Qué es de la vida de Nek, el cantante de “Laura no está”

En la década de los 90 llegó a la Argentina una nueva ola que venía de Italia, la de los cantantes melódicos de la península que se animaban a cambiar de lengua y a versionar en castellano canciones que quedarían inmortalizadas en el imaginario popular de la época. Laura Pausini con “La Soledad”, Eros Ramazzotti con “La cosa más bella” y Nek con “Laura no está” se convirtieron en celebridades casi locales. Mientras que los dos primeros siguieron sus carreras cerca de la Argentina, Nek no volvió a sonar en las radios ni a visitar el país.

¿En qué anda Nek? ¿Qué fue de la vida de la famosa “Laura”? Pasaron 24 años desde que aquella canción se convirtió en la número 1 de los rankings locales y, a pesar de ese tiempo, muchos con tan solo escuchar ese nombre vuelven a hacer la asociación directa entre “Laura” y su desaparición. “Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida”, cantaba Nek. Unas estrofas que con el tiempo se convirtieron en su peor pesadilla. “La gente me sigue preguntando qué fue de Laura, dónde vive y si murió”, contaba Filippo Neviani, el verdadero nombre de Nek, dos años atrás a ABC.

“No sigo en contacto con ella. No sé si murió o se fue a otro país”, sumaba sobre la mujer que gracias a una canción se convirtió en una suerte de fantasma que lo acompaña desde hace tres décadas. No importa que tenga una relación con la madre de su hija Beatrice (10), Patrizia Vacondio, desde el 2006. El aura de dolor e imposibilidad sigue rodeando al italiano, quien nunca pensó que su canción de desamor iba a darle la vuelta al mundo. “Laura no está” cuenta la historia de un joven que vive atormentado al recordar a la mujer que ya no está, pero a la que sigue amando y no consigue olvidar. Una expulsión autobiográfica de un veinteañero. Un vómito.

Sobre la identidad de Laura, Nek ha contado: “La famosa Laura existió, pero naturalmente no se llamaba Laura, era una de tantas historias que un chico de veinte años, como yo, ha tenido en su vida, como la mayoría de los chicos de veinte años. Laura fue un amor pasajero, pero intenso. De los que recordás y que no querés que terminen. ¿Cuántas Lauras han tenido los chicos y las chicas, y cuántas tendrán en un futuro? Es una historia muy normal que ha tenido la fuerza de tocar muchos corazones. Puede que mucha gente pensara que Nek había vivido su misma experiencia, eso fue parte del éxito, al igual que la magia. La canción justa, en el momento justo, en el San Remo justo, con la justa melodía. Una parte se puede explicar, la otra está escrita en el destino” explicó el cantante a Generación Fénix en 2020.

Más allá de aquel one hit wonder inspirado en la chica que le rompió el corazón, que hizo mucho ruido en América Latina y en especial en la Argentina [el italiano visitó el país en 1998, fue invitado al programa de Susana Giménez y llenó el Gran Rex], Filippo hacía 6 años que había lanzado su disco debut. Nek arrancó su carrera en 1992, a los 20 años, traspasó las fronteras en 1997 y después volvió a concentrarse en su público italiano que nunca lo abandonó.

Nacido en Sassuolo, ciudad industrial de la provincia de Módena, sus primeras incursiones musicales fueron en su niñez: comenzó a tocar la batería y la guitarra a los 9 años. Antes de que llegara la hora de lanzar su carrera solista, fue parte de algunas bandas y decidió cambiar su nombre a uno más corto. Sin embargo, años después empezó a gustarle más Filippo que Nek. “No me imagino que a los 40 la gente me llame Nek”, decía años atrás. De hecho, en 2017, reivindicando su identidad, llamó Filippo Neviani a su undécimo álbum de estudio.

Con casi 50 años, Nek sigue conquistando corazones con sus melodías

El italiano no desapareció, como sí lo hizo Laura. Sacó aproximadamente un disco cada dos años, tiene 15 álbumes editados y tres recopilatorios. Su último disco, Mi juego preferido - Segunda Parte, fue lanzado en 2020. Hizo duetos con Laura Pausini, Sergio Dalma y siguió cosechando fanáticos alrededor de Europa. Su último video fue publicado seis meses atrás y tiene más de 700 mil vistas. En el mismo se lo ve subido a una moto con un look muy cool y unos casi 50 (cumple esta semana, el 6 de enero) muy bien llevados. En Instagram lo siguen 1 millón de personas, nada mal para alguien que no es nativo digital, y tiene cientos de comentarios en cada una de sus publicaciones.

Este 2022, Filippo llega a la mitad de siglo y aunque en la Argentina solo se lo recuerde por un tema, él nunca dejó de cantar ni de componer. En su Italia natal sus canciones siguen circulando y no es el cantante de “Laura no está” sino de muchos más hits que acá no llegaron a escucharse. Lejos de ese joven veinteañero rebelde que se veía en el video, hoy el italiano se muestra como un hombre maduro. No solo eso sino que además de ser conocido por su arte lo es por su vocación solidaria y por ayudar a promover la salud pública. Él fue uno de los principales promotores del uso del barbijo en tiempos de coronavirus, además dio recitales al aire libre que fueron transmitidos por streaming en los que se encargó de concientizar. “Nunca como en esta ocasión he sentido tan fuerte la falta de la gente. Esa gente que está ahí para devolverte las emociones con sus aplausos, miradas, gritos y sonrisas. Fue un concierto surrealista, pero al mismo tiempo lleno de profundas sensaciones. Los imaginé frente a mí, conmigo”, escribió en su cuenta de Instagram en mayo de 2020 tras una de sus primeras experiencias con una pantalla de por medio.

Después de volver a la presencialidad con un show en el Arena di Verona, el admirador del Papa Francisco y seguidor de Sting está por lanzar sus memorias con el título de A mani nude, un libro en el que promete abrirse y que estará a la venta desde el próximo 13 de enero. “A partir del accidente que lo golpeó, Nek muestra reflexiones abiertas sobre el dolor, la paciencia, la valentía, el amor, la fe. Cuenta como nunca antes lo hizo, con profundidad, sin filtros y sin miedo a admitir debilidades y fragilidad, sus inicios, sus primeros éxitos y sus primeras adversidades. Y habla de su padre, que ya no está. Habla al lector con absoluta honestidad y abriendo su corazón de la relación con la fe, de las crisis que afectan a los hombres y los hacen dudar de sus elecciones, de su talento. A partir de los terribles pensamientos en la cama del hospital, Nek regresa con su mente a lo que la música ha significado en su vida y se pregunta cómo sería su vida si no pudiera volver a tocar”, dice la descripción del libro. El accidente al que refiere fue el que sufrió en 2020 en su casa de campo. Sin dar muchos detalles, en sus redes sociales contó que debieron operarlo de su muñeca izquierda luego de sufrir un percance que pudo haber sido aún más grave.

Filippo se sigue renovando y como tantos otros artistas de su tiempo se anima a fusionar su estilo con otros ritmos, como el reggaetón. “Reinventado. Lo que hoy es moda mañana no sirve. En mis comienzos todo era el disco. Hoy todo se hace con el móvil, todo está en la nube y los artistas deben seguir cada paso de la evolución tecnológica sin renegar”, contaba en una nota. En una entrevista con La Repubblica, el italiano dio algunas pistas sobre cómo seguir vigente después de tantos años. “Para crear una canción que permanezca el único secreto es la sencillez. Mi regla y eslogan: no sentarse a hacer una canción exitosa, que sea una sorpresa. Cantás ‘Laura no está' y te das cuenta de que en realidad son tres notas. Entonces el arreglo y la melodía completan la obra, claro. Pero ese par de acordes cuentan. Tan simple que se queda en tu cabeza. Con la melodía adecuada se podría incluso cantar la guía telefónica”, decía.

Filippo tuvo un accidente que lo hizo reflexionar y ahora cuenta detalles de ese clic en una autobiografía

En su vida privada, Filippo elige compartir tiempo en familia y también dedicar parte de su rutina al deporte, otra de sus pasiones. Todo eso, sin dejar de lado su costado solidario. En los últimos años ha colaborado con la ONG Nuevos Horizontes y participa de conciertos solidarios. “He podido ver a muchas personas cerca de la muerte que han revivido al encontrar su identidad. Después de todo este tiempo, he llegado a la conclusión de que si estamos atentos a lo que pasa a nuestro alrededor, mágicamente cambia todo. Si poco a poco conseguimos que el amor se expanda, podemos conseguir una revolución”, dijo en una nota con medios italianos.

Padre de una niña, con 15 discos en su haber, con sus ojos celestes y su sonrisa conservados en formol y una autobiografía en camino, Nek o Filippo, o ambos, no parece estar perdido ni muchos menos haber sufrido el efecto del músico que tuvo un solo hit. Solo hay que cruzar el océano Atlántico y llegar a la Península Ibérica para comprobarlo.