Playlist: Babasónicos, Julieta Venegas, Katy Perry y más

Babasónicos - Suficiente

Suena como: bolero digital

Ideal para: un lapso de autocontemplación

En "Suficiente", el nuevo simple de Babasónicos, Adrián Dárgelos canta con tono nostálgico, como si repasara las líneas apretadas de una confesión íntima escrita para sí. "Desde hace un tiempo a esta parte, perdí una parte mía que consideraba que era para mí. Por derecho, por haber luchado, era para mí. Pero estaba equivocado...", repasa avanzando con elegancia sobre una base de cadencia abolerada. "No sé si le pasa esto a todo el mundo, pero sí sé que me está pasando", remata después abriendo el campo de su propia mirada. La canción, que a mediados de este mes tendrá su video, formará parte de un EP homónimo de cuatro canciones que será editado a mitad de año en formato digital y también en vinilo.

Mala reputación: LATFEM presenta una memoria feminista en canción

Suena como: un grito colectivo

Ideal para: sonar en Plaza de Mayo

El próximo 8M ya tiene su banda de sonido. Organizado por el medio de comunicación feminista LATFEM, el disco compilado Mala reputación. LATFEM presenta una memoria feminista en canción está basado en "historias de mujeres, lesbianas, gays, trans, travestis y no binaries, cuyas vidas y expresiones culturales forman parte de la memoria feminista en la Argentina". Producido artísticamente por Barbi Recanati, y distribuido por su sello, Goza Records, el álbum -del que participan artistas y proyectos como Susi Pireli, Valessa, Jazmín Esquivel, Luciana Jury junto a Susy Shock, Flopa Lestani, María Pien y Pulpa Negra-, es un viaje variopinto dividido entre el rock, el reggaetón, el rap, el folklore y el electro-pop.

Julieta Venegas - Mujeres

Suena como: pop feminista

Ideal para: conectar la lucha del continente

El jueves por la noche, en la presentación de los Spotify Awards realizados en la Ciudad de México -país en el que, según estimaciones oficiales, se cometen diez femicidios por día-, Julieta Venegas presentó "Mujeres", su nueva canción dedicada a la lucha feminista junto a artistas como Marissa Mur, Silvana Estrada, Tessa Ia, Sol Pereyra, Silvana Estrada, Carla Sariñana y Marcela Viejo, entre otras. "Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer", repite Venegas en el estribillo pegadizo de esta canción grabada junto a las argentinas Miau Trío.

Katy Perry - Never Worn White

Suena como: balada primeriza

Ideal para: organizar un baby shower

Además de ser una declaración de amor para su prometido Orlando Bloom, el nuevo adelanto del próximo disco de Katy Perry es también un anuncio para sus seguidores: a sus 35 años, la cantante espera por su primer hijo. En el video, en el que aparece estática y rodeada de flores como si se tratara de una representación de la Madre Tierra, termina develando su prominente panza oculta durante tres minutos y medio bajo un vestido blanco. "Yo te elegí y vos me elegiste a mí", canta Perry, emotiva, en esta balada melodramática, construida sobre un piano y orquestaciones ligeras.

Florián - Canzoni di pianoforte per far piangere la'anima...

Suena como: un corazón roto

Ideal para: un film ítalo-argentino

Infestado por su sangre italiana, Florián Fernández Capelo explora su costado romántico en "Canzoni di pianoforte per far piangere la'anima", su nuevo sencillo. "Se fue", el primer track, tan solo sobre una base de piano clásico con aires a canzoneta italiana pop, el ex Cállate Mark pone a prueba su garganta exponiéndose como crooner sobre la historia de un amor arrasado. Lo que le sigue, "Lágrimas", es una coda instrumental, austera y melancólica, que busca reforzar el sentido de estas "canciones de piano para que llore el alma".

JARV...IS - House Music All Night Long

Suena como: dance-pop

Ideal para: un cóctel de trasnoche

A poco más de una década de su último trabajo de estudio, Jarvis Cocker confirmó el lanzamiento de Beyond the Pale , el disco debut de su nuevo proyecto, JARV...IS, que saldrá el 1 de mayo a través del sello Rough Trade. El primer adelanto, titulado "House Music All Night Long", es un lapso climático y bailable, donde la voz de Jarvis resuena expansiva respaldada por coros mixtos, sobre sintetizadores ochentosos y bases programadas. JARV...IS, que supone su primer grupo formal después de Pulp, se completa con Serafina Steer (arpa, teclado, voz), Emma Smith (violín, guitarra, voz), Andrew McKinney (bajo, voz), Jason Buckle (sintetizador & tratamientos electrónicos) y Adam Betts (batería, percusión, voz).