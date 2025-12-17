Maru Botana se reencontró con Yanina Latorre y se dijeron de todo: “Convenció a mis amigas de que yo era mala persona”

Maru Botana se reencontró con Yanina Latorre en MasterChef Celebrity (Telefe) y se dijeron de todo a través de los programas de América TV, los cuales se encargaron de ir en búsqueda de sus respectivas declaraciones para poder hacer público el escándalo. Entre varias idas y vueltas, la mediática se encargó de revelar cómo fue la pelea original que rompió con su amistad y la acusó de haberle hecho bullying por su físico en la época de la universidad.

Tras grabar su participación en el reality de cocina, Maru Botana habló con Intrusos (América TV) y se encargó de revelar cómo fue el reencuentro con Yanina Latorre: “No, bueno, sabía que estaba, pero nosotros estamos de jurados y venimos a juzgar los platos y está todo bien. Y estoy en Telefe. Soy cero conflictiva, nunca quiero el conflicto para mí, siempre voy para adelante, me gusta evolucionar".

“Obvio que me preguntaron si estaba para hacerlo, pero es que no lo pensé como una cosa adrede. Como que bueno, justo me tocó y Betu no podía y la verdad que me encanta poder venir a reemplazarlo a Betu, es un honor. A mí no me gusta la mentira, pero ya está chicos, hay que dar vuelta la página. La cocina te lleva a otro lugar, ¿viste? Es raro que te pelees comiendo en un restaurante con alguien, ¿entendés?”, agregó y buscó quitarle importancia a lo ocurrido y a si el encuentro fue planeado puntualmente por el rating, lo que generó la furia total de la conductora.

El conflicto de Yanina Latorre y Maru Botana tiene muchos años y no se veían hace 15

Latorre también habló al respecto en Sálvese Quien Pueda (América TV): “Grabé MasterChef y, contra todos los pronósticos, no me agarré a trompadas con Maru Botana, no nos agarramos de los pelos, no nos quemamos en la cocina. Estaba toda la prensa, todos los noteros, todo el mundo esperando esa salida, no sé qué les genera. Fue una grabación, no puedo contarlo, no voy a spoilear el programa, pero yo no me peleé con Maru Botana, no dije nada”. Tras esta breve introducción, reprodujeron la entrevista de la cocinera y la mediática interrumpió el video en varias ocasiones para responderle.

“Si yo soy tan mentirosa, ¿cómo no me encara? Digo, si vos mentís sobre mí, te veo, no participo de un programa con vos, ¿o no? A ver, estás en MasterChef, no es un programa que esté buscando solamente el quilombo, pero evidentemente me llamaron a mí para reemplazar a Maxi López... Y la ponen a Maru Botana el día que falta Betular. Y aparte, qué casualidad, termino mi grabación y apareció Betular...”, expresó. De esa manera, dio a entender que para ella Telefe las llamó a propósito para conseguir mejores números de rating con su programa culinario.

La ausencia de Damián Betular en MasterChef Celebrity fue lo que hizo que Telefe convoque a Maru Botana Instagram

Con respecto a los motivos de la ausencia del jurado original, la conductora reveló: “Me dijeron que él tenía un evento que lo tenía avisado hace un montón de tiempo, que habían llamado a todos los cocineros y que la única que podía venir era Maru Botana. Yo les dije lo siguiente: ‘a mí no me molesta, pero si ella arranca, voy’. En algún momento tuvimos dos palabritas. Yo le dije: ‘espero que seas objetiva, me hice cargo’. No puedo decir que se vengó ni nada. Pero no nos agarramos los pelos, no me reprochó nada”.

Para finalizar, la mediática explotó al escuchar que Botana la acusó de estar en un papel de buena: “¡Ay, pero quién sos, Maru Botana! ¿Dónde es papel de mala? Esto es un laburo, que por lo menos yo no soy como vos, Maru Botana. Yo soy picante, digo la verdad, te enfrento y cuento la verdad. Mala sos vos que cuando yo era chica me bullyneabas (sic) por flaca. No soporto que se victimice, porque fijate que Maru Botana terminó mal con Lapegüe, terminó mal con Coco Fernández, terminó mal con todo el mundo. Yo por culpa de ella me quedé sola, sin amigas”.

Yanina Latorre le contestó a Maru Botana

Yanina Latorre contó qué pasó desde su punto de vista

A raíz de lo sucedido, Yanina Latorre decidió recordar por qué se originó el problema y dio lujos de detalles: “Íbamos a la misma universidad, Universidad de Belgrano. Maru lo vuelvo a contar, jodete por decirme mentirosa. Teníamos un grupo de amigas. Maru era una chica que, cuando era más jovencita, tuvo problemas siempre más de peso. Era como que tenía tendencia a engordar, qué sé yo. Hizo una muy buena dieta cuando terminó el colegio y quedó así como la ven ahora, espléndida. Y se obsesionó. O sea, siempre un tema. Y yo siempre fui mínima”. Así, dio un primer indicio de que la cocinera y empresaria tendría un tabú con el físico.

“Ella cocinaba, viste que ella es abundante. Tortas, rogeles, ella hacía por encargo antes de tener los negocios. Éramos cinco o seis compañeras de facultad que nos juntábamos a hacer trabajos prácticos en la casa. Lo que te cuento ahora queda hasta sacado del contexto y medio bol***, porque yo tenía, retrotraete a la cabeza de una chica de 18-19 años. Un día estábamos comiendo en el medio de este té que hacía los sábados ella a la tarde. Estábamos ahí a la tarde, yo me estoy comiendo el rogel y me dice: ‘¿vos me vas a decir a mí que comes todo eso y vos no vas al baño y vomitas cuando salís de acá?’. Me puse a llorar, me levanté y me fui. Y convenció a todas mis amigas de que yo era una zorra, una mala persona porque yo era anoréxica y no se los quería contar. A partir de ese día ni ella ni todas mis amigas me volvieron a hablar”, concluyó.