Por un problema de salud, Billy Joel debió suspender su gira

Billy Joel ha pospuesto ocho conciertos en estadios que tenía previstos entre los próximos días y julio de este año. Si bien no trascendió la afección que padece, es por un problema de salud que se vio obligado a realizar estas postergaciones.

“Si bien lamento haber pospuesto algunos espectáculos, mi salud debe ser lo primero”, dijo Joel en un comunicado que envió a medios norteamericanos este martes. “Espero volver al escenario y compartir la alegría de la música en vivo con nuestros increíbles fanáticos. Gracias por su comprensión”.

El anuncio decía que se espera que el cantante “se recupere por completo” después de una cirugía reciente. Se someterá a fisioterapia supervisada por un médico mientras se recupera, agregaba el comunicado.

Todos sus conciertos hasta finales de junio fueron reprogramados, la mayoría de ellos para 2026. La próxima fecha que tiene en su agenda recién es para un espectáculo programado en el estadio Acrisure de Pittsburgh, el 5 de julio.

El último concierto de Joel antes de la interrupción fue el 22 de febrero en el Mohegan Sun Arena de Uncasville, Connecticut. Joel se cayó en el escenario cuando el recital había llegado a los bises. Esto se conoció fuera de ese recinto gracias al video de un fan, que lo registró con su celular. Aunque algunos asistentes expresaron su preocupación por si podría lesionarse, Joel continuó con el concierto. Se desconoce si la reciente cirugía de Joel está relacionada con la caída.

Billy Joel es un neoyorquino nacido en el Bronx, que, a los 75, ya suma más de medio siglo de carrera musical, desde que en 1973 lanzó un tema que se convirtió en un éxito y en el primer gran mojón de su historia con la canción: “El hombre del piano”.

Luego de haber dejado los estudios cuando estaba a punto de terminarlos y de hacer del boxeo una afición temporal, en la música encontró su destino, especialmente desde que se convirtió en suceso aquella melodía embriagada del pianista y su piano.

Luego vinieron otros éxitos, como “Just the Way you Are”, “Uptown Girl” y “We Didn’t Start de Fire”, entre otros que colaron cierto tono social y político. Su carrera discográfica se extendió durante dos décadas. Luego comenzó a publicar compilaciones y álbumes en vivo. Lo que jamás abandonó son los conciertos y las giras. Sostiene una gran convocatoria de público y sus shows en el Madison Square Garden fueron programados en series.

Su próximo espectáculo iba a tener lugar este sábado en Toronto, Canadá, pero debió ser reprogramado recién para el 14 de marzo de 2026. Además de esto, debió encontrar en su agenda de 2026 lugar para otros que terminaron suspendidos. Se trata de actuaciones en Detroit Syracuse, Charlotte, Salt Lake City y luego Edimburgo y Liverpool.

Después de reanudar la gira el 5 de julio, se espera que Joel mantenga las otras fechas que estaban en la agenda durante el resto del año, incluido un espectáculo el 18 de julio en el Yankee Stadium, un concierto el 8 de agosto en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y otro el 21 de agosto en el Citi Field en Queens. También tiene actuaciones previstas en Washington DC., Cincinnati, Santa Clara, Nueva Orleans, Hollywood y Florida.

