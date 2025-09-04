Cosquín Rock confirmó su grilla: Babasónicos, Ciro, el inesperado cantante popular y una visita británica de lujo

Aunque este comienzo de septiembre se empeñe en recordarnos el frío del pleno invierno, el calorcito, el verano y el Cosquín Rock están a la vuelta de la esquina. Este jueves, el festival que comenzó con el nuevo siglo y que se convirtió en el más convocante del país confirmó la grilla de artistas que se presentarán el 14 y el 15 de febrero de 2026.

Babasónicos, Ciro y los Persas, Lali, Cuarteto de Nos, Dillom, Divididos, Abel Pintos, Fito Páez, Las Pelotas, La Vela Puerta, Trueno, Ysy A y Morat encabezan el cartel, que tiene además una visita extranjera de lujo: Franz Ferdinand.

Lali vuelve a Cosquín Rock (Foto: Instagram @lali)

Las visitas

Franz Ferdinand, una de las bandas más influyentes del indie rock, ganadores del Mercury Prize y dos Brit Awards, con más de veinte millones de discos vendidos y hits como “Take Me Out”, vuelve a la Argentina para tocar por primera vez en las sierras cordobesas. También estarán allí los Chemical Brothers. Consolidados como pioneros del big beat y responsables de transformar la música dance en espectáculo masivo, desplegarán un DJ Set explosivo tras acumular seis premios Grammy y décadas de innovación.

La cuota de delicadeza instrumental llegará de la mano de los Hermanos Gutiérrez, el dúo suizo-latinoamericano nominado a los American Music Awards que deslumbra al mundo con su sonido folk y country, hipnotizando con su virtuosismo instrumental. Además, en esta nueva edición el festival contará con la figura clave del folk experimental Devendra Banhart, con más de diez discos editados y una trayectoria que lo convirtió en artista de culto internacional. Y desde Colombia llegará Morat, el aclamado cuarteto que arrasa en plataformas con millones de reproducciones. Además, Marky Ramone, el heredero y guardián del legado de la banda neoyorquina que supo encontrar en la Argentina a su mejor público del mundo.

Franz Ferdinand Santiago Cichero/AFV�

La lista de artistas locales es extensísima y en los afiches y flyers Cosquín Rock la presenta en orden alfabético, por fuera del formato tradicional donde los más convocantes van arriba en el cartel. De este modo, Babasónicos, Ciro y los persas, Divididos, La Vela Puerca (bueno, de Uruguay pero adoptados por los argentinos desde hace años), Las Pastillas del Abuelo y la única banda que tocó en todas las ediciones, Las Pelotas, convivirán con nombres y propuestas muy variadas como las de Dillom, Cruzando el Charco, Turf, Los Caligaris, las canciones de Viejas Locas tocadas por Fachi y Abel; Airbag, Lali, Fito Páez, los uruguayos Cuarteto de Nos, Marilina Bertoldi, 1915 y muchos nombres más.

La próxima edición del festival contará con la incorporación de La Plaza Electronic Stage, una discoteca itinerante que ya recorrió festivales internacionales y ahora formará parte de Cosquín Rock, funcionando en uno de los bosquecitos, para ser escenario de reconocidos DJ y productores como Brigado Crew, Franky Wah, Kölsch, Lehar, Lourdes Lourdes, Matthias Tanzmann, Pablo Fierro, Santiago García y Valentín Huedo.

Las entradas

El abono general tiene un costo de 340.000 pesos y el abono Fanatic de $ 1.500.000 pesos. En venta únicamente en Edén Entradas

https://www.edenentradas.ar/event/cosquin-rock-2026