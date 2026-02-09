Lo mejor y lo peor del espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl

En trece minutos pueden pasar muchas cosas en la fiesta del Super Bowl. El histórico show de medio tiempo de Bad Bunny el incluyó canciones del disco ganador del Grammy Debí Tirar Más Fotos, cameos de celebridades y una alegre celebración de la herencia latina. Lo que sigue es un resumen de sus puntos altos y bajos.

Mejor declaración política: Unión. Desde que fue anunciado como la estrella del medio tiempo, Bad Bunny ha sido ridiculizado como “un artista no estadounidense” (como puertorriqueño, tiene ciudadanía norteamericana) y el presidente Donald Trump opinó sobre su elección para el espectáculo: “Todo lo que hace es sembrar odio”. La respuesta de Bad Bunny fue celebrar una identidad panlatina y, en su comentario más provocador, sugerir todo un hemisferio unido, a través de un desfile con banderas de América del Norte y del Sur, con la frase “Dios bendiga a América”. Mientras remataba una pelota de fútbol americano con la inscripción “Juntos, somos América”. Además, un mensaje en una valla publicitaria gigante detrás de él decía: “Lo único más poderoso que el odio es el amor”.

​​Cameo más innecesario: Lady Gaga. Incluso con la banda latina que la acompañó en “Die With a Smile” no tenía cabida en el escenario de Bad Bunny. Un gran éxito radial en una época de explosión de nichos masivos, la canción representa lo opuesto de lo que la actuación de Bad Bunny estaba haciendo: llevar la cultura puertorriqueña y latina hiperlocal al mundo. Al menos “Die With a Smile” estaba situada en la parte de la boda del show, su hábitat natural. Pero en una actuación donde cada segundo cuenta, se sintió como una pérdida de tiempo, una concesión y un desvío. Además, Karol G, Cardi B y el rapero puertorriqueño Young Miko estaban presentes en la entrada de la casita que sirvió de escenografía.

Bad Bunny and Lady Gaga perform during halftime of the NFL Super Bowl 60 football game between the New England Patriots and the Seattle Seahawks, Sunday, Feb. 8, 2026, in Santa Clara, Calif. (AP Photo/Lynne Sladky) Lynne Sladky - AP

Mejor uso de la historia reciente: El guiño al último Grammy de Bad Bunny. Justo después de una emocionante interpretación de su himno neoyorquino “NuevaYol”, la cámara enfocó una escena de un niño y sus padres viendo a Bad Bunny aceptar su Grammy al álbum del año por “Debí Tirar Más Fotos”. Una victoria histórica que sucedió exactamente una semana antes de esta actuación igualmente histórica en el medio tiempo del Super Bowl. No solo fue un detalle impresionante de último minuto, también fue un momento efectivo de emoción en medio de un espectáculo por lo demás enérgico. Cuando Bad Bunny apareció repentinamente para entregarle su Grammy al niño (de raíces argentinas), enfatizó el espíritu comunitario que durante mucho tiempo estuvo en el corazón de su éxito. ¿Se suponía que el niño simbolizaría a un joven Benito Antonio Martínez Ocasio, o tal vez a la próxima generación de soñadores a quien seguramente inspirará? Probablemente un poco de ambos.

Bad Bunny

Disciplina, pero relajada: El baile. Cualquiera que recuerde la precisión mecánica del baile de Beyoncé con Bruno Mars en 2016 sabe que los estándares de desempeño del medio tiempo del Super Bowl suelen ser altísimos. Como debe ser. En el espectáculo de Bad Bunny, los bailarines se sacudieron con alegría y orgullo feroz, aunque no fue un reloj, lo que transmitió algo menos de disciplina militar que Beyoncé. ¿Pero honestamente? ¿El público quiere festejar en “NuevaYol” con una rutina de cadetes en West Point?

SANTA CLARA, CALIFORNIA - FEBRUARY 08: Musician Bad Bunny performs during the Apple Music halftime show at the NFL Super Bowl LX football game between the Seattle Seahawks and New England Patriots at Levi Stadium on February 8, 2026 in Santa Clara, California. (Photo by Todd Rosenberg/Getty Images) Todd Rosenberg - Getty Images North America

Excelencia estilística: el traje blanco. Mientras los bailarines lo envolvían en ropa de calle caleidoscópica, Bad Bunny parecía un director de banda celestial orquestando una fiesta callejera de finales de verano con un traje blanco de la tienda de moda rápida Zara. El traje blanco hace que la mayoría de los mortales parezcan el coronel Sanders o un miembro descolorido de un cuarteto de peluquería, pero a Bad Bunny le otorgaba un brillo de aplomo por encima de todo, una imagen orquestada para contrarrestar las críticas.

SANTA CLARA, CALIFORNIA - FEBRUARY 08: Bad Bunny performs onstage during the Apple Music Super Bowl LX Halftime Show at Levi's Stadium on February 08, 2026 in Santa Clara, California. Kevin C. Cox/Getty Images/AFP (Photo by Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)� KEVIN C. COX� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Mejor guiño histórico pero sutil: La bandera puertorriqueña. La bandera puertorriqueña que Bad Bunny llevó era sutilmente diferente de la oficial. Era una bandera del movimiento de independencia de Puerto Rico. Al igual que la bandera actual de la isla, era roja, blanca y azul, con una estrella y franjas rojas y blancas. Pero el azul no era el azul marino de la bandera norteamericana. En cambio, era un azul claro. En un momento dado, a finales de la década de 1940, esa bandera fue prohibida en la isla. Bad Bunny la menciona en “La Mudanza”, la rumba que cierra “Debí Tirar Más Fotos”. Especifica que quiere “la bandera azul claro en mi ataúd”.

Bad Bunny durante su presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 60 de la NFL entre los Seahawks de Seattle y los Patriots de Nueva Inglaterra el domingo 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California. (Foto AP/Mark J. Terrill) Mark J. Terrill - AP

Mejor acrobacia: La caída de Trust. Bad Bunny nunca tuvo miedo de arriesgar su cuerpo y su show incluyó dos acrobacias. En la primera (aparentemente pregrabada en parte) se lo ve estrellándose contra el techo de una casita; en la segunda, sale de una boda cayendo de espaldas desde un tejado hacia las manos extendidas de la multitud que estaba abajo. Se pone de pie y se abre paso entre una fiesta vecinal con tiempo para pedirle una copa a Toñita, la dueña del Caribbean Social Club en Brooklyn: una recompensa digna.