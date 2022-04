Polémica por la canción “La mano de Dios”: ¿la grabó Rodrigo Bueno o un imitador?

Lanzado en el año 2000, el tema musical “La mano de Dios” se convirtió en todo un himno no solo para los fanáticos de Diego Armando Maradona sino para toda una generación. La estampa de Rodrigo Bueno cantando la canción en vivo frente al astro argentino en Cuba permanece en el recuerdo. Sin embargo, un nuevo testimonio apunta a que habría sido un “imitador” quien inmortalizó la versión discográfica del tema, y no “El Potro” cordobés, como se creía.

En una entrevista con LAM, el ex CEO de Magenta Discos, Pablo Ceccarelli, reveló este supuesto dato desconocido sobre el hit. “El tema más famoso, que fue ‘La mano de Dios’, jamás fue grabado por Rodrigo. Él cantó solamente el que se puede ver en televisión y el que le canta al mismo Diego en un cumpleaños. Pero no interpretó la obra publicada en el disco porque ya estaba muerto. Fue un imitador y yo estaba presente” , sostuvo el empresario, quien señaló que este accionar era una práctica común en la industria de la música.

“En la época de los compilados, cuando no se tenían los derechos fonográficos de todos los artistas, lo que se hacía era contratar a imitadores y se convencía a la gente de que se trataba de los verdaderos artistas. Hay una brecha legal que lo permite”, manifestó.

El objetivo de la discográfica, según indica Ceccarelli, era vender miles de copias de un álbum. Por ello, tras la trágica muerte del artista en aquel fatídico año 2000, Magenta decidió buscar una alternativa que le proporcionaría la rentabilidad económica pretendida.

Sobre el encuentro entre Rodrigo y Maradona en la isla, el exproductor musical contó que el cuartetero lloró afirmando que lo querían matar. “Era tal la paranoia de Rodrigo que empieza a llorar diciendo que lo querían asesinar”. Ceccarelli dijo que el músico se había pasado la última etapa de su vida en un estado de paranoia constante y dijo que recibía amenazas de muerte.

La historia de la canción

Alejandro Romero es el autor del tema. ”Con Rodrigo éramos de palos diferentes, yo estaba incursionando en ese momento en el pop, pero él se puso de novio con mi hermana (la también cantante Alejandra Romero) y así tuve la oportunidad de cenar con él”, dijo tiempo atrás.

Rodrigo un día escuchó cantar a Alejandra una canción compuesta por su hermano y decidió pedirle que trabaje en un tema para que él interprete. Ante el pedido, Alejandro se enfrentó al desafío de escribir un cuarteto y encontró muchas dificultades, al punto de pensar en abandonar la música de no superarlas. En su desesperación, pidió una señal: “En una especie de rezo, entre lágrimas pedí ‘Dame una mano, una canción que le guste a Rodrigo y la grabe así le da un incentivo a mi vieja que siempre me apoya’... Y si no escribía nada, me dedicaría a otra cosa”, detalló.

Rodrigo canta La mano de Dios junto a Maradona en Cuba - Fuente: YouTube

Y el milagro ocurrió: “Así empecé a escribir palabras sin sentido para mí: ‘En una villa nació, fue el deseo de Dios, crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida...’ y en ese momento sentí mi voz interna que me dictaba ‘en un potrero forjó una zurda inmortal’ y ahí me di cuenta que tenía que ver con Maradona”, contó Romero.

El día en que Rodrigo escuchó el tema (“Esta va a ser tu mejor canción, no la vas a superar, la van a cantar todos. Este va a ser mi último éxito”, le dijo), la polémica por la referencia a la droga y cómo conoció luego a Maradona, de todo esto habla Alejandro en el video con la historia detrás de uno de los temas más cantados en las últimas décadas.