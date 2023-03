Paladium: una fiesta ochentosa recreará a la icónica disco para el rodaje de un documental

escuchar

“Hace mucho que vengo con la idea de hacer algo con Paladium, pero cuando leí la nota publicada en LA NACION, me di cuenta que había algo grande para contar y me decidí a hacer el documental”. Francisco Novick es un joven realizador cinematográfico que nació justo cuando la icónica disco comenzaba a demolerse dejando atrás una historia ineludible de la cultura porteña.

A los 30 años, Novick, formado en la ENERC, es el responsable de recrear el ideario de aquel lugar emblemático a través de un documental, actualmente en rodaje , y que este sábado 18 de marzo tendrá una de las jornadas fundamentales donde se plasmarán aquellas escenas que revivirán la atmósfera del icónico lugar que funcionaba en Reconquista y Paraguay, en el bajo porteño.

Como si fuera ayer...

En el amplio espacio de Art Media, ubicado en el barrio de Chacarita, este sábado se recreará una noche idéntica a las que se vivían en Paladium . “La gente tiene que asistir vestida como en los ochenta”, explica Novick, quien decidió montar una fiesta como aquellas que aún sobrevuelan el inconsciente colectivo de la bohemia de aquel tiempo ochentoso.

En el evento, en el que se espera reunir a tres mil personas, habrá artistas invitados y varios nombres referenciales que se guardan en secreto . “Ante la falta de archivo, se me ocurrió recrear todo eso”, sostiene el director.

-¿Por qué creés que no hay registro audiovisual de Paladium?

-Hay mitos y pocas crónicas. Era una época de tanto frenesí, que nadie se tomó el tiempo para registrarlo. Casi no hay grabaciones, no se puede conocer cómo era el lugar vacío, lo tuve que reconstruir, tiene que ver con cómo preservamos la memoria de nuestra cultura. Juan Lepes me ayudó muchísimo porque tiene un archivo muy grande . En el documental se lo verá abriendo sus cajas, me volví loco cuando vi esas fotos”.

Juan Lepes, uno de los fundadores de Paladium y padre de la chef Narda Lepes MAURO ALFIERI

El artículo publicado en este medio le terminó de confirmar que plasmar el film era una necesidad que también conlleva ribetes afectivos, ya que el director es hijo de José Luis Novick, uno de los dueños de Paladium, junto con Juan Lepes, padre de la reconocida chef Narda Lepes . “Mi papá era ingeniero agrónomo, entonces tenía como una doble vida, la diurna al frente de su profesión y la nocturna en Paladium. Si bien disfrutaba, también le costaba mantener ese ritmo”, sostiene Novick.

Ana María, su madre tampoco era del ámbito de la noche: “Era la abogada de Paladium y trabajaba en un estudio común y corriente, de lo más convencional”. El director recuerda aquella vez que Nacha Guevara ingresó a esas oficinas jurídicas para firmar el contrato que la unía a la disco, donde realizaría Nacha 100%, entre otros espectáculos. “Les llamó la atención a todos los empleados y abogados del estudio, tenía una onda increíble, pero muy distinta al estilo formal de una oficina. Es que mis padres eran una rara avis en su entorno, venían de otro lado”.

Si bandas como Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota poblaban su escenario, en la pista podían realizarse maratones artísticas y performances, con figuras tan disímiles como Marta Minujín o Ricardo Darín.

“En mi casa no se habló mucho de Paladium, cuando yo nací comenzó su demolición . Mi padre era la cara seria y un poco el responsable que el lugar funcionara económicamente, ya que era una empresa con muchos empleados”.

Ricardo Darín y Florencia Bas; Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis, algunas de las parejas que frecuentaban Paladium Fabian Marelli - LA NACION

-La película, ¿respetará la idiosincrasia del lugar o te tomarás algunas licencias?

-Paladium era irreverente, por eso deseo que el documental sea vivaz, con movimiento.

Anecdotario

Cuando el Papa Juan Pablo ll visitó nuestro país, el personal que controlaba el ingreso a la disco lucía vestimenta de obispo. Todo aquel que llegaba debía arrodillarse frente a uno de ellos para ser “bendecido” y posteriormente admitido.

Así como aquella disco, que reunió a lo mas granado de la vanguardia en lo que había sido una usina eléctrica, fue también una factoría de anécdotas y situaciones inolvidables, también Novick ha sumado material a ese particular inventario: “Cuando me presenté en la ENERC, en el coloquio de admisión, le comenté a los docentes que quería hacer este documental y uno de ellos le dijo: ´Pasé mis noches enteras allí´, un poco sentí que pasé esa instancia por esta idea”.

-¿Por qué Paladium sigue vivo en la memoria de más de una generación?

- Tuvo que ver con la primavera alfonsinista, donde se pensaba que todo era posible y, porque cobijaba el under, pero era mucho más que eso, allí convivían distintas tribus. Fue el lugar más grande de la vanguardia que tuvo la Argentina. Había mucho prejuicio, pero lo cierto es que casi no hubo conflictos allí dentro porque fue creado como un espacio de convivencia, creo que eso tiene que ver con los amigos que lo fundaron, que no eran gente de la noche, sino personas que crearon un sitio para divertirse.

-No es una tarea menor recrear todo aquello en un documental.

-Es un desafío y casi un mandato. Paladium se merece su registro .

