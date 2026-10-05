Phil Collins y Paul McCartney se reconcilian tras décadas de tensión

Las cosas entre Phil Collins (Londres, 75 años) y Paul McCartney (Liverpool, 84 años) empezaron a torcerse en 2002. Ambos actuaron entonces en el Jubileo de Oro de la reina Isabel II en el Palacio de Buckingham, y Collins aprovechó para pedirle a McCartney que le firmara un libro del único autor que había escrito una biografía autorizada de los Beatles mientras todavía estaban en activo. “McCartney se acercó con Heather Mills [mujer de McCartney entre 2002 y 2008] y yo tenía una primera edición de The Beatles de Hunter Davies, y le dije: ‘Oye, Paul, ¿te importaría firmármela?’. Y él dijo: ‘Oh, Heather, nuestro pequeño Phil es un poco fan de los Beatles”, contó Collins en una entrevista con The Times en 2016, herido con la condescendencia del exintegrante de la banda británica. “McCartney era uno de mis ídolos, pero tiene esa cualidad cuando te habla que te hace sentir...: ‘Sé que esto debe ser difícil para vos porque soy un Beatle. Soy Paul McCartney y debe ser muy difícil poder conversar conmigo”, lo imitó.

Después de hacerse pública esta anécdota, el cantante de “Hey Jude” intentó contactar con Collins por correo electrónico para aclarar las cosas, pero el baterista de Genesis no respondió. “Se puso en contacto conmigo porque estaba molesto”, confesó hace una década a Billboard. “Desde luego, no recibí flores de su parte, más bien me dijo: ‘Sigamos adelante con nuestras vidas’. Y lamento que esté molesto porque dije algo desagradable sobre él. Bueno, en realidad no fue nada desagradable. Si la gente no les dice a los demás que a veces su actitud podría ser mejor, entonces no va a mejorar”.

Desde entonces, el contacto entre los veteranos músicos ha sido nulo hasta “hace uno o dos meses”, cuando, según contó Collins en el programa de Piers Morgan el pasado 2 de octubre, McCartney lo llamó por teléfono tras enterarse de que estaba preguntando a otros músicos por objetos de valor que quisieran donar a la subasta benéfica de King’s Trust que está organizando para el mes que viene. El de Liverpool aprovechó la ocasión para sacar a relucir su sonado distanciamiento. “¿De qué va todo esto?”, le preguntó a Collins. “Le dije: ‘Ojalá nunca lo hubiera dicho, Paul, ojalá nunca lo hubiera dicho’. Y me respondió: ‘Pensé que estábamos bien, ¿sabés?’. No es justo que les cuente lo que me dijo, pero, básicamente, esa fue la esencia de la conversación. Así que nos reconciliamos”, confirmó a Morgan. “Le pedí disculpas... Obviamente, esto le había estado molestando porque le gusta caer bien, como a todos. Y quizás a él más que a otros, pero a todos nos gusta caer bien. Y lo entiendo. Nos reconciliamos”, insistió.

“Tuve mucha suerte de salir ileso”

La reconciliación entre los legendarios artistas llega después de que Collins revelara el pasado agosto que estuvo a punto de morir en 2024 debido a su adicción al alcohol. El cantante contó a The Times que ingresó por primera vez en un hospital suizo en noviembre de 2023 por problemas relacionados con su adicción a la bebida. Aunque le dieron de alta antes de Navidad ese año, volvió a ingresar en cuidados intensivos poco después, tras quedarse inconsciente. El artista pasó siete meses en el hospital recuperándose de una grave experiencia que casi le cuesta la vida. “Tuve mucha suerte de salir ileso. Ni que decir que no he vuelto a beber desde entonces”, declaró.

Ahora Collins está celebrando el 45º aniversario de su primer álbum en solitario, Face Value, y está previsto que sea incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll como artista en noviembre. Su subasta, cuyos beneficios se destinarán a la organización King’s Trust —fundada en 1976 por el rey Carlos III (entonces príncipe de Gales) con el objetivo de ayudar a jóvenes desfavorecidos o en situación de vulnerabilidad—, que este año cumple 50 años, se celebrará el próximo 19 de noviembre e incluye objetos personales como un conjunto que Collins llevó puesto durante el Live Aid de 1985 y letras manuscritas del éxito de Genesis “That’s All”.