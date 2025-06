Tan Biónica ganó dos Premios Gardel y Chano lo celebró desde lejos: la reacción de su mamá

La música argentina celebró anoche una nueva edición de los Premios Gardel con una ceremonia que volvió a reunir a lo más destacado de la escena nacional, y Tan Biónica, la banda liderada por Chano Moreno Charpentier, que volvió a los escenarios tras años de silencio y dificultades, fue reconocida con dos galardones. Aunque el cantante no pudo estar presente en la ceremonia, sus palabras atravesaron las redes y conmovieron a miles de fanáticos.

El grupo se hizo con las estatuillas a Mejor álbum en vivo por La Última Noche Mágica En Vivo-Estadio River Plate, y Mejor canción pop rock por “Arruinarse”, su colaboración con Airbag. Ante estos reconocimientos, el músico recurrió a su cuenta de X y expresó: “Gracias Premios Gardel de corazón por esos dos galardones que valoramos muchísimo. Lamentamos no haber podido ir por estar lejos de Buenos Aires. Y fundamentalmente gracias a ustedes que nunca nos dejan solos y que conectan con nuestra música y le dan sentido a nuestras canciones”, escribió el artista.

El mensaje no tardó en generar repercusión, no solo por lo que representa para el público, sino por lo que significa para el propio Chano tras el período de recuperación por sus adicciones que enfrentó en los últimos años.

Más tarde, el cantante volvió a expresarse en sus redes con una reflexión más íntima. “Ahora que ya agradecí, voy a seguir desde la sombra transformando palabras, historias, matemática y símbolos en sonidos que después sean la música de tu propia historia”, escribió. La frase fue interpretada por muchos como una señal de que ya está trabajando en nuevas canciones.

Gracias @PremiosGardel de corazón por esos dos galardones que valoramos muchísimo. Lamentamos no haber podido ir por estar lejos de Buenos Aires.

Y fundamentalmente GRACIAS a a ustedes que nunca nos dejan solos y que conectan con nuestra musica y le dan sentido a nuestras… — CHANO (@CHANOTB) June 19, 2025

Desde sus historias de Instagram, su hermano Bambi también compartió la alegría del triunfo: “¡Nos ganamos 2 Gardel! Gracias por este reconocimiento tan importante”, manifestó. Y sumó: “Ojalá hubiéramos podido acompañarlos esta noche y celebrar junto a colegas la música argentina. A quienes participaron en el álbum, a los artistas invitados, a nuestros equipos de trabajo, a nuestras familias”.

Ahora que ya agradecí voy a seguir desde la sombra transformando palabras , historias , matemática y símbolos en sonidos que después sean la música de tu propia historia — CHANO (@CHANOTB) June 19, 2025

Una de las reacciones más celebradas por los fanáticos llegó también desde el entorno más íntimo de Chano, después de que la mamá del artista, Marina Charpentier, quien ha sido un pilar durante los momentos más críticos del cantante, publicara un emotivo mensaje en las redes: “Orgullosa de ellos. Lo mejor ya está viniendo y falta un montón más”, apuntó.

Con el tiempo, la mamá del músico se transformó en una referente en temas de salud mental y adicciones. Hace unos meses, por ejemplo, compartió un emotivo video de Chano tocando la guitarra y escribió: “Es él, es único, mi primer hijo, mi niño eterno, un hombre de bien. Sabio desde siempre, generoso como nadie. Celebro este presente en que vos me cuidás a mí junto a mis otros hijos”.

El posteo de Bambi Moreno Charpentier tras el triunfo de Tan Biónica en los Premios Gardel

Los premios recibidos por Tan Biónica llegan en el contexto de una gira que marcó el regreso definitivo de la banda a los escenarios. La Última Noche Mágica se tradujo en un concierto en River Plate (después de los realizados en Vélez y en el Único de La Plata) que permitió el reencuentro del grupo con su público y su participación en festivales como Lollapalooza y presentaciones en Europa.

Esta nueva vuelta supone para Chano un logro profesional y personal. Así lo expresó también en septiembre pasado, en su cumpleaños, cuando compartió un mensaje que muchos recuerdan como una de sus declaraciones más sinceras: “Gracias a todos por los saludos. Por fin, después de tanto sufrimiento y dolor, me siento más vivo y feliz que nunca. Tengo muy presente que el amor de ustedes me sostiene y me da mucha fuerza”.

Cabe recordar que, en julio de 2021, el músico atravesó uno de los momentos más críticos de su vida en su casa de Exaltación de la Cruz tras resultar herido de un disparo por un efectivo policial en medio de un intento de internación. Según relató su mamá después de aquel incidente, Chano se resistía a recibir asistencia médica. “No lo podíamos convencer, el jardinero nos abrió la puerta de su casa y nos metimos. Él estaba en la cama, con su computadora y, al ver que éramos como siete personas rodeándolo, cortó la luz porque quería escaparse”, contó en una entrevista.

Aquel hecho marcó un antes y un después en la lucha de Marina Charpentier, quien desde entonces alzó su voz públicamente en favor de una legislación que garantice una atención más efectiva para personas con consumos problemáticos.