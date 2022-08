Premios Gardel 2022: es el más nominado y el preferido de los músicos, pero su cara no es conocida por el público

Wos con 8, Trueno con 7, Abel Pintos con 6, Tini con 5. Se acerca la ceremonia de los Premios Gardel y allí resuenan algunos de los artistas con más nominaciones. Pero si existiese algo así como una letra chica a donde ir a buscar otros nombres, seguramente el más llamativo sería el de Nico Cotton, el productor que directa o indirectamente está involucrado en 17 nominaciones. Desde producción del año (La dirección, de Conociendo Rusia) a mejor canción de cuarteto (“El fenómeno del mambo”, de Juan Ingaramo), pasando por trabajos con Nicki Nicole, Wos y CA7RIEL.

“Obviamente una nominación no te cambia la vida, pero cambia para que podamos hablar ahora”, le dice Nico Cotton a LA NACION, siempre consciente del segundo plano que le toca en su rol de productor. “ Pero el foco siempre es el trabajo en mejorar las canciones y el sonido. Lo otro llega porque tuve la suerte de participar en proyectos increíbles ”, suma.

Nacido en Caballito hace 33 años, Nico Cotton ya le ha dedicado a la música más de la mitad de su vida. A los 12 años empezó a grabar canciones “un poco jugando, pero sabiendo que en el fondo era más que un juego”. Sus padres, entonces, le pusieron un profesor de música que se dedicaba a hacer jingles y que desde ahí también le fue tirando tips para mejorar sus grabaciones. “Estaba todo el tiempo viendo cómo enchufar los teclados y los micrófonos”, recuerda Cotton, que se desarrolló como multinstrumentista y a los 15 años ya estaba en condiciones de tocar la batería de forma profesional.

Un día, la mujer de Omar Mollo fue a comprar ropa a la tienda que la mamá de Nico Cotton tenía en Once y le contó que MAM, el mítico proyecto rockero de Omar, estaba buscando baterista. El papá de Nico no dudó de las cualidades de su hijo y pidió que lo prueben. A los tres meses, lo llamaron para una audición. “Fui y zapamos”, cuenta Nico. “Ahí me pasaron un CD y me tuve que sacar los fills de Catriel, que ahora toca en Divididos. Fue una escuela muy grossa, se tocaban todo, había que pelar y aprender. Y además, yo veía cómo era ir a grabar, llevarte algunas desilusiones porque por ahí pensabas que el sonido iba para un lado y terminaba en otra cosa”.

Ya entrado en sus primeros “veintis”, la cosa dio un giro radical para Cotton cuando Axel, que había escuchado algunas de sus canciones, lo convocó a componer codo a codo. Nico, que quería demostrar todo lo que era capaz de hacer, se llevó el material a su casa y al otro día ya tenía todas las partes del tema grabadas por él. “Me dijo: ‘Tengo unos temas más para que hagas’. Yo hacía más arreglos que producción y empecé a ver que el productor de esos temas respetaba mucho lo que yo ya había grabado, así que eso me sirvió”, explica Nico Cotton. Tus ojos, mis ojos (2014) y Ser (2017) fueron los dos discos de Axel en los que tuvo un rol clave como productor y puso sus primeros pies en el mainstream.

Pero dos trabajos posteriores le marcaron la vida y el camino que hoy sostiene: Best Seller (2018), de Juan Ingaramo, y Cabildo y Juramento (2019), de Conociendo Rusia. “Yo creo que Juan tenía el prejuicio de que yo venía de lo melódico”, se ríe Nico Cotton. “Pero un día nos vimos en un evento y me dijo de juntarnos. Hicimos ‘Fobia’ y de ahí todo el disco. Él me abrió la puerta a todo lo nuevo, después vinieron Wos, Nicki Nicole, Cazzu y todo”.

Así, a fuerza de trabajo, estudio de cada género en particular, Nico Cotton se volvió uno de los productores más solicitados de la música popular en general. Estuvo en Puerto Rico grabando con Cazzu y también trabaja en el próximo disco de La Sole. “Cazzu me dio una clase de reggaetón”, dice. “Me llevé toda la data gracias a ella. Ahora entiendo un poco más. Yo soy porteño y nací en Caballito no voy a poder hacer un reggaetón a lo Daddy Yankee, y está bien porque no me interesa imitar. Me buscan para no sonar igual a otros. Todo proyecto es aprendizaje, ahora aprendo folklore con el disco de La Sole y me encanta. El desafío es poder timonear ese barco con ella y con los músicos del carajo que tiene ”.

Nico Cotton Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

Desde la intuición y el cuidado por el sonido, Nico Cotton tiene como premisa básica que los músicos puedan confiar en él: “Armás el equipo y te dejás llevar. A veces me toca armar el concepto, pero no toco nada. Es una responsabilidad enorme. Como productor, mi objetivo es representar al artista, lo tengo presente. Está mi nombre, sí, pero aparece atrás y es cada vez más difícil de encontrar. El que canta es el artista, yo soy un simple servidor. Obviamente con voz y voto, porque si me llamás es para que aporte ”.

Su formación como música, asegura, le permite aportar algunas herramientas y opciones para que el disco o la canción en cuestión tengan su particularidad. “Saber de armonía e instrumentación quizás puedo ofrecer un distintivo”, dice. “Un acorde distinto, una séptima mayor, o puedo armar un concepto y desde ahí la sonoridad para que salga algo interesante. El desafío con Conociendo Rusia, por ejemplo, es que sea clásico y moderno. Con Mateo Sujatovich estaba esa duda, de que era muy clásico, y yo le dije ‘Vos sos rock nacional y dentro de eso vamos a hacer canciones del día de hoy’. Él es muy fresco para escribir y hacer canciones, ahí ya tenés medio partido ganado, después buscamos que suene fino desde la producción, rescatar cosas de los artistas que nos gustan y llevarlas al día de hoy. Nos gusta llevar esa bandera del rock nacional, yo lo fui a buscar para producir porque lo admiro y me parece un artistazo. Y no creo que el rock se haya muerto ni ahí”.

Beatles, Radiohead, Pink Floyd y Coldplay son los artistas que Nico Cotton menciona como los primeros a los que escuchó con oídos de productor, en búsqueda de “cosas difíciles de replicar”. Y si tiene que dar nombres específicos en la materia, amplía: “Brian Eno, Mark Ronson, Pharrell, Greg Kurstin y los locales Mauro de Tomasso, Evlay, Big One y Rafa Arcaute. Cada vez hay una comunidad más grande. Es valioso compartir y tener buena onda”.

Y si tiene que destacar una diferencia con sus primeros años en la música y la actualidad, hace foco en la cantidad de información disponible ahora. Los productores, sea desde sus canales de YouTube o desde entrevistas, ya no tienen tantos reparos en mostrar cómo trabajan. La idea de guardarse secretos parece haber pasado de moda. “Me gusta dar entrevistas porque después a alguien le puede servir”, explica y advierte que con un tutorial o un tip no es suficiente. “Porque por más que te diga que tres más tres es seis, la ecuación tenés que saberla vos, el tutorial no te termina de decir todo, son tips y trucos para estudiar y experimentar si te sirve para ese proyecto. Está bueno para almacenar pero a la hora de ejecutar está en vos”.

Al exceso de información también se le suma ahora, el exceso de música editada y disponible para todos. Contra eso siente que tiene que luchar Nico Cotton a la hora de encontrar un sello distintivo, que marque la diferencia para el artista: “Es difícil porque hay mucha música hoy en día. Durante esta charla seguro salieron 17 mil canciones, pero cada artista tiene su particularidad, cuando suenan parecido a otra cosa no me gusta, no me llama. En el rock o en el reggaetón, si el artista no tiene nada para decir... Y si tiene algo para decir, me interesa. Y desde la producción tengo que poner lo mío”.

-¿Cómo te llevás con la notoriedad que están ganando los productores hoy en día?

-Los productores estamos cobrando protagonismo porque la gente empieza a entender lo importante que somos y eso está bueno. En algunos casos, como el de Bizarrap, el productor es más que un productor, hasta a veces es más que los artistas y por eso quieren grabar con él. Yo no podría hacer eso, le pongo mucho foco al artista, no te voy a mentir, me gusta estar, ser parte y que me pidan entrevistas, tengo ganas de hacer algo bajo mi nombre, pero será cuando lo sienta y sea verdadero, es importante porque si no después te da vergüenza .

-¿Podés despojarte de tu oído de productor en algún momento y escuchar música por placer?

-En casa no escucho música. Pongo la tele, Netflix algo de fondo, para desintoxicar. Pero en el estudio escucho música, es la escuela más importante, sobre todo en el lugar donde trabajás. En el auto sí escucho más por placer, ahora estoy con The Smile en repeat, siempre en la búsqueda de esa canción que te emociona o ese disco distinto.