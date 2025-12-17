“MasterChef Celebrity”: quién subió al balcón y se salvó de la gala de eliminación de este miércoles 17 de diciembre

Este martes 16 de diciembre dos de los participantes de MasterChef Celebrity (Telefe) se salvaron de la eliminación. Se trata de Marixa Balli y el Chino Leunis, quienes subieron al balcón en la gala de Última Chance.

En el programa de cocina que conduce Wanda Nara, distintas personalidades famosas compiten entre sí ante un jurado compuesto por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

Quiénes subió al balcón en MasterChef Celebrity ayer, martes 16 de diciembre

Anoche los participantes con el delantal gris fueron agrupados en parejas para cocinar pavlovas, un postre de merengue y frutas dedicado a la bailarina rusa Anna Pavlova. Esto se dio en el contexto de la “semana olímpica”, donde cada desafío tuvo una temática deportiva.

El jurado decidió armar las duplas: Maxi López y Ian Lucas, Julia Calvo y Miguel Ángel Rodríguez, Andy Chango y Susana Roccasalvo, y Marixa Balli y el Chino Leunis. Antes de empezar, los participantes debieron cumplir con un desafío de gimnasia artística y el que ganaba se llevaba un gran premio para cocinar. En ese contexto, Wanda Nara sorprendió al sumarse a la actividad y demostrar que podía abrirse de piernas. Finalmente, fueron Marixa y el Chino quienes tuvieron la mayor cantidad de puntos, lo que les dio cinco minutos más que el resto para cocinar.

Durante la prueba, que fue de 70 minutos para casi todas las parejas, Wanda Nara fue acompañada por su hermana, Zaira Nara, quien participó de un desafío para los participantes en medio de la prueba. Luego, fue la modelo quien quedó a cargo de la conducción del programa.

Al momento de elegir quiénes iban a subir al balcón, el jurado tuvo una tarea compleja, puesto que coincidió que todos hicieron un buen trabajo. “Muy difícil porque fueron todos muy buenos”, afirmaron.

Cuando le entregaron el delantal negro a Andy Chango y a Susana Rocasalvo, Germán Martitegui aclaró que no fueron salvados “por muy poquito igual”. Ante esta situación, la conductora apuntó contra el jurado: "No te lo puedo agradecer porque me parece sumamente injusto, pero bueno, no importa. No estoy de acuerdo en los halagos para que después te den un palo... Yo prefiero que no haya halagos“.

Andy se sumó al reclamo de su compañera: "Yo banco a Susana, no me gusta nada, que nos den el negro directo“. Esto generó cierta tensión en el estudio.

Marixa Balli y el Chino Leunis subieron al balcón de MasterChef Celebrity

Las parejas más destacadas fueron la de Maxi López e Ian Luca, y la de Marixa Balli y el Chino Leunis. Al final, el jurado destacó a esta última por tener el mejor plato de la noche y les entregó a cada uno un delantal blanco, que indica que fueron salvados de la eliminación.

Tras la salvación de Balli y Leunis, son Andy Chango, Susana Roccasalvo, Maxi López, Ian Lucas, La Reini, Julia Calvo y Miguel Ángel Rodríguez quienes enfrentarán la eliminación de este jueves.

Qué integrantes se fueron de MasterChef 2025

La lista de los participantes que abandonaron MasterChef Argentina 2025 hasta ahora:

Walas , integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado.

, integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado. Luis Ventura , periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado.

, periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado. Diego “Peque” Schwartzman, extenista profesional, fue el tercer eliminado.

extenista profesional, fue el tercer eliminado. Esteban Mirol , periodista, fue el segundo eliminado del reality .

, periodista, fue el segundo eliminado del . Jorge “Roña” Castro , exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato.

, exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato. Pablo Lescano , líder de la banda Damas Gratis, decidió abandonar la competencia alegando compromisos laborales antes del inicio de la temporada.

, líder de la banda Damas Gratis, decidió abandonar la competencia alegando compromisos laborales antes del inicio de la temporada. Valentina Cervantes , modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia.

, modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia. Alex Pelao , comediante y creador de contenidos que se hizo famoso en las redes por sus vídeos graciosos.

, comediante y creador de contenidos que se hizo famoso en las redes por sus vídeos graciosos. Eugenia Tobal, actriz de gran trayectoria que participó de tiras éxitosas como Gasoleros y Los únicos.

