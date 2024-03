Sebastián Yatra recomendó tres libros para el fin de semana y sorprendió con su elección

Escuchar

Sebastián Yatra suele utilizar su perfil en las redes sociales para compartir fragmentos de sus canciones, anunciar sus shows y dedicar sentidos mensajes a sus amigos o incluso a los fans. Este fin de semana, el artista colombiano publicó en sus Stories de Instagram, antes sus más de 29 millones de seguidores, una recomendación de tres libros y sorprendió con la elección de uno de ellos.

“Un plan de sábado, por si les gusta leer y no tienen nada que hacer”, expresó el intérprete de “Traicionera”. A continuación, Sebastián Yatra mostró los tres libros que generaron algo en él en el último tiempo y que quiso compartir con sus admiradores para que sientan emociones similares al atravesar sus páginas.

En primer lugar, el cantante colombiano destacó En agosto nos vemos, la novela inacabada de Gabriel García Márquez que se publicó en el aniversario de su cumpleaños por decisión de sus hijos. El autor pidió que su obra fuera destruida a su muerte en 2014, pero Rodrigo y Gonzalo decidieron compartir el escrito del Premio Nobel de Literatura, en medio de una polémica que generó diversas opiniones en torno a la moral.

“Descansa en paz, Gabo”, siguió Yatra. Y detalló: “Está brutal el libro. Lo decidieron publicar sus hijos y, bueno, cualquier cosa que haya escrito Gabo vale la pena leerla. Está muy bonita la historia”.

La publicación póstuma de García Márquez se centró en los pasos de Ana Magdalena Bach, quien visita cada mes de agosto la isla del Caribe en la que está enterrada su madre. En el hotel en el que se aloja, conoce a un hombre con el que inicia una relación pasional. En sus 120 páginas, se incluyeron notas del manuscrito original del autor.

De qué tratan los libros que recomendó Sebastián Yatra a sus seguidores

El segundo libro que Sebastián Yatra recomendó se trató de Thinking, fast and slow (Pensar rápido, pensar despacio, en su traducción al español), de Daniel Kahneman. El psicólogo israelí-estadounidense se centró en la economía del comportamiento y plasmó en su publicación de 2011 parte de sus investigaciones de más de una década.

Sebastián Yatra recomendó sus libros favoritos del momento Captura

“Es un libro que te cambia la vida, la forma de pensar y que habla de los dos sistemas de pensamiento del cerebro”, destacó Yatra sobre el escrito del Premio Nobel de Economía. Y añadió: “Un análisis muy bacano de la psicología humana”. Kahneman trató de descifrar los dos sistemas que modelan nuestros pensamientos: el intuitivo y emocional y el deliberativo y lógico.

Para finalizar, Sebastián Yatra eligió el libro The evening and the morning (Las tinieblas y el alba) de Ken Follet, quien está detrás de la trilogía de Los pilares de la tierra. Esta novela salió a la luz en 2020, al tratarse de una precuela publicada posteriormente, como el cuarto libro. “Acaba de salir un quinto. Es un poquito corto”, bromeó el intérprete de “Tacones rojos”, al mostrar el tamaño del escrito.

El artista colombiano también destacó una obra de Ken Follet Captura

