Premios Gardel 2022: por dónde ver la ceremonia, quiénes son los nominados y las curiosidades de la gran cita de la música argentina

Esta noche la música argentina tendrá su gran fiesta. Desde las 21.15, los Premios Gardel a la Música 2022 se celebrarán en el Movistar Arena. Desde las 20, cuando se de inicio a la alfombra roja, los protagonistas empezarán a llegar a la cita que. A las 21 empezará la ceremonia en la que se darán a conocer los ganadores de las 48 categorías.

Cerca de la medianoche se sabrá el nombre de la producción elegida como Álbum del Año y si Wos, que es el más nominado por sus canciones y por su disco Oscuro Éxtasis, en definitiva, confirma la tendencia a su favor.

Trueno, uno de los artistas más nominados de los Gardel 2022 Ignacio Sanchez

Wos tiene en esta edición ocho nominaciones. Detrás de él están Trueno, con siete; más atrás Tiago PZK y Abel Pintos, con seis; Tini, María Becerra y Ca7riel, con cinco, Conociendo Rusia y La Konga, con 4 y Nathy Peluso, Dillom, Bizarrap y Nicki Nicole, con tres. En la categoría Álbum del año, que es la que otorga el Gardel de Oro, compiten Ca7riel, Wos, Escalandrum, Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Abel Pintos.

En las ternas de finalistas se puede ver claramente que la valoración del jurado guarda estrecha relación con la música que más se consume. No es casual que la urbana se imponga en esta edición en las categorías principales. Si bien para algunos Wos es un artista de música urbana y para otros se ubica como un representante del rock de estos tiempos, lo cierto es que ese amplio espectro que se considera “urbano” tiene un protagonismo que crece año tras año. Excepto en los rubros principales (canción del año, por ejemplo), en la mayoría de las categorías hay tres o cuatro finalistas. Pero en las urbanas (álbum, canción, colaboración) nunca son menos de siete.

Por otro lado, la cantidad de álbumes presentados para la competencia de este año marcó un récord. Fueron 4300. El dato habla bien de la actividad, tanto por la industria en sí como por el valor que se le da a los premios. Y es por esto que los Gardel necesitan renovarse cada año, como sucede con la televisación del evento, que este año quedará en manos de un servicio de streaming, Star +. Una gran apuesta de Capif.

Andrés Calamaro competirá en la categoría Álbum del año VICTOR LERENA - EFE

Desde las oficinas de Capif -la Cámara Argentina que organiza los premios- se dice que hubo conversaciones con canales de aire y con señales de cable, pero que se decidió apostar de un modo diferente. “Elegimos a Star+ porque es una propuesta superadora, siguiendo las tendencias de consumo de audiencias y entrando al universo de las plataformas on demand, que es el espacio donde hoy la gente va a buscar sus contenidos favoritos. Lo entendemos como la evolución del entretenimiento. La elegimos como apuesta fuerte y con proyección”, confiaron a LA NACION.

Lo que también salió de la tendencia fue la elección de un estadio porteño para la ceremonia, cuando la última gran gala presencial y previa a la pandemia, que se realizó en Mendoza, se había planteado como el puntapié de una apertura del premio hacia las provincias. Por ahora, si bien federalizar el premio es considerado, puertas adentro, como una prioridad, habrá que espera a las siguientes ediciones, porque este año no surgió ninguna provincia que se postulara con una propuesta viable.

Por otro lado, ante tanta necesidad de shows (está demostrado en la gran cantidad de recitales y festivales que se programaron en 2022) los Gardel están alineados con esa tendencia. “La elección de un venue ‘estrella’ de este momento, como lo es el Movistar Arena, resulta para los Premios una apuesta también superadora. Es el espacio más grande en el que hemos estado en 24 años [desde que se realizan los Gardel]”, confiaron.

Cazzu será una de las protagonistas de los musicales de los premios Gardel 2022

Otro de los datos curiosos es la cantidad de shows que no parecen tantos y el hecho de que el artista más nominado de esta edición no figure (al menos por ahora) en esa lista de musicales. Habrá ocho, con las participaciones de Tini, Abel Pintos, Airbag, Cazzu, Rusherking, David Lebón, La Konga, Nahuel Pennisi, Alejandro Lerner, Gustavo Santaolalla, Ángela Torres, Zoe Gotusso, Ahyre, Julieta Laso y Miau Trío. Como se plantea en cada edición, no serán actuaciones individuales sino dúos o tríos. Y a pesar de que en casi tres horas de ceremonia habría tiempo para más de ocho musicales, uno de los criterios de esta producción es dedicarle más tiempo a la entrega de premios, especialmente a los agradecimientos de los ganadores, cosa que había quedado deslucida por la condición virtual de las dos entregas anteriores. En ese sentido, lo que no debe sorprender es la elección de los dos anfitriones de la fiesta: Eleonora Pérez Caressi y Jey Mammon. Hicieron un muy buen trabajo en la última edición y era lógico que los convocaran nuevamente.

Por último, si la palabra cantante, según aparece en los diccionarios, no refiere a un género determinado, ¿Por qué en una entrega de premios a la música debe haber una diferenciación entre masculino y femenina? La decisión de no hacer distinciones por género (que no sea los musicales), esa que se ha tomado para la edición 2020, se sostiene en esta entrega y es clave si se quiere evolucionar dentro de un contexto social y de época.