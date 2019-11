Patti Smith en el CCK: concierto y conciencia sobre la urgencia climática

Patti Smith recitó un poema durante su paso por el CCK Crédito: Instagram

Esta última visita de la sacerdotisa del punk tuvo un epílogo antológico. En primer lugar, porque Patti Smith fue recibida esta mañana por el presidente electo Alberto Fernández, el día después de su show en el Luna Park. Y, en segundo término, porque a escasas horas de tomarse el vuelo de partida desde Buenos Aires, la artista y poeta estadounidense brindó conferencia de prensa y show íntimo en el CCK.

Ambas actividades tuvieron un marco especial: la concientización sobre la importancia de modificar los hábitos en pos de un cambio climático. De hecho, con este firme propósito, pasadas las 11:30 ocurrió en el bajo porteño la presentación de Pathway to Paris de la mano de la plataforma Kabinett, que tiene como fin dar a conocer artistas de todo el mundo, con un especial foco en la urgencia climática.

Justamente, en este aquí y ahora, la plataforma fundada por Eduardo Costantini se unió a la fundación de Rebecca Foon y de Jesse Smith (hija de Patti) con la intención de que varias ciudades lleven a la práctica el Acuerdo de Paris para la no emisión de Gases Tóxicos. "Este sería un importantísimo primer paso. No hay más tiempo. Hay que actuar. No hay un Planeta B", resumió Costantini el espíritu del evento.

Un panel conformado por Gustavo Mozzi (director del CCK), Costantini, Smith y Foon, el músico invitado Tenzin Choegyal y Patti Smith dio inicio a las actividades. La introducción de Mozzi recordó el paso de la creadora de Horses por el Centro Cultural el año pasado, y dio la palabra a las voces de la propuesta. Así, Patti se refirió a su encuentro con Fernández ("Fue una reunión extremadamente humanista. Se habló de cosas muy importantes para todos y todas. Se habló de las preocupaciones de los jóvenes y de cosas que inquietan al movimiento de las mujeres, y también coversamos acerca del medioambiente"). Además, comentó la influencia de su hija en la toma de conciencia para cuidar a la Madre Tierra y felicitó a los jóvenes ("todo sueño puede volverse una realidad a través de la unión").

El clima de sensibilidad hacia la naturaleza reinó en las charlas y en el posterior cierre musical. Justamente, el concierto comenzó con Jesse en el Piano, Rebecca en el violoncello y Patti recitando un poema. Y, con un intercambio similar, siguió su curso cuando subió al escenario el tibetano Choegyal, y Jesse leyó una carta del Dalai Lama. Más tarde hicieron sus incursiones Juana Molina y Sebastán Salvo, y los integrantes de la banda de Patti, Lenny Kaye y Tony Shanahan.

Para el final quedaron los momentos más emotivos. El primero, con la aclamada artista nacida en Chicago versionando a Neil Young. Allí estuvo acompañada en piano por Shanahan para una conmovedora "After the Gold Rush", que nos sigue hablando de nuestra madre naturaleza. El segundo, con todos los involucrados sobre el escenario al son de la potencia de Patti Smith en el tema "People Have the Power" y su énfasis en el mensaje, la gente tiene el poder: para cambiar, para luchar. Para amar.