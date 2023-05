Premios Gardel 2023: Todos los looks de la alfombra roja, de los cambios de vestuario de La Joaqui al impacto de Julieta Poggio

escuchar

La música argentina volvió a tener su gran fiesta. La ceremonia de los Premios Gardel 2023 se celebró nuevamente en el Movistar Arena, esta vez con un tinte especial por su 25° aniversario. Celebridades y artistas de diversas generaciones y estilos musicales compartieron la previa a la gala desfilando por la alfombra roja y charlando con la prensa.

Invitados, nominados y aquellos que luego fueron protagonistas de los shows de la noche comenzaron a llegar a la sede alrededor de las 20, donde dedicaron un tiempo a posar frente a los fotógrafos y a hablar con los medios que aguardaban su llegada.

En diálogo con LA NACION, varios de ellos se prestaron a dar testimonio sobre sus propios recorridos artísticos y la actualidad de la escena musical argentina.

“Fui al cardiólogo en diciembre, porque eran demasiadas emociones todas juntas. Estamos muy felices, hemos hecho una canción maravillosa para toda la gente, que no nos pertenece, tendría que haber cuarenta millones de estatuillas, la verdad”, comentó Guillermo Novellis de La Mosca, tras haber ganado la terna de “Mejor Canción Pop” con el hit mundialista “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar”. El cantante compartió también uno de sus primeros recuerdos en la premiación: “A la primera edición de los Gardel vinimos como espectadores, me acuerdo que ganaron Los Fabulosos Cadillacs con Calaberas y Diablitos, y al año siguiente ganamos nuestro primer premio, así que hace mucho que venimos. Es el tercero que hemos ganado, vamos por el cuarto”.

Dante Spinetta, uno de los mayores nominados de la noche, se mostró muy emocionado con su último álbum, Mesa Dulce: “Trato de no cebarme tanto con los premios pero esta vez estoy re cebado, es un disco que me pone muy feliz. Es un mimo de la industria el reconocimiento a tanto trabajo no solo mío sino de toda la gente que me acompaña. Pero el verdadero premio es que la gente me escuche en su casa y me venga a ver en vivo. Ese es el premio más grande”.

María Becerra, la única mujer nominada a Album del año con La nena de Argentina, también dijo presente previo a subirse al escenario en uno de los shows de la noche: “Estoy feliz de estar en unos premios argentinos porque ando por ahí en premios por otros países pero tenía muchas ganas de venir a los Gardel”. La cantante habló también de su reciente participación en la banda sonora de la saga Rápido y Furioso: “La verdad lo viví como un sueño, como algo de fantasía, porque de repente me encontré con el elenco y jamás me había imaginado en la premiere de una película. Estoy abierta y receptiva a las oportunidades, estoy siempre trabajando y siempre con buena predisposición, entonces las oportunidades inevitablemente llegan. Si una demuestra que es profesional y hace las cosas bien todo sigue su camino.

