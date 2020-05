"Pasando revista" a los discos, las canciones y el streaming de la semana

Avril Lavigne cede las ganancias de su tema "We Are Warriors" para colaborar en campañas contra el Covid-19

Mauro Apicella Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de abril de 2020 • 21:26

El próximo disco del cada vez más prolífico Nick Cave se publicará en septiembre, se llamará AngelHeaded Hipster y será un homenaje a Marc Bolan , artista inglés que lideró la banda glam T. Rex y falleció en la década del setenta en un accidente automovilístico. Elton John, U2, Sean Lennon, Joan Jett, Perry Farrell y Devendra Banhart son algunos nombres que figurarán como invitados en el álbum. Cave ya adelantó en su cuenta de YouTube una canción, "Cosmic Dancer".

Norah Jones publicó "Tryin 'To Keep it Together". Como su nombre lo insinúa, se trata de una canción que define su estado de ánimo en estos tiempos pandémicos. Además, aunque no será parte de la versión estándar de su próximo disco, Pick Me Up Off The Floor , que se lanzará el 12 de junio, sí estará como bonus en algunas versiones deluxe del CD.

Norah Jones estrenó "Tryin To Keep it Together"

"Esta canción será una pista extra para el álbum -dijo la cantante-. No tenía la intención de lanzarlo temprano, pero seguía corriendo por mi cabeza. Así es como me siento en este momento, así que me pareció apropiado lanzarlo. Tal vez también es lo que sienten los demás".

Todos los jueves, a través de su página de Facebook, Norah comparte canciones con sus fans. "Viviendo en este país, este mundo, en los últimos años creo que hay una sensación subyacente de 'Levantame; salgamos de este lío e intentemos resolver algunas cosas'. Si hay una oscuridad en este álbum, no pretende ser un sentido inminente de fatalidad, se siente más como un anhelo humano por la conexión. Algunas de las canciones que son personales también se aplican a los problemas más grandes que todos enfrentamos", reflexionó.

Si la cuarentena influye en los estados de ánimo, también sigue nutriendo a los artistas con gran espalda económica para lanzar canciones con fines benéficos. La cantante Beyoncé publicó junto a la rapera Megan Thee Stallion un remix de "Savage". Aseguraron que el dinero que se recaude será donado a instituciones de Houston, Texas, que trabajan para combatir la pandemia. El tema apareció en el disco Suga de la rapera y se difundió mucho en aplicaciones como OnlyFans yTik Tok. Para esta versión remixada colaboraron Jay-Z, marido de Beyoncé, Starrah y The-Dream.

Avril Lavigne también aportó lo suyo. Desde su compañía discográfica se anunció que el tema "Warrior", de su más reciente disco de estudio, Head Above Water, es retitulado como "We Are Warriors". "En coincidencia con el lanzamiento de la canción, The Avril Lavigne Foundation se une a Project Hope, una organización sanitaria internacional en defensa del personal de la salud que en estos días forma parte de la primera línea de lucha contra el Covid-19. Las ganancias netas de las ventas y reproducciones de "We Are Warriors" y su video serán destinadas a colaborar con el esfuerzo de Project Hope en todo el mundo contra el COVID-19, incluyendo la provisión de equipos de protección", aclaró en un comunicado su compañía discográfica.

De acá y de la otra orilla

Parte de mi historia es el espectáculo que el año pasado estrenó Rubén Rada en el teatro Solís de Montevideo, en el Auditorio Sodre de esa cuidad y en el teatro Ópera de Buenos Aires. Se trata, justamente, de un viaje a través de la carrera musical del cantante, en grupos como Tótem y El Kinto, sus colaboraciones con Opa y su trayectoria como solista.

A principios de este mes comenzó a publicar en su canal de YouTube temas de ese espectáculo. El puntapié fue "Días de esos". Continuó con "Qué me importa" y seguirá en mayo con "Don Pascual" y "Groove".

Especialista en público infantil, la cantante y compositora Mariana Baggio ofrecerá el domingo, en doble función (a las 15 y a las 18), su "Show en casa", desde la habitación de su hija Lucía. Promete relatos y, por supuesto, canciones. El bono solidario será de 100, 200 o 300 pesos.

Días de covers

Para sobrellevar la cuarentena Tini Stoessel echó mano al repertorio de Ricardo Arjona y de allí rescató el tema "Hongos". Lo llamativo es que no se trata de un viejo éxito del cantautor guatemalteco sino de su más reciente estreno . La versión de Tini en su cuenta de Instagram tuvo 2 millones de visitas. Luego posteó: "#HongosCover de @ricardoarjona un artista al que admiro desde que soy muy chiquita...gracias por tu música y por regalarnos estas canciones q nos llegan al corazón #blancoynegro". Y Ricardo, vía Twitter, agradeció.

Los Bonnitos , por su parte, lanzaron "Mírame", de Lorena Ríos, junto a Sonora Master. Mientras esperamos ansiosos que termine la pandemia, para volver a trabajar en los escenarios esa sensación que tanto nos gusta!, les traemos 'Mirame' un clásico de los 90 para bailar en casa al ritmo de LOS- BO-NNI-TOS", dijeron. Y así suena.

Otros lanzamientos

Santiago Cruz publicó en video "Esos días" y Francisca Valenzuela se subió a un Plymouth Barracuda para cantar "Ven a buscarlo" .

Martín García editó MUTAR . Es el tercer álbum de este cantautor tucumano. "Este disco es el punto de partida de una nueva etapa, tanto a nivel compositivo como personal. La búsqueda de una voz y un sonido propios que inician su recorrido en las últimas canciones que nacieron para integrar este material. Todos estos cambios, me llevaron a pensar en la chicharra (en el norte se llama coyuyo), que es un bicho cantor y resiliente que abandona la seguridad de su exoesqueleto para poder crecer. Efectúa para ello una muda desde la estructura rígida hacia los sueños, muta desde los mandatos hacia la poca certeza de ser él mismo, a pesar del miedo. Esto es lo que representa Mutar : un viaje que recién comienza", explicó.