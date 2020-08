Patri, el inventor de canciones, un superhéroe con guitarra en mano

Patri, el inventor de canciones Crédito: Gentileza

La cámara lo interrumpe ensayando con la guitarra. Saluda, mira por la ventana, anota lo que observa en su cuaderno, por ejemplo, al vecino cocinando o a la cordillera nevada, y canta una canción... que no tiene que ver con lo que vio. Al menos no por el momento. "Los chicos saltan de un tema a otro, yo también." Patricio Famulari se recrea como actor y músico solista, después de una década integrando el popular elenco de Bigolates de Chocote. Ahora e es Patri, el inventor de canciones. En una serie de once breves videos en su canal de YouTube presenta con ese nombre canciones enmarcadas en observaciones que buscan el contacto con la lógica infantil. Recién al final del ciclo se unen los fragmentos de esas miradas por la ventana en una historia cantada.

Famulari salió en diciembre de Bigolates, hizo una gira de verano por las playas con sus canciones y se aprestaba en marzo a preparar un espectáculo unipersonal con dirección de Martín Joab, que debía estrenarse en estas vacaciones de invierno. Pero vino el coronavirus y se impuso la cuarentena.

"Se cortó mi impulso y en un primer momento me quedé un poco congelado", reconoce. Pero aun en el confinamiento tenía su guitarra, su cuaderno de anotaciones, una ventana por la que conectarse con el mundo exterior. Y sus canciones. "Tenía que reinventarme de alguna manera. Creo que los niños también se reinventan, con cosas positivas, y también con sus miedos, pero para eso estamos los adultos acompañando."

En el juego con la canción siempre aparece en esta primera serie una pequeña prueba a superar por Patri. Una rima que se hace desear, una palabra que falta. Desde la cama en que se instala con su guitarra y cuaderno, con fondo de coloridas mandalas tejidas, se trasladará para un segundo ciclo, que ya está preparando, a otros espacios de la casa, con nuevas propuestas lúdicas cantadas.

En esa recuperación del impulso artístico pasó a la vez a participar con un micro diario con una canción en la versión de Seguimos Educando por Radio Nacional, emite cada tanto un show en vivo y está terminando de armar el video que va a acompañar en YouTube una canción ya grabada a dúo con Adriana Szusterman, la popular cantante de los shows de Cantando con Adriana.

De Bigolates trae Famulari según sus palabras "una mirada sobre la infancia, una apuesta a la imaginación". En su nueva identidad artística, la vocación de armar un personaje en primer plano, extrovertido y a su propio ritmo.

"Siento que Patri, el inventor de canciones, si bien es mi nombre y el personaje una figura normal, tiene espíritu de superhéroe, un superhéroe con guitarra. No tiene capa, no tiene antifaz. A través de la guitarra y el cuaderno tiene la misión de poder decir lo que sentís, de poder buscar a través de las palabras y la canción qué es lo que no sabés que te está pasando. La música, el cuaderno y la guitarra tienen ese superpoder, el de la comunicación y la expresión."

En la indagación por nuevos formatos que permitan darle continuidad al contacto artístico con el público infantil a través de la virtualidad de las redes buscó combinar el ritmo breve que impone la permanencia fluctuante ante las pantallas con la intensidad de la experiencia escénica: "Traté de hacer una puesta de algún modo teatral: no hay cortes, no hay efectos, desde que empieza hasta que termina cada uno de los videos está el personaje accionando."

Es consciente de que la vuelta al espectáculo en vivo será difícil, diferente. "Los niños están consumiendo muchísimo material audiovisual por la pantalla. Cuando volvamos al teatro va a tener que haber algo que los vuelva a enganchar en esa paciencia, en esos tiempos, esa distancia que hay con el escenario. Va a ser un nuevo desafío, porque ahora, querramos o no, se les está cambiando la percepción de cómo reciben la música y el teatro."

Aún así, apunta a través de sus videos en las redes sociales (@patriciofamulari) a visualizar por aquella ventana imaginaria el horizonte de un volver a verse frente a frente: "Cierro todos los capítulos con la misma frase: 'nos vemos en el teatro', con la esperanza de transmitir que todo esto va a terminar alguna vez y nos vamos a reencontrar en un recital en vivo."

