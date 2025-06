Premios Gardel 2025: Teresa Parodi dedicó su premio a Cristina Kirchner y habló de vaciamiento cultural

Con la apertura musical cuartetera del grupo La K’onga junto a Lucho, de Banda XXI, que interpretaron temas como “Ya no vuelvas”, y la primera entrega de premios, en la categoría RKT, que se llevó La Joaqui, comenzó la ceremonia central de una nueva edición de los Premios Gardel a la música .

Y si en un día con tanta agitación política los premios Gardel podían hacer lugar a la realidad que vive el país, fue en la voz de una verdadera decana de la música popular que llegó el primer comentario. Teresa Parodi se llevó la estatuilla del rubro Mejor canción de folklore, por “Siempre a la misma hora”, que escribió con Octa. “La música es amor, se premia aquí el amor -dijo cuando subió al escenario-. Por eso digo no al discurso del odio que reina en nuestro país hoy. Digo no al vaciamiento cultural que pone en peligro instituciones maravillosas que son un orgullo nacional. Hay tanta patria en el arte. Digo no a la descalificación permanente de las sociedades de gestión colectiva que cuidan, defienden y distribuyen los derechos intelectuales de los creadores y creadores y de los intérpretes de la música. Digo no a la persecución y la estigmatización de los que piensan distinto. Con Octavio [su nieto, creador junto a ella de la canción] queremos compartir este premio con Emilia y Ezequiel Parodi, arregladores de este tema. Y con todos aquellos que siguen soñando con un país mejor posible. Y si ustedes me permiten amigos y amigas, con todo mi corazón quiero dedicárselo muy especialmente a Cristina Fernández de Kirchner ”.

Durante las siguientes dos horas se esperan seis shows musicales que contarán con la presencia de artistas como Dillom, Nahuel Pennisi con Silvina Moreno, Ariel Ardit y Carolina Minella con un set tanguero, Eruca Sativa, Olivia Wald, y The Planta junto a Valentino Merlo, entre otros.

La Joaqui dijo haber estado bastante enojada y en su zona de confort, en algún momento de su vida, hasta que se dio cuenta de que los sueños quizá sí estaban hechos para ella. Lali, por su parte, cuando subió a recibir la estatuilla de la terna Mejor video corto, dedicó a Lautaro Espósito, su primo y realizador del video premiado, por el tema “Fanático” y valoró la posibilidad de pasarla bien con el trabajo que hace. Un rato antes, CA7RIEL y Paco Amoroso se habían llevado la estatuilla del rubro Pop Urbano.

CA7RIEL y Paco Amoroso, en su llegada a la ceremonia Gerardo Viercovich - LA NACION

Para el final de la ceremonia, con la conducción de Gabriela Rádice, se conocerá al ganador del Gardel de Oro, que premia al Álbum del año, categoría en la que compiten Milo J, Dillom, Catr7el y Paco amoroso, Trueno y Charly García.

Semanas antes de la gala, prevista para el 28 de mayo último en el Movistar Arena (sede de las últimas ediciones) se anunció el cambio de fecha y de lugar, que terminó siendo la de este miércoles en el Teatro Coliseo. Más temprano, en la ceremonia previa -que se realizó en el Teatro Broadway- se conocieron a los primeros ganadores de las 32 ternas que fueron premiadas.

Los premiados de las categorías “vespertinas”

Productor del año: Gustavo Santaolalla

Mejor Álbum Artista de Folklore: Legado popular I y II, Peteco Carabajal

Mejor Álbum Artista de Rock: La lógica del escorpión, Charly García

Mejor Álbum Artista Pop Tradicional: As de corazones, Eddie Sierra

Mejor Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión/Producción audiovisual: Pedro Páramo (banda sonora de la serie de Netflix), Gustavo Santaolalla

Mejor Álbum Canción De Autor: Quiero Mejor, Kevin Johansen

Mejor Álbum Conceptual: Atahualpa Yupanqui en Michigan, Atahualpa Yupanqui.

Mejor Álbum de Jazz: Gardel, Hernán Jacinto

Mejor Álbum de Reggae/Ska: Hecho en Jamaica, Nonpalidece

Mejor Álbum Folclore Alternativo: 11 Puerta 3, Abi González

Mejor Álbum Grupo de Folclore: A los amores - El folklórico Vol. 1, Duratierra

Mejor Álbum Grupo Pop: Muchachos, La Mosca Tse-Tse

Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia: Messirve Mix 9, La T y La M

Mejor Álbum Infantil: Margarita, que tu cuento valga la pena, Margarita

Mejor Álbum Instrumental-Fusión-World Music: Yvy Purahéi, Los Nuñez

Mejor Álbum Música Electrónica: Artificial, Peces Raros

Mejor Álbum Orquesta Y/o Grupo De Tango Y/o Instrumental: Costero Criollo, Noelia Sinkunas y Milagros Caliva

Mejor Álbum Pop Alternativo: Maquillada en la cama, Juliana Gattas

Mejor Álbum Rock Pesado: Pase lo que pase, Arde la Sangre

Mejor Canción de Rock: “Yo ya sé“, Charly García

Mejor Canción Pop Urbano: “Agora”, María Becerra

Mejor Canción Tropical / Cumbia: “Perdonarte, ¿para qué?“, Los Ángeles Azules y Emilia

Mejor Canción Urbana: “Real gangsta love”, Trueno

Mejor Colaboración: “AGUA”, CA7RIEL & Paco Amoroso, TINI

Mejor Colaboración Urbana: “TODO ROTO”, NATHY PELUSO, CA7RIEL & Paco Amoroso

Mejor Colección de Catálogo: Mercedes Sosa en New York, 1974 Mercedes Sosa

Mejor Diseño de Portada: Baño María, CA7RIEL & Paco Amoroso. Diseñadores/as: terrivle, Iván Resnik, Valentina Luppino, El Ovbio.

Noticia en desarrollo