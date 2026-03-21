“Qué dolor despertar con esta noticia”: el desgarrador posteo de Ciro Martínez para despedir a Daniel Buira, el primer baterista de Los Piojos

“Qué dolor despertar con esta noticia”. Así comienza el posteo en Instagram, que Andrés Ciro Martínez, el cantante de Los Piojos, escribió para despedir al primer baterista de la formación, Daniel Buira. El músico fue hallado muerto en su escuela de percusión, ubicada en Morón, provincia de Buenos Aires.

“Te fuiste tempranito. Faltaba por vivir y hacer. Pero diste mucho. Se me superponen las imágenes. Te veré siempre detrás de los parches. Con tu risa jocosa. Tus frases repetidas. Tocando lo que se te canta. Un percusionista con batería. Un creativo. Un Artista”, continuó Martínez que hoy lidera la banda Ciro y Los Persas.

Y completó: “Nos dimos el gusto de volver a tocar juntos. De volver a ser Los Piojos en vivo sobre un escenario. Esperaste en silencio 25 años. Y lo disfrutaste profundamente.Te abrazo acá bajo la lluvia, desde la orilla uruguaya, que tanto nos inspiró. Envío un conmovido pésame a su familia, de parte mía y toda la gente de Los Persas. Te vamos a extrañar. Que suenen los tambores desde arriba. Dibuje Maestro!”.

Investigación

Según pudo saber LA NACION, la Justicia inició una investigación para averiguar las causas de muerte. El artista tenía 54 años.

Fuentes policiales confirmaron a este medio que pasadas las 4 las autoridades recibieron un llamado al 911 y se acercaron a la escuela de percusión La Chilinga, ubicada en la calle Marconi 183, partido de Morón. La institución fue fundada por el propio Buira y brindaba clases de percusión allí.

Daniel Buira, el histórico baterista de Los Piojos Instagram (@lospiojosoficial)

Al arribar al lugar, un amigo del baterista, Hernán, contó que lo encontró en el patio interno del establecimiento pidiendo ayuda debido a que “no podía respirar”. Según su relato, el artista se descompensó y perdió el conocimiento.

El personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) asistió a Buira, pero constató su muerte en el lugar. De acuerdo a lo que detallaron sus familiares, el baterista padecía de asma.

En este marco, la UFI N°8 de Morón inició una investigación y dispuso de las medidas de rigor para averiguar las causales de muerte. El establecimiento no cuenta con cámaras en el interior.

El perfil

Fue el baterista fundador de Los Piojos. En enero de 1989, quedó establecida la formación del grupo con Andrés Ciro Martínez, en voz y armónica; Pablo Guerra y Daniel Fernández, en las guitarras; Lisa Di Cione, en los teclados; él, en batería; y Miguel Ángel Rodríguez, en el bajo. Continuó con ellos hasta 2000. Entonces fue reemplazado por Sebastián Cardero. La banda se separó en 2009 por diferencias.

En 1995, Buira fundó su escuela de percusión y grupo de murga La Chilinga, que también es una ONG que se dedica a la enseñanza en cárceles. Tiene sedes en Morón, Florencio Varela, Quilmes, Banfield, Saavedra, Avellaneda, el microcentro y en la provincia de Córdoba.

La vuelta de Los Piojos

En 2024, Martínez, actual líder de la banda Ciro y los Persas, invitó a uno de sus excompañeros, a Fernández, a subir al escenario y reavivó así la esperanza de los fanáticos de una eventual vuelta.

En agosto de ese año, Los Piojos anunció la vuelta de la banda después de 15 años y dio cinco shows en diciembre, y dos en enero de 2025 en el Estadio Único de La Plata. Formaron parte del reencuentro Buira, Cardero, Juan Manuel Gigena Ábalos, guitarrista de Ciro y Los Persas, Martínez, Fernández, entre otros artistas, como la guitarrista Luli Bass.