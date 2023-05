¿Quién ganó el Gardel de Oro 2023?

escuchar

Trueno ganó el Gardel de Oro 2023, en la 25° ceremonia de los premios a la música que organiza la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif). Si bien el freestyler de 21 años se perfilaba como el favorito, no pudo evitar conmoverse ante el reconocimiento.

El rapero de La Boca, cuyo nombre es Mateo Palacios Corazzina, logró quedarse con el máximo galardón de la noche por su álbum Bien o mal. El encargado de entregarle el Gardel de Oro fue el ganador de la edición anterior, Wos, quien se lo dio virtualmente, ya que no estuvo presente en el Movistar Arena, donde se llevó a cabo la ceremonia.

¿Qué dijo Trueno cuando ganó el Gardel de Oro?

Al momento de recibir el galardón, Trueno se mostró muy emocionado y dijo: “Si no fuera por mi familia de músicos, no tendría este sentimiento. Nos vamos a morir con el micrófono en la mano, porque esto nos da vida. No sé qué decir, porque no me esperaba esto a mis 21 años”.

Noticia en desarrollo.

LA NACION