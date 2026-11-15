Perotá Chingó el impacto inicial del video que se volvió viral, la propuesta de casamiento en plena gira europea y por qué decidieron poner una pausa a su carrera

“El tiempo es veloz” canta David Lebón en una de sus composiciones más emblemáticas. Y vaya si está en lo cierto. Aunque parezca increíble, ya transcurrieron 15 años desde que en el verano de 2011 Julia Ortiz y Dolores Aguirre rodaron el video de “Ríe Chinito” en las playas uruguayas de Cabo Polonio que se volvió viral de manera casi instantánea y que hoy supera las 34 millones de reproducciones en YouTube.

A partir de ese momento, el proyecto bautizado como Perotá Chingó fue difundiéndose de boca en boca y creciendo como una bola de nieve para desembocar finalmente en una exitosa carrera que hasta hoy contabiliza cinco álbumes de estudio –Un viajecito (2012), Perotá Chingó (2013), Aguas (2017), Muta (2019) y TÁ (2024) –, además de numerosas giras por Argentina, América Latina y Europa con singular suceso.

Tras el lanzamiento de TÁ, su última producción discográfica aparecida en 2024, el dúo caracterizado por sus atractivos juegos vocales y dueño de una propuesta ecléctica, en la que conviven aires folclóricos de raíz latinoamericana con la experimentación, los ritmos contemporáneos y ciertos guiños al reggae, el hip hop, el rock y la música electrónica, decidió tomarse un necesario receso de dos años que llegó a su fin durante el último mes de octubre. Y lo hizo emprendiendo un esperado tour de regreso que ya visitó México, Alemania, Irlanda, España y Portugal y que este 15 de noviembre recala en el teatro Vorterix de Buenos Aires, concretando así el ansiado reencuentro con sus seguidores locales.

“Hace tres años que no tocamos en Buenos Aires y va a ser la primera vez que llegamos al escenario de Vorterix con un show totalmente nuevo que es el que estuvimos presentando por casi toda Europa. Estamos muy contentas con este momento que representa algo así como pegar la vuelta e ir hacia un costado más íntimo de sólo voces y guitarras. Buenos Aires es muy especial para nosotras; tocar en esta ciudad nos genera más sensaciones y más nervios porque, en definitiva, es nuestro lugar, es volver a casa”, explica Dolores Aguirre mientras Julia Ortiz completa: “La idea de este concierto es regresar a las primeras canciones y a la raíz de Perotá. Más que un concierto es un ritual; es esa sensación de estar ahí, cara a cara y bien cerca de la gente”.

El reciente periplo por tierras mexicanas y europeas no sólo le permitió al grupo quebrar esa pausa en su carrera sino también reanudar la intensidad y la exigencia que supone subirse al escenario día tras día y con muy poco descanso entre una y otra presentación. De hecho, después de su primera escala en el D.F. mexicano cruzaron el océano Atlántico y a la noche siguiente hicieron lo suyo en Berlín. De todos modos, y más allá del trajín y de las pocas horas de sueño, ambas reconocen que este sexto recorrido por el Viejo Continente no dejó de sorprenderlas al encontrarse cada vez con más público local que gusta y se interesa por su música, conformándose así un particular y muy afectivo vínculo que se fortalece con cada nueva visita y que por otro lado provoca un sinfín de anécdotas.

“Hay miles de historias que suceden alrededor de los conciertos y cuando nos enteramos es un verdadero flash. Por ejemplo, en Barcelona sucedió que en medio del show hubo una propuesta de casamiento. Un muchacho que estaba en la primera fila se puso de rodillas y le propuso matrimonio a su pareja. Aunque lo más importante fue que ella aceptó”, comenta entusiasmada Dolores Aguirre para luego cerrar: “También nos pasó que después de una presentación en Santiago de Compostela, se acercó a saludarnos una pareja que se había tomado un vuelo desde Nueva York y por problemas de horarios y cancelaciones en el aeropuerto lamentablemente llegó recién para ver el final. Y así hay un motón de situaciones alucinantes e inesperadas que se generan alrededor de Perotá y que nosotras ni conocemos o nos enteramos mucho más tarde”.

-¿Cuál fue la razón que las llevó a abrir un paréntesis de dos años en su carrera tras la aparición de TÁ en 2024?

Aguirre: -Cuando grabamos TÁ ya habíamos decidido separarnos por un tiempo. La verdad es que durante los primeros doce años como banda tocamos muchísimo y nos dedicamos por entero al proyecto. En un momento quisimos parar pero luego surgió la idea de hacer una gira por los once años y a eso le sumamos la grabación del disco como cierre de una etapa. Ahí nos tomamos un tiempo donde cada una hizo lo que quiso y ahora, mucho mas descansadas, retomamos la carrera pero de otra forma. Siento que este show y todo lo que estamos haciendo ahora es como una vuelta pero desde otro lugar y valorando todo el camino recorrido.

-Durante ese período de descanso, ¿se permitieron refrescar ideas, escuchar nueva música e ir pensando en un próximo álbum o se desconectaron prácticamente de todo?

Ortiz: -Creo que fue una necesidad de la propia individualidad de cada una de nosotras tomar distancia y preguntarnos: “¿qué somos aparte de Perotá?”. En ese espacio, es obvio que surgen nuevas inspiraciones y nuevas ganas pero sinceramente por ahora no estamos pensando en un nuevo disco. De todas maneras, siempre está dando vueltas la sensación de que puede aparecer alguna canción suelta o algo que nos dé ganas de decir o de comentar. Pero sobre todo estamos en un momento de mucha recolección de frutos. Fueron muchos años de ponerle el hombro a una banda independiente y de remarla un montón. Entonces, creemos que con todo lo que ya hicimos, también podemos brindarnos desde ahí. Sentimos que no hace falta estar siempre en la vorágine de sí o sí producir algo nuevo.

-¿Imaginaban que 15 años después de la grabación del video de “Ríe Chinito” no sólo se iba a consolidar tanto el proyecto sino también que tendrían este enorme alcance internacional?

Ortiz: -La verdad es que era difícil en ese momento imaginarse todo lo que se venía. Estábamos de vacaciones, muy relajadas, en un plan de disfrute y de éxtasis de juventud, por decirlo de alguna manera. Creo que la magia de Perotá radica en esa cosa inesperada y espontánea, de gente que comenzó a conectarse con nosotras vía redes y que 15 años más tarde nos trajo hasta acá. Todo fue momento a momento y lo sigue siendo. Y me parece genial que continúe así.

Aguirre: -Lo que más me gusta de la historia del grupo es que desde el comienzo a Perotá lo eligió la gente. Desde el día uno la sorpresa fue que había muchas personas que nos querían escuchar en distintos lugares del mundo y eso fue lo que nos llevó a seguir y seguir haciéndolo. Y de hecho, eso mismo provocó el volver a juntarnos. De todas maneras, el impacto más fuerte se dio al principio, cuando nos viralizamos y no paramos de tocar hasta llegar a tener nuestro propio lugar en la escena,

-¿Qué creen ustedes que poseen las canciones de Perotá Chingó para generar semejante adhesión en públicos de distintas latitudes?

Ortiz: -Yo creo que más allá del idioma hay algo de la frecuencia de la música que es mágica. También hay algo en nuestras voces que cuando se unen generan una vibración que a la gente no sólo le gusta mucho sino que siente algo especial y le da deseos de querer escuchar más. Por otro lado, la música de raíz folclórica de distintos países está volviendo a ocupar un lugar importante en el mundo. Y eso es algo que la gente valora porque se contrapone con muchas cosas que predominan en la actualidad como la inteligencia artificial o lo que dicta el algoritmo. Siento que son muchos los que están volviendo a conectar con la música en vivo, las voces, los instrumentos tocados por personas. Es decir, hay un deseo de volver a disfrutar de lo orgánico.

-Perotá Chingó nació de un modo espontáneo, natural y para nada premeditado, pero ¿cuáles eran sus antecedentes y sus referencias musicales previas al inicio del dúo?

Aguirre: -Somos bastante diferentes en cuanto a gustos musicales. Y creo que allí se apoya un poco el atractivo de Perotá. Antes de la formación del grupo, yo estaba muy metida en la onda cantautor, que en su momento era muy fuerte en Buenos Aires, sobre todo en espacios alternativos. Después, influenciada por un novio que tuve, me empecé a interesar mucho por la música folclórica, viajé por Tucumán y por otras provincias del norte argentino y curtí toda esa movida.

Ortiz: -A mí siempre me gustó cantar. Es lo que más disfruto. Si bien me gusta mucho la música de raíz como a Dolores y era algo que sonaba en mi casa, yo venía de otro palo: la electrónica, la música bailable y aún me interesan los ritmos contemporáneos, lo que suena ahora. Creo que la combinación de ambos mundos, más las armonías y las voces, crearon todo ese universo que es Perotá. También me parece que conocer y compartir momentos en todo este recorrido con grandes artistas como Chico César, Jorge Drexler, Djavan o Inti-Illimani crearon una afinidad particular y nos inspiraron mucho.

-¿Cómo describirían el desarrollo del grupo a lo largo de estos 15 años teniendo en cuenta todo lo que implica la elección de un camino independiente y autogestivo?

Aguirre: -Sí, el camino es más difícil. Pero, por otro lado también es mucho más fácil en el sentido de que cuando realmente necesitábamos tomarnos una pausa o hacer otra cosa fuimos completas dueñas de nuestro tiempo y de nuestro proyecto. Sinceramente, el trabajo resulta el triple porque nos hacemos cargo de todo lo que implica Perotá y obviamente nos manejamos con una estructura mucho más pequeña si se la compara con la de una compañía multinacional. Sin embargo, hay algo que siempre acompañó al proyecto y eso fue la gente a través del uso de las redes sociales. Hoy en día es algo que está súper aceptado pero cuando nosotras arrancamos todo era muy nuevo. Conectarse directamente, sin intermediarios ni barreras con personas de diferentes rincones del mundo que se iban interesando por nuestra música fue clave para el desarrollo, el armado de las giras y el crecimiento de Perotá.