Paul McCartney acusó a John Lennon de separar a los Beatles

Hace casi 50 años que Paul McCartney carga con la culpa de haber sido responsable de la ruptura de los Beatles. La evidencia que hacía suponer esta teoría era un comunicado de prensa de su álbum solista de 1970, McCartney, donde revelaba que se encontraba haciendo un “descanso” de la banda más grande del mundo. Al entrevistarse a sí mismo, el compositor dijo que no podía “prever un momento en el que Lennon-McCartney se convierta de nuevo en una asociación activa para la composición de canciones”.

Muchos años después, en una nueva entrevista de la BBC, el guitarrista alumbró aquella suposición y dejó claro que el fin de ese ciclo no había tenido que ver con él. “Yo no instigué la división. Ese fue nuestro Johnny [haciendo referencia a su compañero creativo, John Lennon] “, contestó ante la sugerencia del entrevistador John Wilson de que la ruptura había sido motivada por él. “No soy la persona que instigó la división. “Oh no, no, no. John entró en una habitación un día y dijo: ‘Me voy de los Beatles’. Y dijo: ‘Es bastante emocionante, es más bien como un divorcio’. Y luego nos quedamos para recoger los pedazos“.

La entrevista se produjo previo al estreno de un documental de seis horas, dirigido por Peter Jackson, que narra los últimos meses de la banda. The Beatles: Get Back se estrenará en noviembre por Disney+ y abarcará la agria disolución del grupo.

Wilson preguntó si la banda habría continuado si Lennon no se hubiera marchado. “Podría haberlo hecho”, respondió Paul. “El punto era que John estaba haciendo una nueva vida con Yoko y quería estar en la cama durante una semana en Ámsterdam por la paz. No se podía discutir con eso. Fue el período más difícil de mi vida”, confesó.

Lennon formalizó legalmente su baja de la formación durante la Navidad de 1974, cuando se encontraba en el hotel de Disney World. Algunas fuentes han señalado que la disolución de los Beatles fue una consecuencia de que los integrantes de la banda, y en especial McCartney, no aceptaran a la pareja de Lennon, Yoko Ono, quien acompañaba al compositor de “Imagine” en todas sus actuaciones e intervenciones públicas. En ese sentido, los fanáticos de la banda han debatido desde siempre quién fue el verdadero responsable de la separación, y muchos de ellos han culpado a McCartney.

“Esta era mi banda, este era mi trabajo, esta era mi vida”, agregó. “Quería que continuara. Pensé que estábamos haciendo cosas bastante buenas, Abbey Road, Let It Be, nada mal, y pensé que podríamos continuar”, continuó. Sir Paul dijo que la confusión sobre la ruptura de los Beatles se agravó porque el nuevo manager de la banda, Allen Klein, con quien se negó a trabajar, dijo que necesitaba tiempo para atar cabos sueltos con su negocio. “Así que durante unos meses tuvimos que fingir”, explicó. “Fue extraño porque todos sabíamos que era el final de los Beatles, pero no podíamos simplemente alejarnos”. McCartney terminó demandando al resto de la banda en el tribunal superior, buscando la disolución de su relación contractual para mantener su música fuera de las manos de Klein.

“Tuve que pelear y la única forma en que podía pelear era demandar a los otros Beatles, porque iban con Klein”, dijo a Wilson. “Y me lo agradecieron años después. Pero yo no instigué la división “. Anteriormente había dicho que proyectos de archivo como The Beatles Anthology y el próximo documental de Peter Jackson, nunca hubieran sido posibles sin su acción legal.

La entrevista completa con Paul McCartney se escuchará en BBC Radio 4, en el programa This Cultural Life, el próximo 23 de octubre.

Una dupla imposible de imitar

McCartney conoció a Lennon el sábado 6 de julio de 1957, cuando se acercó en bicicleta a ver una actuación de su grupo The Quarrymen. Allí arrancó una relación muy intensa de dos hombres muy distintos, pero complementarios, entre los que se producía una química brutal. “Eran dos mitades de una misma persona”, sostiene Philip Norman, que es contemporáneo de The Beatles y acredita el mérito de haber sido expulsado del backstage del cuarteto de Liverpool a fines de 1965. “Su relación era simbiótica. Uno podía adoptar la personalidad del otro, deslizarse en la canción que había comenzado el otro y acabarla”. La unión creativa de estos dos superdotados talentos tardó poco en desencadenar aquella tormenta mundial, temprana y apabullante: la beatlemanía.

Lennon y McCartney tenían mucho en común, sostiene el periodista Joseba Elola, de El País. En una entrevista concedida a David Frost a fines de 2012, McCartney confesaba que a ambos los unió la pérdida de sus respectivas madres a edad temprana. Paul perdió a su mamá, Mary, a los 14 años. John, a la suya, Julia, a los 17.