Oscar 2022: todos los looks de la alfombra roja

La Academia de Hollywood celebra la 94° edición de los Oscar, los premios que distinguen a los mejor de la producción cinematográfica del último años. Con una ceremonia que promete parecerse a las prepandémicas, muchas celebridades ya pasean sus looks por la red carpet montada en el ingreso del Dolby Theatre de Los Ángeles.

Lily James, Jamie Lee Curtis y Tracee Ellis Ross fueron de las primeras celebridades en llegar.

Lily James vestido con apliques en tonos rosados de Atelier Versace Jordan Strauss - Invision

Jamie Lee Curtis, otra de las presentadoras que tendrá la ceremonia, optó por un diseño tornasolado de Stella McCartney Jordan Strauss - Invision

Tracee Ellis Ross, la encargada de dar a conocer los nominados en febrero, llegó a la red carpet con un elegante vestido strapless con escote corazón

Josh Brolin y su esposa, Kathryn Boyd John Locher - Invision

La cantante Becky G, muy discreta para la gran noche de Hollywood Jordan Strauss - Invision

Jason Momoa, uno de los actores de Duna, eligió un look con tonos oscuros Jae C. Hong - Invision

Nicole Kidman, vestida por Armani, dijo estar feliz de acudir a la ceremonia junto a su esposo, Keith Urban. “Me gustaría hacer mucha más comedia”, aseguró sobre su labor en Being The Ricardos. “Yo me enamoré de Lucille [Ball] como personaje y como ser humano también. El elenco que tuvimos es maravilloso, porque esta película se trata del elenco, y solo tres estamos nominados. También se trata del equipo, porque todo lo que hacemos es posible por la gente que trabaja detrás de escena. En esta instancia de mi carrera siempre es bueno probar cosas que te sacan de tu zona de confort, que nunca has hecho, eso es una bendición. Y como actores solo somos buenos gracias a las oportunidades que nos dan, por eso cuando las recibo, trato de hacerlas lo mejor posible”, asumió.