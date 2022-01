Anya Taylor-Joy revolucionó las calles de Buenos Aires: selfies y regalos con sus fans

¡Atención fanáticos! Anya Taylor-Joy, la protagonista de la serie Gambito de Dama, anda suelta por Buenos Aires. En las últimas horas, y luego de unas merecidas vacaciones en Punta del Este, se la vio junto a su novio, el músico y actor Malcom McRae, paseando por las callecitas de Recoleta y provocó un gran revuelo en las redes sociales. Muy sonriente y sin custodia, la actriz posó junto a sus fans (entre ellos el diseñador Laurencio Adot) y recibió varios regalos de sus seguidores.

No es sorpresa que la muchachita de 25 años -que en el último tiempo se convirtió en revelación por la exitosa serie de Netflix y está a punto de estrenar la temporada final de Peaky Blinders- esté por nuestras tierras. Es que Taylor-Joy nació en Miami pero al poco tiempo se mudó con su familia a la Argentina, de donde es oriundo su padre, Dennis Taylor. En nuestro país vivió hasta los 6 años, pero suele decir que es su lugar favorito.

Tras pasar la Navidad y unas merecidas vacaciones en las playas de Punta del Este, la actriz que desarrolló un gran apego por las costumbres locales cruzó el charco y estuvo recorriendo lugares emblemáticos de la ciudad, donde se cruzó con varios fans: Uno de ellos fue el diseñador Laurencia Adot, que dejó la timidez de lado y se acercó para pedirle una foto.

“In Buenos Aires, Recoleta. Sábado, desayuno in La Rambla. Me encontré a la mega actriz/it girl Anya Taylor-Joy”, escribió el modisto junto a la postal que publicó en su cuenta de Instagram. El hecho avispó a sus seguidores, quienes no dudaron en salir a buscarla por las callecitas de Recoleta. Además de expresarle todo su cariño y admiración, aquellos que tuvieron la dicha de encontrarla se sacaron fotos y le hicieron varios regalos, entre ellos un anillo y un cuarzo, algo que la propia artista se encargó de agradecer a través de sus redes. “Gracias chicas”, escribió en su cuenta de Instagram, en una historia que acompañó con un emoji de lágrimas y tres corazones.

“Disfruto mucho de venir a la Argentina. Solemos ir dos veces al año, siempre intento ir para las Fiestas. Es un lugar en el que me desconecto de todo y puedo ser yo misma”, expresó Taylor-Joy en una entrevista con LA NACION en 2020. Al parecer, la actriz está recargando pilas para encarar este nuevo año laboral que le espera por delante con el estreno de The Northman y la temporada final de la serie Peaky Blinders.

Anya Taylor-Joy agradeció el regalo de sus fans