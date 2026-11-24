Si la expectativa fue tan grande, en parte se debe al tiempo que llevó desarrollarlo y su demorado lanzamiento. Por fin, los amantes de los videojuegos tienen disponible desde el 19 de noviembre pasado, la evolución de su serie Grand Theft Auto, en su versión “VI”.

Un año después del lanzamiento de Grand Theft Auto V (2013), Rockstar Games comenzó con los primeros bocetos de su sucesor, que finalmente activó para consolas en 2026. El desarrollo comenzó en 2018, hubo un anuncio de lanzamiento para 2023 pero recién la última semana se concretó.

Paco Amoroso y Ca7riel Chris Pizzello - Invision

El modo como la industria de la música quiere tener participación en el universo del videojuego sigue siendo una tendencia en alza. De ahí que artistas que salen de un país con repercusión internacional terminan siendo candidatos para este mercado. Tal el caso de CA7RIEL & Paco Amoroso, María Becerra y Kumbia Queers, artistas salidos de la Argentina que tienen un lugar en el flamante videojuego.

El dúo de CA7TRIEL & Paco forma parte del álbum de 34 canciones que se estrenó en plataformas. “Sexy Magic” es la canción producida en colaboración con PinkPantheress y Fred again.

Por otra parte, el nuevo producto cuenta con emisoras de radio ficticias donde se puede encontrar selecciones de música. Allí aparecen temas como “Hace calor” y “Te cura” de María Becerra, y piezas de Kumbia Queers. Una de ellas es su versión cumbia de “Lovesong” (de The Cure), titulada “Kumbia Dark”.

Furor por el estreno

En la previa del lanzamiento, el término “GTA 6” tuvo un crecimiento en búsquedas web de más de un 5000%, según Google Trends. Tiene un precio internacional de 79,99 dólares para la edición estándar y 99,99 para la Ultimate, que suma autos y armas extra, y acceso a un par de shops con ropa y modificaciones.

Actualmente está disponible para PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, y Xbox Series X|S. No estará disponible en PS4 ni en Xbox One, y la versión de PC todavía no tiene fecha.

Tuvo una muy buena recepción de la crítica especializada. En base a las principales reseñas, Metacritic, un sitio que reúne las críticas de juegos, películas, series y álbumes, dio una puntuación de 99 sobre 100. Este número es histórico y solo otro videojuego comparte este mismo puntaje, The Legend of Zelda: Ocarina of Time de 1998.

El GTA 6 es un juego de acción en mundo abierto masivo e inmersivo, en tercera persona y para un solo jugador. La historia sigue a la pareja criminal compuesta por Lucía Caminos y Jason Duval en el estado ficticio de Leonida (inspirado en Florida), que incluye una versión moderna de Vice City (inspirada en Miami), tras un golpe que sale mal y los arrastra a una conspiración criminal.

En la nube

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI sacudió la industria de los videojuegos, pero también planteó un desafío técnico masivo: el título exige entre 150 y 210 GB de almacenamiento interno en una consola de última generación para poder instalarse. Para solucionar esto, tanto Sony como Microsoft habilitaron la opción de jugarlo vía streaming desde la nube. Esta modalidad permite empezar a jugar de inmediato sin descargar un solo gigabyte, aunque hay que cumplir con ciertos requisitos y conocer la letra chica antes de lanzarse a explorar Leonida y Vice City.