La preocupación de Cinthia Fernández por el estado de salud de su hija Francesca

El estado de salud de la hija menor de Cinthia Fernández y Matías Defederico sigue siendo delicado. La menor, que se encuentra en Punta Cana y durante la mañana de ayer había recibido el alta, debió ser atendida nuevamente durante la madrugada. Francesca contrajo una bacteria antes de viajar con su mamá, su abuela y sus hermanas a México. En un audio que le envió a Pampito, panelista de Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri en Ciudad Magazine, Fernández compartió su profunda preocupación: “Hay que rezar”, le dijo al periodista.

Todo comenzó hace tres días cuando durante el vuelo con destino a México Francesca comenzó a vomitar. Apenas aterrizaron, fue internada de urgencia. El diagnóstico fue gastritis aguda producto de una bacteria. En contacto permanente con su pediatra en Argentina, la menor fue dada de alta durante la mañana de ayer. Pero los vómitos regresaron y Cinthia debió volver al hospital. “Cinthia quedó muy asustada por este error que cometieron las enfermeras”, explicó Pampito en relación a la “negligencia médica” que denunció la panelista de Momento D porque, entre otras cosas, una enfermera olvidó darle el medicamento principal y le colocó mal la vía del suero a Francesca, lo que empeoró durante un tiempo su estado de salud.

“Cinthia está buscando otro lugar”, reveló Pampito y contó que Francesca volvió a la clínica anoche porque seguía con vómitos pero no quedó internada. Por su parte, Estefi Berardi contó que cuando le dieron el alta, en el hotel, lo único que hizo la pequeña fue dormir y cada tanto vomitar. En este contexto, explicó, la bailarina se turnó con su mamá para cuidarla y poder, al mismo tiempo, atender a las mellizas y poder hacer que disfruten del viaje. “Encima tenía un montón de compromisos laborales con sus redes”, agregó la panelista. “Lo tuvo que hacer igual pero se sentía culpable”, agregó. Es que en gran parte el viaje lo pudo concretar gracias al trabajo de influencer en las redes.

En un audio que le envió a Pampito ayer por la tarde, Cinthia dio detalles de la situación. “Es todo un lío. Tengo que entretener a las otras dos y cuidar a Fran. Por suerte esta mi vieja, nos turnamos. Ella no sale de la habitación”, arrancó el mensaje la bailarina. “La verdad es que anoche vomitó. A las dos de la mañana la llevé a la clínica que está acá dentro del hotel pero la verdad es que no sé ni para que la llevo porque yo me estoy manejando con los médicos de Buenos Aires y los sigo a ellos. Después de que se olvidaron de darle el medicamento principal y después que le dejaron todo el brazo inflamado no confío ni en mi sombra”, explicó con preocupación.

Como para dar a entender la desconfianza que tiene, Cinthia agregó que el pediatra le manifestó que no entiende por qué le dieron el antibiótico que le dieron: “La verdad es que hay que rezar para que no vomite porque hoy a la mañana volvió a vomitar y el tema es que tolere los líquidos”, pidió, y contó que Francesca está tirada y duerme todo el día. “Si vomita hay que volver a internarla. Ya averigüé en otra clínica, porque a la anterior nunca más la vuelvo a llevar. Hay que rezar”, completó, desesperada.

La indignación de Carmen Barbieri

“¿Cómo el papá no se tomó un avión y no está dándole una mano a esta mujer que es la madre de sus hijos? Tendría que estar con las mellis, con la nena que no se siente bien y con Cinthia, dándole una mano. No importa lo que pasó. En este momento no importa nada más que la nena”, apuntó Carmen Barbieri de lleno contra la figura de Matías Defederico. Luego de cuestionarlo duramente, aseguró que deja al descubierto que la modelo tiene razón en su cruzada contra él.

Hace tan solo un par de meses, la panelista de Momento D tuvo que afrontar también una microcirugía de otra de sus hijas, Charis. Y es que la pequeña presentaba “algo virósico” que le apareció en la piel y debían extirparlo, según explicó su madre, el 16 de junio pasado.

Por suerte, la operación salió como esperaban y la preocupación de la artista se convirtió en alivio. “Todo lo de mi bebita salió muy bien. No le dolió nada porque tiene una anestesista madre que le puso tres pomos de anestesia. Estoy feliz porque ya no tiene más eso. Espero que no se vuelva a contagiar porque es algo viral”, expresó.