. Cuando Sebastián empezó a cantar “Bajo del Mar” fue como una experiencia extracorpórea, yo nunca había visto algo así. Cada vez que escribo canciones para Disney pienso en ese momento en el que dije, ‘no sabía que hacer eso era posible’. Para Encanto nos inspiramos mucho en la cultura y la diversidad musical de Colombia, pero al mismo tiempo es una historia de familia y se inspira un poco en las nuestras, todo eso se refleja en la música . La semana pasada vi la película con mi hermana mayor y te puedo decir que la canción de Luisa, “Surface Pressure”, está inspirada en ella, porque yo sé que cuando eres el más grande tienes más responsabilidades, la escribí en su honor. Lo que me encanta de esta película es que te da la posibilidad de hablar de tu familia.

Encanto llega a los cines este jueves

-Además, con Encanto tuviste la posibilidad de llevar la cultura latina al mundo entero... ¿Qué sentiste al poder hacerlo?

-Es una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo me siento súper orgulloso de poder hacerlo. Hace unos años vi, gracias a Moana, que Disney trabaja muy duro para conseguir expertos y personas detrás de cámara que traigan autenticidad a lo que sucede. Ellos saben que cuando hacen una película inspirada en alguna parte del mundo, la gente de ese lugar la va a ver y va a buscar sentirse representada con lo que sucede en la pantalla. Esa experiencia con Moana fue increíble, porque era una cultura diferente a la mía, pero trabajando con personas de la Isla Pacífica logramos plasmarla bien y fue un orgullo. En este caso, poder viajar a Colombia, trabajar en contacto con músicos de allá, incluyendo a Carlos Vives y Sebastián Yatra, fue la mejor manera de escribir esta música, que se parece a las de mis raíces de Puerto Rico y México, pero al mismo tiempo es distinta. Así es como yo también crezco como artista, aprendiendo ritmos y melodías del mundo que ya quedan en mí para el futuro.

-¿Cómo fue viajar a Colombia para empaparte de la música y la cultura del país?

-¡Fue increíble! Fuimos a Cartagena, a Bogotá, a Palenque, a ciudades enormes y a pueblos chiquititos. Había música en cada parte del viaje, sin lugar a dudas me quería enfocar en la diversidad de los ritmos colombianos. Tú tienes una canción como “The Family Madrigal” que utiliza un acordeón, es muy divertida y muy colombiana, un número de apertura que tiene mucho para contar porque te presenta a la familia entera y te relata como están relacionados. Después tienes una canción como “Colombia, Mi Encanto” que fue inspirada en los vallenatos de Carlos Vives, artista al que estuve escuchando en loop para poder escribirla. Tenerlo a él y a sus músicos grabándola la llevó a otro nivel.

-Además de “Colombia, mi encanto” también está la canción “Dos Oruguitas” ¿Cómo fue para vos componer en español?

- Componer en otro idioma fue difícil, pero me hizo crecer como artista. Mi español es súper conversacional, no llego a la poesía de Gabriel García Márquez sin ayuda, por eso estaba con mi diccionario al lado mientras escribía . “Dos oruguitas” fue inspirada en la metáfora que creó el departamento de animación, que retrató el milagro en el cual se basa la película de manera audiovisual, con una vela que se convierte en mariposa. Entonces yo pensé: ‘si tenemos dos oruguitas y nos quedamos en la metáfora de la mariposa, hay algo interesante ahí para ir por el lado de la naturaleza’. Quería que se sienta como una canción de cuna, como algo que siempre existió, como una historia: dos oruguitas que se están aguantando y no quieren llegar a la próxima etapa de su vida. Me pareció súper romántico porque es exactamente lo que está haciendo esta familia, en donde se aman pero no quieren crecer y llegar al próximo nivel de vida. Esa canción fue muy difícil de hacer, pero a la vez me pude inspirar de mis colaboradores. Eso es lo maravilloso de hacer música para una película, que la idea puede venir de cualquier esquina.

-Vos venís del mundo del teatro, y en la película se puede notar como hay algunas canciones que tienen la esencia de aquellas que uno puede escuchar en Broadway ¿Qué te llevó a darles ese espíritu teatral?

-Yo vengo de la tradición de Howard Ashman, que junto con Alan Menken escribió grandes canciones que llevaron a Disney a su punto dorado. Ellos también vienen de la tradición del teatro de Nueva York y le enseñaron al departamento de animación cómo se hacía un musical. Dijeron: ‘así lo hacemos nosotros’, y de esa forma nacieron grandes películas. En Encanto hay algunos temas que en sus formas o en sus estructuras son inspirados en ese estilo. Pienso por ejemplo en “We Don’t Talk About Bruno”, que es como un final de primer acto, es un “One Day More” [Una de las canciones más famosas del musical Rent]. Escuchás a cada personaje por separado y después a todos cantando a la misma vez, llegando al punto final al mismo tiempo. Gocé mucho escribiendo esa canción, porque también me dio la oportunidad de escribirle partes chiquitas a personajes que no tenían temas solo. Pude ponerle voz a Dolores, a Camilo y a Isabela, lo que me dio material para que al final de la película se pongan a cantar todos juntos. En esas pequeñas cosas fui incorporando tradiciones teatrales.

-Si tuvieses que escribir las canciones de una película inspirada en la Argentina, ¿Qué elementos tomarías para incorporar?