El festival Primavera Sound Buenos Aires ya tiene todo listo para su edición 2026, que se realizará el sábado 28 y el domingo 29 próximos en el Club Ciudad.

The Strokes Astrida Valigorsky - Getty Images North America

La programación oficial queda conformada de esta manera:

Sábado 28 de noviembre: Gorillaz, Yung Lean, CMAT, Danny L Harle, Ecco2k, Marilina Bertoldi, Jaime Sin Tierra, John Talabot, Juliana Gattas, Los Thuthanaka, Metrika, Model/Actriz, Nick León, Ambik, Chechi de Marcos, LISA SCHA, María Wolff, El Nota, Wiranda Johansen.

Primavera Sound 2026 Día 1

Domingo 29 de noviembre: The Strokes, FKA twigs, Lily Allen, Courtney Barnett, Underscores, Juana Molina, Santiago Motorizado, Smerz, Juana Aguirre, Machine Girl, Mannequin Pussy, Sophia Stel, This Is Lorelei, Candelabro, Babeblade, Fin del Mundo, Pizza, sunlid, Yeyo.

Primavera Sound 2026 Día 2

Horarios y accesos

El festival abrirá sus puertas el sábado a las 14 y minutos después ya comenzarán a sonar los escenarios Barcelona y Heineken. Los accesos generales serán por la avenida del Libertador y la calle Miguel B. Sanchez.

El mapa del Primavera Sound Buenos Aires 2026

Qué llevar y qué no

Están permitidos: Protectores solares; carteras, bolsos y mochilas de hasta 31 litros; botellas de agua reutilizables hasta 500cc; mantas, toallas; cámaras no profesionales; desodorantes.

No están permitidos: Termos con líquido caliente y mate; armas de ningún tipo; sustancias ilegales e inflamables; comidas y bebidas ajenas al evento; computadoras; punteros lásers o luces brillantes o grandes; mochilas grandes o valijas; carpas o sillas de cualquier tipo; drones; Animales; instrumentos musicales o bocinas; vehículos motorizados, monopatines, bicicletas, skates; publicidad, carteles, lapiceras o pintura en lata.

Marilina Bertoldi Hernan Zenteno - La Nacion

Como llegar

Colectivos de las líneas 15, 28, 29, 130 y 102. Nos acercan: Tren Mitre, ramal Mitre estación Nuñez; Tres Belgrano Norte estación Ciudad Universitaria; Subte Línea D, estación Congreso de Tucumán.

Cambios para tener en cuenta

Según ya ha informado la producción, “por motivos ajenos al festival y a la artista, Cara Delevingne no formará parte de esta edición de Primavera Sound Buenos Aires. Su actuación en Primavera Sound São Paulo sí se celebrará según lo previsto. Por otro lado, Nation of Language por prescripción médica no podrá viajar a nuestro país. Por tal motivo, no contaremos con la banda en el Festival (tampoco estarán presentes en la jornada del 30/11 de Primavera en la Ciudad en Deseo Club). Por último, la actuación de Babeblade cambia de sábado a domingo”.

“Hola a todos: Lamentamos muchísimo comunicarles que no podremos viajar a Sudamérica este mes para actuar. Quienes siguen de cerca a la banda quizá sepan que Aidan tuvo un problema de salud inesperado el pasado diciembre. Aquel episodio hizo que tuviera que someterse a una intervención a principios de este año (que salió bien), pero hace poco nos enteramos de que tendría que pasar por una intervención adicional para, con suerte, asegurarnos de que esto no vuelva a ser un problema para ella en el futuro. La buena noticia: se operó hace poco y se siente genial. La mala: después de la intervención, los médicos nos aconsejaron que viajar en avión en las próximas semanas, mientras se recupera, podría ser perjudicial. Así que, por desgarrador que sea escribirlo, no podremos ir a Buenos Aires, Bogotá ni São Paulo este año. Pedimos disculpas a todos los que tenían ganas de vernos. Llevamos todo el año con muchísima ilusión por este viaje, porque tocar en Sudamérica siempre significa públicos increíbles que nos llenan el corazón de positividad”.