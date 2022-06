Qué es de la vida de los Hanson: del éxito de “MMMBoop” a una carrera que ya lleva... ¡30 años!

En estos días en los que las redes sociales pueden convertir una canción (gracias a millones de reproducciones) en la garantía de cierto bienestar económico para sus creadores e intérpretes, quizá sea difícil entender que treinta años atrás un hit era apenas la puerta de entrada a la fama. Luego, había que comenzar un recorrido arduo para cimentar una carrera. Hace treinta años aparecieron en el universo pop tres niños que se ganaron el corazón del público preadolescente gracias a una canción: “MMMbop”. Eran tres hermanos conocidos como los Hanson. ¿Qué fue de la vida de ellos? Siguieron tocando y publicando discos y recientemente sacaron uno llamado Red, Green, Blue. Y están de gira por el mundo, con sus nuevas canciones y por supuesto, con aquel viejo hit noventoso.

¿Qué significaba MMMbop”? Según sus propias palabras, la canción hablaba de las relaciones humanas, de como se manifestaban en un período de tiempo. Pues bien, para estos tres púberes pelilargos, la onomatopeya “MMMbop” representaba ese lapso de tiempo.

Curiosidades al margen. Los tres muchachitos comenzaron a tocar en su ciudad Tulsa, cuando eran realmente muy chicos. Para 1992, Isaac tenía 12 años, Taylor 9 y Zac solo 7. Ensayaban en su casa, consiguieron algunos escenarios para tocar, entre ellos el Mayfest Arts Festival de Tulsa, donde interpretaban temas propios y sus primeras composiciones. Sus tres primeros discos fueron ediciones independientes publicadas entre 1994 y 1996. El último que llevó el título del futuro hit, fue el que les abrió las puertas a la fama. “MMMBop” luego terminaría incluida en el álbum Middle of Nowhere, cuando el trío ya formaba parte de las grandes ligas de la música pop. Para ese momento ya no se llaman Hanson Brothers. Eran simplemente Hanson y tenían un hit de potencia mundial, que venía acompañado por la singularidad de que los tres fueran tan chicos. Con ese hit, los Hanson llegaron al primer lugar del ranking US Billbard, merito que a tan temprana edad solo alcanzó Michael Jackson.

Con su aspecto estilo grunge, similar al que portaba Kurt Cobain pero en versión super light, sus videos se vieron en todos las señales de música y el hit sonaba en todas las radios. A la distancia, en la escena internacional puede ser visto como uno de esos grupos one-hit-wonder. Sin embargo, son un trío que se sostuvo durante tres décadas y que también mantuvo cierta proyección internacional gracias a la cual hoy puede girar por países europeos y de América.

Los Hanson, modelo 2022 Cindy Ord - Getty Images North America

Supieron, en el clima finisecular de esos años, encarnar un proyecto que se corría de las propuestas infantiles coreografiadas. Eran una banda de pop-rock con todos los gestos y el sonido de aquellos años, pero en versión teen. Para 1997, cuando ya eran muy populares, Zac recién tenía 12 años y un gran swing con la batería, mientras sus hermanos, ya adolescentes, jugaban otros roles, que no eran antagónicos pero si contrastantes. Mientras que Taylor era el fachero y la voz líder, su hermano mayor se limitaba un discreto segundo plano, desde la guitarra y los coros.

Hoy, cuando Isaac ya pasó los 40, siguen manteniendo esos roles, aunque sin la efervescencia adolescente. Supieron capitalizar esos años de fama y luego lograron mantenerse unidos en proyectos independientes. En 2001 se desvincularon del sello multinacional con el que tenían contrato y crearon su propia escudería para lanzar sus álbumes. Y fueron constantes con su proyecto, ya que lanzaron discos con mucha periodicidad, incluso durante la pandemia. El más reciente, titulado a tres colores, apunta a que es la reunión del trabajo solista de cada uno de los integrantes, que se potencia cuando llega al grupo. Hay composiciones de los tres y cada uno representa un color dentro de ese juego. Quizás no sea un marketing muy usado en estos días, pero ese es el camino que eligieron para mostrar su novedad discográfica. Evidentemente, por la cantidad de shows que tienen agendados desde el mes pasado, les sigue dando resultados. Instagram tampoco nos dejará mentir. Se ve una larga fila de fanáticas con las remeras de uno de los fans club de la banda, que esperaron semanas atrás pacientemente, el estreno del nuevo material.

Algunos datos curiosos

El 6 de mayo se celebra en Tulsa el Hanson Day. Cada año hay un día Hanson. ¿De qué se trata? Debido a su enorme éxito, fue declarado el día de la banda, por el gobernador Frank Keating, de Oklahoma. En realidad, fue sólo para un año, 1997, pero los fans de la banda fueron lo suficientemente convincentes como para que cada 6 de mayo haya una celebración. De hecho, el grupo extendió los festejos, en diferentes años. Para 2022, como el trío festejó sus treinta años de existencia, se programaron actividades durante una semana completa, del 9 al 15 de mayo.

Los números de finales de los noventa fueron los que más ayudaron a imponer el día de los Hanson. En 1997 vendieron diez millones de copias de su tercer CD (primero con una compañía discográfica grande). Ese año el sello Mercury Records lanzó el primer documental de Hanson: Tulsa, Tokyo, and the Middle of Nowhere y su álbum navideño Snowed. También se publicó una revista de clubes de fans y una biografía oficial, que llegó al puesto número 9 en la lista de los más vendidos del New York Times (no ficción), el 1 de febrero de 1998. La banda fue nominada a tres premios Grammy en 1998: Grabación del año, Mejor artista nuevo y Mejor interpretación pop. Durante el verano de 1998, Hanson inició una gira de conciertos de gran éxito, la Albertane Tour. Realizaron una serie de espectáculos en estadios y arenas en los Estados Unidos, que quedó plasmada en un disco en vivo, Live From Albertane, junto a un documental de la gira, denominado The Road to Albertane.

Obras de caridad y familias numerosas

Cuando publicaron su disco Walk (2008) intentaron promocionar una campaña que habían comenzado un año antes, orientada a la lucha contra el Sida en África y a la pobreza en ese continente. Una de las consignas fue que la crisis en África “debe ser enfrentada utilizando las herramientas que están disponibles para ustedes, observando lo que crean y pensando en cómo eso puede tener un impacto”, señalaron en aquela ocasión.

Durante la gira de ese disco, antes de cada show organizaron caminadas descalzos de una milla (algo más de un kilómetro y medio). ¿El motivo? Poner a sus fans en la misma situación que muchos niños en África. “Para mí, tiene sentido caminar descalzo y experimentar la situación en la que se encuentran los demás por un momento, estar un poco incómodo”, decía Zac. Con el proyecto que desarrollaron desde Takethewalk.net, propusieron a sus fans que organizaran su propias caminatas y así la banda donaría un dólar por cada uno de los inscriptos, a una de las cinco causas que se alentaban desde la web: proporcionar agua y zapatos limpios, construir escuelas, apoyar la investigación médica y brindar acceso a la atención médica.

En 2013 lanzaron su propia marca de cerveza llamada... MmmHops. Con alta graduación alcohólica (más allá de la media a la que estamos acostumbrados por este Sur), tiene una oferta amplia, según el estilo de cada consumidor. La variedad con la que comenzaron, Mmmmhops, es una pale ale. También tienen, con distintos nombres, Inland porter, Amber Ale y Stout, entre otras (www.hansonbrothersbeer.com).

En 2021 fueron, por un rato, las mamushkas de un famoso certamen televisivo de la cadena FOX, The Masked Singer. Durante uno de los shows de la quinta temporada, después de cantar varias canciones, los tres hermanitos salieron del cascarón para sorprender al público, sobre todo a aquellos que los conocen desde mediados de la década del noventa.