Pablo Romero, de Árbol: la vida entre México y Argentina, los 30 años de la banda y su regreso a Buenos Aires

Luego de casi un año alejado de los escenarios porteños, Árbol, la banda de Pablo Romero (voz), Sebastián Bianchini (bajo), Hernán Bruckner (guitarra) y Martín Millán (batería) volverá a reencontrarse con el público de la ciudad de Buenos Aires este sábado 10 de mayo en el Complejo C Art Media.

Además de disfrutar de clásicos como “Trenes, camiones y tractores”, “Pequeños sueños”, “La nena monstruo”, “El fantasma”, verdaderos hitos de su discografía, la cita será una oportunidad para dar a conocer el nuevo material de la banda de Haedo, en el que reversiona canciones como “Pintao”, de Duki y “La güera Salomé”, del mexicano Fito Olivares.

Recién llegado de México, donde reside desde hace 14 años, Pablo Romero adelanta cómo será el show de este sábado, habla sobre la dinámica de trabajo a distancia con la banda y los planes para este año.

–¿Cómo será el show en el Complejo C Art Media?

–Será un show especial, porque si bien el año pasado estuvimos girando por todo el interior, fuimos a Paraguay, a Uruguay, también tocamos en España, pero hace mucho que no tocamos en Buenos Aires. Será una fecha clave, porque vamos a presentar canciones nuevas, una serie de singles que estamos sacando, como se estila trabajar ahora, y más adelante veremos si ese material toma la forma de un álbum. Más que covers, estamos haciendo reversiones, dándole una vuelta de rosca a determinadas canciones como “Pintao”, de Duki, un trap que pasamos al formato Árbol, con mucho respeto, y es una manera también de generar un puente generacional; o “La güera Salomé”, de Fito Olivares. Va a ser un show emblemático, porque Art Media es un lugar muy grande. Además de los temas nuevos, van a estar nuestros clásicos de siempre y va a haber una puesta en escena diferente, con invitados y una sección de metales, un poco dándole una vuelta más para refrescar todo esto que somos.

–Hace 14 años que vivís en México. ¿Cómo es la dinámica de Árbol, con vos viviendo allá y el resto de la banda en Argentina?

–Por darte un ejemplo, todo enero estuve acá, me fui todo un mes y ahora vine una semana. Ahora me vuelvo a ir un mes y vuelvo otro mes acá. Después me voy un mes y medio a México y vuelvo para acá. Estoy mitad y mitad. Pero, además, estamos todo el tiempo en contacto, siempre pasándonos material y hablando a diario con los chicos, laburando sin parar. Es algo que ya veníamos haciendo incluso antes de la pandemia.

–¿De qué manera tu desembarco en México tuvo que ver con la separación de la banda en 2011?

–Para arrancar, nunca fue una separación. En 2011 decidimos parar porque hacía 17 años que no dejábamos de tocar y trabajar. Tardamos como un año en poder aterrizar el avión sin que se estrelle, después de largas charlas, y después yo me fui a vivir a México, donde vivo ya hace 14 años. Tengo un hijo [Vito León], que es mexicano y este desembarco en México a mí también me dio un nuevo horizonte, nuevos aires, otra idiosincrasia, otra forma de trabajo también, todo nuevo. Yo venía de hacer muchas cosas acá como productor. Había producido a Miranda!, a Los Pericos, a Los Tipitos, Árbol, mucho con Gustavo Santaolalla, que siempre fue mi norte y mi modelo a seguir, de quien aprendí mucho de este oficio de producir. Siempre tuve mucha afinidad con Gustavo y su familia, una persona que yo adoro. Tuve la suerte de estar mucho con ellos.

–¿Y por qué México?

–Nosotros íbamos mucho a México con Árbol y me parecía una muy buena plaza para trabajar y seguir desarrollándome, principalmente como productor y como artista también. Siempre me gustó producir y terminé haciendo un montón de discos allá con artistas y bandas locales. Es una plaza muy grande, que se consume mucho, donde también va gente de España, de Italia, de Japón, de Alemania. Y en la pandemia también hice la música para más de 600 comerciales, música de películas, siguiendo un poco el camino de Gustavo. Fui atrás de esa idea que me parecía muy interesante.

Después de siete años separados, el grupo de Haedo nacido en los años 90 había encarado un regreso al ruedo en 2017. Tras siete años de inactividad, la vuelta estuvo marcada por un lento recorrido que cobró mayor vigor a finales de 2019, cuando decidieron dar su primer show en Buenos Aires desde su retorno, con la mira puesta en un nuevo disco. Pero el destino tenía otros planes y la pandemia obligó a dejar en pausa el proyecto. Durante 2020, la imposibilidad de tocar en vivo los llevó a concentrar su trabajo en estudios. Ya acostumbrados a moverse a distancia desde que Romero se fue a vivir a México comenzaron a regrabar algunos de sus clásicos como “Pequeños sueños”, “Prejuicios” y “El fantasma”, con el rapero Lng/SHT, el grupo mexicano Ruido Rosa y Natalie Pérez.

Así las cosas, a finales de 2021 la banda se reencontró con su público por primera vez en mucho tiempo, y al año siguiente lanzó Hongo, su último álbum de estudio.

–¿Cómo es tu vida en México hoy por hoy?

–Produzco mucha música para diferentes movimientos musicales; más allá de mi banda, me dedico a grabar con muchos estudios. Después, en el día a día, me levanto y llevo a mi hijo al colegio, y si bien estoy separado de la mamá hace unos años, los días que me toca lo llevo a natación, lo llevo a fútbol, cosas de padre. Nos divertimos mucho juntos. Y cuando no está conmigo, me dedico mucho a componer el material nuevo de Árbol. La segunda mitad de año vamos a dedicarnos a lo que será la celebración por los treinta años de la banda y vamos a girar por todo el continente. A la vez, estamos preparando material nuevo para un futuro disco de canciones inéditas para finales de 2026, principios de 2027.

"Árbol ya es una banda clásica", comenta Pablo Romero Hernan Zenteno - La Nacion

–¿Cómo definirías este momento de Árbol?

–Creo que hoy Árbol ya es una banda clásica. Tenemos la suerte de tener un par de canciones como “El Fantasma”, “Pequeños sueños”, “Trenes, camiones y tractores”, que están en el inconsciente colectivo de un país como Argentina. Somos conscientes de eso y de que la banda sigue creciendo, sigue trabajando y girando, sigue estando activa y vigente. Sabemos también del background que tiene de tantos años. Así que vamos a seguir trabajando, y creo que con el tiempo va a ser una banda que dará sus frutos a nivel latinoamericano, a nivel mundial. Estamos tras de eso y lo queremos hacer.

Árbol. Sábado 10 de mayo, a las 21, en Complejo C Art Media (Corrientes 6271). Entradas a la venta en passline.com