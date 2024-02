escuchar

Este domingo se realizará la 66° entrega anual de premios Grammy, durante una ceremonia que tendrá su escenario en el Cryto.com Arena de Los Ángeles, con Trevor Noah como anfitrión y una lista de nominados que tiene a la cantante SZA como favorita, postulada en nueve categorías, por su segunda producción discográfica, SOS. Para la Argentina, TNT y HBO Max comenzarán sus transmisiones a las 21 y una hora antes E! Entertaiment se encargará de la llegada de los artistas.

Detrás de esta pole position siguen un seleccionado de figuras que incluyen a Phoebe Bridgers, Victoria Monet y Taylor Swift (con siete 7 nominaciones cada una), Billie Eilish y Olivia Rodrigo (6), Miley Cyrus (5). Entre las sorpresas de este año se destacan las nominaciones que ha tenido la banda de sonido de la película Barbie. Y si de ascensos se trata, habrá que prestarle atención a la categoría Nuevo artista, donde este año compiten: Gracie Abrams, Fred Again, Ice Spice, Jelly Roll, Coco Jones, Noah Kahan, Victoria Monét y The War And Treaty.

Taylor Swift, una de las cantantes más famosas de la actualidad vuelve a ser una de las más nominadas Archivo La Nación

Estas nominaciones se terminaron de definir el 10 de noviembre pasado. La premiación de este año comprende grabaciones, compositores artistas y productores relacionado a publicaciones musicales realizadas entre el 1 de octubre de 2022 al 15 de septiembre de 2023, según lo determinado por los miembros de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación. Corresponde a un total de 94 categorías. En medio de esa marea rubros y nominados se puede encontrar a artistas latinoamericanos como Rauw Alejandro, Karol G, Pedro Capó, Maluma, Pablo Alborán, Tainy, Juanes, Natalia Lafourcade, Peso Pluma, Rubén Blades, Carlos Vives y el crédito argento Fito Páez, nominado en rubro Mejor Álbum Latino De Rock/Alternativo, por EADDA9223 (remake de su disco El amor después del amor, a treinta años de su estreno). También un argentino será el encargado de dirigir la orquesta que, durante toda la ceremonia, tocará más de cien canciones a lo largo de tres horas: el músico y productor Cheche Alara.

En cuanto a los shows, el espectáculo prevé las actuaciones de Billie Eilish, Billy Joel, Dua Lipa, Luke Combs, Burna Boy, Olivia Rodrigo y U2. También habrá invitadas especiales como Oprah Winfrey, Christina Aguilera y Meryl Streep.

Meryl Streep será parte de la ceremonia de entrega de estatuillas de los Grammy 2024 MATT WINKELMEYER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cambio de reglas y curiosidades

Para esta edición hubo cambios en la estructura general de la competencia. Se agregaron tres nuevas categorías: Mejor interpretación de música africana, Mejor álbum de jazz alternativo y Mejor grabación de dance pop. Como las categorías están divididas en diferentes áreas, la votación también tiene cierta calificación de quienes emiten los votos. Hubo dos categorías, Productor del año (no clásico) y Compositor del año (no clásico), que se trasladaron al campo general de rubros y ahora pueden ser votadas por todos los miembros de los Grammy. Por otra parte, la cantidad de nominaciones de los rubros principales -Álbum del año, Grabación del año, Canción del año y Mejor Artista Nuevo- pasó de 10 a ocho. Y hay un cambio de reglamento que parece un detalle un poco rebuscado pero que sirve para desalentar el trabajo de terceros e, incluso en un futuro, la inteligencia artificial (IA). La regla ahora dice que p ara calificar como nominado en un proyecto nominado a Álbum del Año, a los diferentes actores (artistas [principales] acreditados, artistas destacados, compositores, productores, ingenieros, mezcladores e ingenieros de masterización) cada uno de participar en al menos el 20 por ciento de la reproducción del álbum. Antes no se había requerido un mínimo de participación .

Si lo imagináramos como bateas virtuales, así quedaron distribuidas las ternas: Pop y Dance/Música electrónica (6 categorías), Rock, Metal y Música Alternativa (6 categorías), R&B, rap y poesía hablada (10 categorías), Jazz, pop tradicional, teatro musical e instrumental contemporáneo (9 categorías), Música country y de raíces americanas (13 categorías), Música cristiana contemporánea (5 categorías), Música latina, global, africana, reggae y new age, ambiental o cantada (10 categorías), Infantil, comedia, narración y narración de audiolibros, medios visuales y vídeos/películas musicales (9 categorías), Paquete, Notas e Histórico (4 categorías), Producción, Ingeniería, Composición y Arreglos (8 categorías), Música Clásica (8 categorías)

Olivia Rodrigo, otra vez en carrera y entre las más ternadas en los Grammy 2024 ANGELA WEISS - AFP

¿La IA quedó afuera?

La Academia de la grabación, que es la que organiza el concurso y produce la gala de premiación determinó en junio del año pasado que “solo los creadores humanos son elegibles para ser presentados, para ser considerados, nominados o ganar un premio Grammy . Una obra que no contiene autoría humana no es elegible en ninguna categoría”. La Academia especificó además que “ las obras que presentan material generado por IA son elegibles para un premio solo si un ser humano contribuyó significativamente al trabajo en la categoría, y que los contribuyentes que solo utilicen material generado por IA no son elegibles para un premio.”

Sin embargo, entre todo aquello que nutre al premio se pueden encontrar un aporte que hará IBM. Según un comunicado de esta empresa pionera en el desarrollo tecnológico, la IA tendrá un rol importante en la noche de los premios: “Cada año, los nominados son homenajeados en la cobertura de Grammy.com y redes sociales de los Grammy. Utilizando ‘AI Stories’, impulsada por la plataforma de IA y datos watsonx de IBM, el equipo editorial de Recording Academy podrá ampliar la cobertura de artistas nominados al Grammy y, en última instancia, crear una experiencia digital personalizada que conecte aún más a millones de fanáticos de la música con los artistas que aman y, al mismo tiempo, presentarles otros nuevos”.

En la pantalla

La transmisión oficial para países de América Latina será a través de TNT y HBO Max, desde las 22, y con un preshow desde las 21, con artistas nominados. Una vez que la gala finalice, ya entrada la madrugada en nuestro país, por HBO Max se podrá volver a ver durante las siguientes dos semanas. Lety Sahagun desde la alfombra y Heisel Mora desde el museo de los Grammy serán las encargadas de animar la transmisión, que contará con traducciones de Flor Coianis y Carlos Arroyo y comentarios de Ileana Rodríguez y Rafa Sarmiento. Otro de los grandes atractivos de la premiación es la Alfombra Roja, y en eso E! Entertainment es especialista. Como cada año, allí estará, desde las 20, para capturar el testimonio de celebridades que entren por esa glamorosa pasarela.

La favorita

La presencia de SZA en los Grammy no es una novedad ya que había estado en galas anteriores como candidata y se llevó una estatuilla en 2022, por su colaboración con Doja Cat en el canción “Kiss me More”. Lo más sorprendente para ella, este año, es que acumula la misma cantidad de nominaciones en una sola edición que las que ha tenido en todas las anteriores. Este año es favorita con nueve y tiene un lugar en las ternas principales. SOS, es su más reciente producción discográfica, por la que está nominada. Tuvo su primer avance con el tema “Shirt”, que se conoció en octubre de 2022, acompañado por un sangriento videoclip.

SZA nación el 8 de noviembre de 1989, como Solána Imani Rowe, en San Luis, Misurí, pero se crio en Maplewood, Nueva Jersey, junto a su padre, productor de CNN y su madre, ejecutiva de AT&T. Pero no estaría en este tipo de empresas su destino. En la vida de SZA habría dos pasiones sostenidas, la religión musulmana y la música.

Su debut discográfico fue Ctrl, de 2017, muy bien recibido por la crítica musical y bien aceptado por el público, gracias al que alcanzó el tercer puesto del Billboard 200 de los Estados Unidos. Según la revista Time, fue el mejor álbum de 2017. Con ese disco como plataforma de difusión, ese mismo año colaboró con Maroon 5 en el tema “What Lovers Do”. Al año siguiente, acompañó a Kendrick Lamar en “All the Stars”, para la banda sonora de Black Panther. Por esa canción obtuvo una nominación al Globo de Oro y al Premio de la Academia a la Mejor Canción Original. En 2021, su sencillo Good Days” se hizo popular en las plataformas de streaming y se convirtió en su primer top 10 en solitario en el Billboard Hot 100. En 2023, su canción “Kill Bill” (en su video, no menos sanguinaria “Shirt”) se convirtió en su mayor éxito dentro del Billboard Hot 100, alcanzando el puesto número dos por 5 semanas. Ahora enfrenta una mayor apuesta en la mayor premiación de la industria de la música de los Estados Unidos.

