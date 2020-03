Pandemia: el mundo del espectáculo ya mira al 2021 como el año de la salvación

Queen aplazó toda su gira para el año que viene, Kiss sigue rearmando su tour en 2020

Cada día aparece una nueva noticia de shows o películas suspendidas y reprogramadas como consecuencia de la pandemia de coronavirus . Y, ante la incertidumbre que genera la falta de precisiones acerca de la duración que tendrá este obligado "parate" en el mundo del espectáculo, parece necesario mirar con esperanza al 2021 , especialmente porque algunos especialistas aseguran que la llegada del verano al hemisferio norte disminuiría el nivel de contagios del COVID-19.

Sin embargo, los pronósticos no son más que eso, pronósticos, y nadie que no tenga la necesita de cerrar un negocio de manera urgente se anima a reprogramar un lanzamiento o una gira de conciertos a partir del 21 de junio. La mayoría apuesta a fin de año o, directamente, el año que viene. Hay en esta decisión una reflexión lógica: no se puede hacer en seis meses lo que estaba programado para doce. Si la actividad se frena, en muchos casos no vale la pena tratar de que resurja amontonando en los últimos meses del año estrenos en pantalla grande y recitales.

Queen directamente puso en pausa un año la gira Rhapsody, con Adam Lambert. Así, la banda que ya tiene vendidas 400 mil entradas para el tour europeo que iba a comenzar el 24 de mayo, decidió de posponer 12 meses cada actuación para no poner en riesgo la seguridad de su público, del equipo técnico, del personal del recinto, ni de la propia banda.

Diez conciertos eran los que tenían programados para el O2 de Londres; otros tantos en Manchester, Birmingham y Madrid. En la capital española tenían previsto actuar el 7 y 8 de julio, y esas funciones se pasaron directamente para el 6 y 7 de julio de 2021.

"Estamos muy tristes de anunciar que tenemos que reprogramar todos nuestros conciertos de este verano en Europa, aunque con el actual estado de locura en el mundo no es una sorpresa para nuestros fans. Esas increíbles escenas en nuestros conciertos, hace poco más de un mes, parecen un sueño lejano", escribió el guitarrista Brian May.

Pero la pandemia también golpea fuerte a la industria del cine . Así, las principales productoras postergaron un par de meses algunos estrenos, pero en el caso de otros títulos directamente prefirieron aplazarlos para 2021: Cazafantasmas pasó de julio de 2020 a marzo próximo, al igual que Morbius , con Jared Leto a la cabeza, al tiempo que Peter Rabbit 2: A la fuga, se reprogramó de agosto de 2020 a enero.También está el caso de las que ya tenían fecha para principios del año que viene pero ante las reprogramaciones generales también sufrieron modificaciones en los planes de estreno. Uncharted , adaptación del videojuego homónimo, pasó de marzo a octubre del año que viene.

Los que todavía apuestan a 2020

También están los que no quieren postergar demasiado sus planes en el tiempo. Seguramente para no hacer su despedida más larga de lo que es, Kiss aplazó sólo por seis meses algunos de sus conciertos. El recital que darían en la Argentina el 9 de mayo fue reprogramado para el 21 de noviembre , en un predio todavía no confirmado de Costanera Sur. En 2018, la banda que encabezan Gene Simmons y Paul Stanley comenzó la gira de despedida One Last Kiss: End of the Road World Tour . El final de la agenda estaba previsto a principios de 2021, pero ahora la fecha es incierta; solo hay funciones confirmadas hasta diciembre de este año, en el marco de su gira sudamericana.

El Record Store Day en el Reino Unido pasó del 18 de abril al 20 de junio. Allí, entre algunas novedades se conocerá la edición en vinilo 50 Aniversario del disco solista que Paul McCartney publicó con su propio nombre como título, y para el que escribió y cantó todas las canciones y tocó todos los instrumentos.

A menos de una semana de su suspensión, Lollapalooza Argentina anunció su reprogramación para los días 27, 28 y 29 de noviembre . El festival Coachella anunció su suspensión y reprogramación al mismo tiempo. Este año será en dos fines de semana del octubre, el que comienza el 9 y el que comienza el 16.

En cambio, los organizadores de Glastonbury ya decidieron que no habrá festival este año. Incluso invitaron a los que ya compraron entradas a que las conserven para el año próximo.