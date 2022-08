Wos, ganador del Gardel de Oro 2022: del vértigo que siente a la “bendición” de Fito Páez

Si hubiera que ponerle banda de sonido a la última entrega de los Premios Gardel a la Música, que se realizó este martes por la noche en el Movistar Arena, una de la grandes candidatas podría ser “Mirá mamá”. Viene como anillo al dedo, porque la canción es de Wos, lo mismo que los seis premios Gardel que obtuvo su disco Oscuro éxtasis (incluida la estatuilla de Oro), y porque es un tema que habla de lo que es estar en la cima.

La canción en cuestión quizá no haya sido interpretada del modo en que Wos la planteó. El rapero, de 24 años, no pensó en escribir una canción que sirviera para que muchos chicos soñaran ser como él. En la era centennial, el estatus y los números mandan. ¿Cuántos hay que quieren ser youtubers, instragramers o tiktokers famosos? Se cuentan por miles. ¿Cuántos hay que que quieren estar allá arriba? “Mirá mamá, estoy arriba”, canta quien hizo el disco que fue elegido por el jurado de los Gardel como el mejor del año . Pero también dice: “te juro que no hay nada más que la vida”. Y acaso eso no sea más que confirmar que sigue teniendo desconfianza de su fama, más allá de todas las dudas que su vertiginoso presente le pueda generar.

Wos fue el ganador del maximo galardón de los Premios Gardel

Lo cierto es que Wos hizo uno de los mejores discos del último año y que está allá arriba, acariciando la estatuilla dorada. Y que como todo artista, querrá ir por más, aunque esto no signifique que el objetivo esté directamente abrazado a las demandas del mercado de la música. Seguro que habrá un “de acá en más”. “Creo que estamos todo el tiempo en esa búsqueda”, dijo a LA NACION, minutos después de bajar del escenario, con el premio principal en mano y una sonrisa de oreja a oreja que también tenía que ver con la bendición que le había mandado Fito Páez, a través de un video que vio todo el público que asistió a la ceremonia. “Creo que tampoco se trata de buscar más sino de qué otros matices hay. No de un qué más premios y qué más números sino de la búsqueda interna, personal. Qué se va sintiendo con lo que uno hace y para donde se transforma. Puede ser algo muy distinto a lo que hago ahora y eso me mantiene entusiasmado. Saber que lo que estoy haciendo ahora puede terminar en cualquier otro lado es un vértigo que me copa bastante”, dice mientras no le alcanzan las manos para sostener sus premios. Las estatuillas asociadas a Oscuro éxtasis fueron: álbum del año, álbum rock alternativo, colaboración de música urbana (“Cambiando la piel”, feat. Nicki Nicole), canción de rock (”Que se mejoren”), productor del año (Facundo Yalve) e ingeniería de grabación.

Durante la conferencia de prensa que ofreció a los medios que lo aguardaban, también dijo que se sentía contento de poder volver a tocar “porque es algo que extrañaba un montón”. Hoy vive todo como una etapa “de alegría y de euforia”. Además contó haber quedado sorprendido con las palabras de Fito Páez y que se sigue sorprendiendo de cada cosa que sucede en su carrera. Sobre el premio mayor, aseguró que no tenía muchas expectativas de llevárselo porque no era algo que dependiera de él mismo y que si tuviera que definir al álbum que le dio todas estas satisfacciones, diría que es “un gran compañero”.

Wos habla con la prensa tras obtener el Gardel de Oro

Durante su discurso, al recibir el premio mayor, además de agradecimientos se refirió a “no comprar espejitos de colores”. Más tarde, en conferencia, aclaró los términos: “En esta época de tanta adrenalina, mucha información y cosas increíbles que están pasando con la música argentina, con esta sensación de nuevo movimiento, hay que aprovechar para confiar en lo que hacemos. En lo propio, en lo que uno tiene para mostrar. Y no comprar cosas que te ponen adelante como el único camino, la única opción, cuando hay mil maneras de hacer música. Hay cosas que son distractivas y llamativas”.

Wos, mientras escuchaba el saludo que le envió Fito Páez LA NACION/Rodrigo Néspolo

Finalmente habló de ciertos detalles de su disco y del momento en que se encuentra: “Cada cosa que uno hace va en relación con la anterior. El proceso de Oscuro éxtasis fue de introspección, meterse para adentro, ver qué pasaba ahí, con todas esas emociones que quizá habían explotado con Caravana [su disco anterior]. Al principio yo creía que no podía escribir, que solo sabía improvisar. Tampoco que podía cantar. Hubo cosas que fui descubriendo en el camino”.

Y no fueron pocas esas cosas que fue descubriendo en el camino, hasta ese saludo de Fito, que podría ser interpretado como una especie de nombramiento real: “Me pone muy feliz que te lo lleves vos -dijo Fito-, que sos un artista tan hermoso, tan cálido, tan potente y de nuestra época. Y que sabés apreciar el gran tesoro que hay en la música argentina, ahora vos como parte de él también”.