Kaley Cuoco: el enorme desafío detrás de The Flight Attendant y por qué Penny, su personaje en The Big Bang Theory, no la abandona del todo

En Los Ángeles, desde una luminosa habitación, Kaley Cuoco responde preguntas vía Zoom de un grupo de periodistas internacionales. Atenta y simpática, la actriz transmite seguridad y confianza en lo que cuenta sobre la segunda temporada de The Flight Attendant, la serie de HBO Max con la que intentó lo imposible: conseguir un nuevo papel que fuera tan recordado y emblemático como su Penny de The Big Bang Theory. Algo que, contra el pronóstico de muchos, consiguió con creces al interpretar a la multifacética Cassie Bowden, una asistente de vuelo con muchos problemas personales y uno especialmente urgente: resolver el misterio detrás de ese hombre que apareció asesinado en su cama.

El consciente esfuerzo de la actriz californiana por distanciarse amorosamente de Penny y tomar las riendas de su carrera sumando el título de productora al del intérprete funcionó tan bien que viendo The Flight Attendant es posible olvidarse que durante más de diez años interpretó a la rubia debilidad de los nerds. Y sin embargo, para alegría de sus fanáticos, se puede decir que Penny sigue por ahí y cada tanto Cuoco la saca a jugar. O se le escapa. Así, cuando en medio de una respuesta meditada sobre una escena específica de los nuevos episodios, se escucha el sonido de un celular y resulta que es el suyo la actriz parpadea, sonríe nerviosa y algo irritada también .

“Me llegó un texto”, se interrumpe y continúa. “Pero no debería haberme llegado. Estoy silenciada. Cada vez que lo intento no funciona. ¿A alguien le pasa lo mismo? Todo puesto en ‘No molestar’ y aun así… ¡Ping! No lo entiendo”, balbucea mirando hacia un costado como buscando a Leonard -su marido en la ficción-, siempre paciente por explicarle este tipo de cosas. La situación no es especialmente graciosa, pero las reacciones de Cuoco, actriz desde la infancia, reconfirman lo que la pantalla muestra siempre de ella: es una comediante natural con una habilidad notable para generar risas y empatía por igual . Ella lo sabe y por eso, a la hora de elegir su primer papel post The Big Bang Theory tenía claro que debía arriesgarse y salir de su zona de confort.

Asumir el riesgo

Cuoco dice que no estaba convencida de hacer una segunda temporada de The Flight Attendant, pero consiguieron hacerla cambiar de idea Julia Terjung - HBO Max

“Hace unos años encontré este libro [se refiere a la novela de Chris A. Bohjalian en la que está basada la serie] que me interesaba producir y protagonizar y sabía que si no salía bien iba a ser culpa mía, mi responsabilidad absoluta. Y esa sensación continúa en esta segunda temporada. Este es mi bebé y si se hunde, me hundo yo con él ”, dice la actriz y, aunque suene algo exagerada, lo cierto es que tiene razón. La historia de la TV norteamericana está repleta de intérpretes que participaron de una serie exitosa y luego no pudieron despegarse de esa popularidad por el resto de su carrera.

En su caso, ese destino parece haberse evitado gracias a la buena recepción de público y crítica que tuvo la primera temporada de The Flight Attendant una comedia con intriga policial y destellos de drama familiar que llegó justo en el comienzo de la pandemia, cuando subirse a un avión hacia algún destino exótico sin protocolos sanitarios era algo que solo podía ocurrir en la ficción y que el público abrazó con aspiracional deleite.

La combinación de una historia atrapante, un personaje fascinante y una puesta en escena ágil y novedosa se tradujeron en nueve nominaciones al Emmy -incluyendo mejor comedia y mejor actriz de comedia para Cuoco-, y una segunda temporada de ocho episodios que estarán disponibles semanalmente en HBO Max. “ Yo fui una de las pocas personas que sugerí que sería mejor no hacer una segunda temporada. Mejor no tocar lo que salió tan bien en el primer intento y seguir adelante. Lo cierto es que estaba nerviosa porque no sabía cómo haríamos para mejorar la primera. Pero me convencieron de que valía la pena intentarlo y acá estamos ”, dice la actriz.

La segunda temporada de The Flight Attendant estrena este jueves, por HBO Max Julia Terjung - HBO Max

Ese “acá” al que se refiere Cuoco es con Cassie viviendo en Los Ángeles, con un año de sobriedad cumplido, un nuevo novio y mezclando su trabajo de asistente de vuelo con el de agente de la CIA de medio tiempo. Claro que no todo es lo que parece en la vida de la mujer que algunos de sus compañeros describen como “una artista de la mentira”.

“Cassie tenía un problema con la bebida en la primera temporada y sigue teniéndolo en la segunda. Aunque actúa como si tuviera una nueva vida en California, yendo a Alcohólicos Anónimos y habiendo dado vuelta la página. Pero lo cierto es que pronto se ve que le está mintiendo a todos y, especialmente, a sí misma y que esas mentiras tienen patas cortas. Ella creyó que dejar sus conflictos atrás sería fácil, como prender y apagar la luz, y lo que veremos en esta temporada es que su vida tendrá que ponerse de cabeza para que ocurra ese cambio real y profundo ”, detalla la actriz que junto a Steve Yockey, creador del programa, y su equipo de guionistas se preguntaban cómo harían para replicar el memorable recurso narrativo de los primeros episodios que permitía que Cassie volviera una y otra vez a la fatídica habitación de Bangkok y sostuviera largas conversaciones con su asesinado amante.

Sin red

"Suelo improvisar y cambiar de toma a toma, pero en este caso no era posible. Fue una experiencia diferente y buena, pero muy difícil", dice Cuoco sobre esta segunda temporada Julia Terjung - HBO Max

La solución que encontraron, aunque ideal para el desarrollo de la trama, explica Cuoco, no se la recomendaría a ningún colega. “No queríamos perder esa herramienta, pero tampoco hacer lo mismo otra vez y llegamos a la conclusión de que esta vez Cassie tenía que enfrentarse consigo misma, hacerse cargo de quién es y de las partes que odia de sí y de las que quiere, pero no puede ser. Lo que no me di cuenta es que me tocaría a mí interpretar todas esas versiones del personaje. Esas escenas implicaron mucha preparación y ensayo y ese no es mi estilo. Suelo improvisar y cambiar de toma a toma, pero en este caso no era posible. Fue una experiencia diferente y buena, pero muy difícil. Algunos días tenía que interpretar a cinco Cassie distintas . Me ayudaron mis dobles y hasta mi hermana para algunas de las secuencias más complicadas dónde hablaban entre ellas”, cuenta Cuoco, que sin saberlo aplicó la misma receta que Oscar Isaac en Moon Knight, donde su hermano lo ayudó al encarnar a alguna de las múltiples personalidades de su personaje.

Claro que más allá de los desafíos técnicos de los nuevos episodios, desde el comienzo de la serie una de las preocupaciones de la actriz y productora fue el tono de la historia que querían contar. Un relato que empezaba como una comedia negra y poco a poco dejaba entrever que detrás de las escapadas del personaje principal se escondía un mundo de dolor que llevaba años intentando adormecer con cualquier bebida y sustancia que tuviera a mano. En la segunda temporada, la tarea de interpretar ese arco dramático por momentos desgarrador y encontrar el justo balance entre el humor y la tragedia siguen siendo un acto de equilibrista que Cuoco atraviesa sin red y con resultados extraordinarios .

"Lo que conseguimos fue una ficción que te hace reír y muy rápidamente puede ir hacia un lado más oscuro", dice sobre The Flight Attendant Julia Terjung - HBO Max

“Siempre supe lo que el programa necesitaba ser. Sabía que incluiría mi tipo de humor, pero también escenas más dramáticas. En las dos temporadas, cada secuencia la hice probando entre dos extremos: o super cómica al estilo Lucille Ball y en la siguiente toma intentaba darle otro tono y lloraba sin parar. No sabía cuál de las dos iba a funcionar mejor en el rompecabezas de la trama. De hecho, creo que si nos lo propusiéramos podríamos editar una versión de The Flight Attendant completamente cómica y otra muy dramática. En concreto, lo que conseguimos fue una ficción que te hace reír y muy rápidamente puede ir hacia un lado más oscuro y antes de que te sumerjas en eso salta a algo gracioso o peculiar. Me parece que eso es lo que hace tan especial. A mí, en particular, me permite intentar cosas nuevas y experimentar todas las facetas de lo que implica ser un actor ”, se entusiasma Cuoco.

Enseguida, como si se hubiera escuchado siendo demasiado seria o pretenciosa, se ríe un poco de ella y hasta juega con la posibilidad de que este año tiene el material suficiente para competir en los Emmy tanto en la categoría de comedia como en la de drama. “Y en documentales también”, arriesga. Habrá que ver los nuevos episodios de la entretenida The Flight Attendant para saber exactamente a qué se refiere.