Cómo se creó el llamativo vestido “piel de látex” que Heidi Klum lució en los Grammy

Desde que su escultural figura engalanó la portada de Sports Illustrated, allá por 1998, Heidi Klum se convirtió en una de las personalidades más importantes del mundo de la moda. Con el tiempo, se convertiría en la conductora de uno de los realities más vistos en todo el mundo, Project Runway, consolidándose como una de las pocas supermodelos que supo encontrar un lugar en el mundo del espectáculo, tras su paso por las pasarelas. Pero si hay algo que define a la mannequin alemana es su capacidad para sorprender al mundo con sus atuendos, cada vez que se lo propone.

Así, año tras año, cuando octubre está llegando a su fin, los famosos empiezan a poblar sus redes sociales con imágenes de sus disfraces de Halloween. Pero, por más que se esfuercen, nadie logra ganarle a Klum, que se supera año tras año en creatividad, humor, detalles y elegancia.

Heidi Klum acaparó todas las miradas en la alfombra roja de los premios Grammy AMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Este año, la modelo trasladó la audacia a la alfombra roja de la ceremonia de entrega de los premios Grammy, que se llevó a cabo este domingo en la ciudad de Los Ángeles. Allí, Klum lució, literalmente, una “segunda piel”.

El vestido personalizado de la supermodelo, obra de la diseñadora austríaca Marina Hoermanseder, fue confeccionado con cuero color piel, moldeado sobre una estructura esculpida del cuerpo de Klum.

El diseño preliminar del vestido, antes de comenzar con la confección Instagram/marinahoermanseder

Por supuesto que, una vez más, Klum no pasó inadvertida. Y ante la curiosidad que despertó su look, Hoermanseder decidió este lunes compartir un vistazo del detrás de escena de la confección en su cuenta de Instagram. Allí, dio cuenta del proceso, desde las representaciones digitales en su computadora hasta el momento de gloria en la alfombra roja.

Para lograr el aspecto de “Barbie en la vida real”, el equipo de diseño comenzó con un molde esculpido a medida del cuerpo de Klum, desde el cuello hasta las rodillas, con curvas y ombligo incluidos. A continuación, procedieron a estirar y dar forma al cuero sobre aquel molde, primero mojando las pieles y luego utilizando secadores de pelo y herramientas para trabajar el material hasta conseguir un ajuste perfecto.

La estructura de yeso de la estructura corporal de Klum que se usó como molde para el vestido Instagram/marinahoermanseder

El vestido se confeccionó en dos partes, delantera y trasera, que fueron creadas por separado en el taller y luego abrochadas para formar el conjunto final. Los bordes dentados del escote y el dobladillo se cortaron a mano con un cúter.

El equipo de diseño puso un especial empeño en dar con el tono de piel de la modelo Instagram/marinahoermanseder

Construcción del vestido de Marina Hoermanseder para el look de Heidi Klum en los Grammys. Instagram/marinahoermanseder

Para los toques finales, Hoermanseder y su equipo probaron pinturas hasta dar con el mismo tono de piel de Klum. Luego, lijaron y pintaron el cuero con laca, para obtener un brillo reflectante similar al látex.

Los corsés de cuero son un sello distintivo de la diseñadora, que también ha confeccionado atuendos para personalidades como Kylie Jenner, Naomi Campbell y Rihanna.

Las dos partes del vestido, antes de ser unidas Instagram/marinahoermanseder

“Siempre opto por un atuendo sensacional”, le dijo Klum, de 52 años, a Billboard durante la entrega de premios del domingo, en la que llovieron las críticas al accionar de ICE, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos.

Sin embargo, aunque el diseño se veía perfecto y cumplió con creces el propósito de atraer todas las miradas y los flashes en la alfombra roja, tenía un claro inconveniente: caminar con él era una tarea casi de riesgo. Y, además, la modelo confesó que le resultaba imposible sentarse. “Espero que haya ovaciones de pie todo el tiempo”, bromeó Klum, con ironía.

La modelo alemana en la ceremonia, con un vestido mucho más cómodo, disfrutó de una hamburguesa Instagram/marinahoermanseder

Sin embargo, Klum tenía todo planeado desde un principio. Una vez que las cámaras captaron su original atuendo, la modelo se cambió y en la ceremonia se la vio luciendo un cómodo vestido negro strapless.