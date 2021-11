Eduardo Feinmann le respondió a Karina La Princesita: “No se tiene que enojar conmigo”

En la última semana, Karina “La Princesita” Tejeda quedó envuelta en medio de una polémica, luego de brindar un show auspiciado por la municipalidad de La Matanza al mismo tiempo que asesinaban a Roberto Sabo, de 48 años, en la localidad matancera de Ramos Mejía. Ese día, el periodista Eduardo Feinmann publicó una imagen de la artista con la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y otra de la misma cantante con el intendente Fernando Espinoza, junto con un texto contundente: “En la primera foto, mataban a Lucas (Cancino, de 17 años) en Quilmes. En la segunda, mataban a Roberto en Ramos”.

Primero, la cantante se defendió con un tuit al aclarar que no se sumaba “a ninguna campaña”, respecto de las versiones que la vincularon con el Frente de Todos en plena campaña electoral. Además, reaccionó positivamente a varios tuits que la apoyaban, uno de los cuales apuntaba contra Feinmann y lo tildaba de “salame”. Este miércoles, el conductor de LN+ salió a responderle a la intérprete en el programa Los ángeles de la mañana (eltrece).

Cuando fue consultado por Ángel De Brito por la reacción de La Princesita, el periodista contestó que si “realmente le dijo salame”, lo consideraba “un halago”. Luego, el conductor de LAM le recordó sus dichos sobre la música de Karina y Eduardo reafirmó su opinión: “¿Puede no gustarme? ¿Tengo el derecho de que no me gusten sus letras, sus canciones?”. Y amplió su comentario con el objetivo de conciliar posiciones, aclarando que su crítica era para los dirigentes políticos: “Ella no se tiene que enojar conmigo, sino con aquellos que la utilizan (o se deja utilizar). Quizás es un negocio monumental para ella. Vive de eso, de cantar. Yo me refería a Mendoza y Espinoza. Cuando habían matado a Lucas, ella se mandó un fiestón con La Princesita. Mientras mataban al kiosquero, Espinoza se mandaba un ‘fiestón’ con La Princesita”.

“Karina no se tiene que enojar conmigo, se tienen que enojar con los que la usan”, @edufeiok en vivo contra @kari_prince #LAM — LAM (@LosAngeles_ok) November 10, 2021

En esa línea, el conductor de El noticiero indicó que dichos funcionarios “viven en una realidad paralela” y “no están bien de la cabeza”. “Han perdido ese contacto con la sociedad”, añadió.

El panorama electoral

A cinco días de las elecciones legislativas, Feinmann consideró que “la gran incógnita” de cara a los comicios es saber “qué tiene Cristina en la cabeza para después del 15″, si “radicalizarse o terminar con Alberto”. En caso de que la vicepresidenta se decidiera por la última opción, el analista político opinó que “sería dramático”, que “hay que defender la investidura presidencial a rajatabla” y que Alberto Fernández “llegue a terminar su mandato en el 2023″. Asimismo, se preguntó “cuál va a ser la posición que van a tomar los gobernadores peronistas, la CGT y los intendentes del conurbano” en relación a un escenario de posible escisión entre Alberto y Cristina Kirchner.

Por último, consideró “que la sociedad está distinta”. “Hay un cambio de época. El apellido Kirchner ha cansado en la sociedad y eso quedó demostrado en las PASO”, concluyó.