Qué se dijo en el Quilmes Rock: el “círculo que se cierra” según Benito Cerati y el homenaje imprevisto de Conociendo Rusia

Un evento como el Quilmes Rock, considerando el amplio paréntesis que significó la pandemia con su consecuente inactividad e incertidumbre, no sólo permitió retomar el contacto directo del público con sus artistas favoritos sino además generar el reencuentro de los propios músicos con colegas de otras bandas, managers, productores, así como también con los medios.

Ya sea en camarines, backstage, sala de prensa o sector VIP, la edición 2022 del ya histórico festival, celebrado esta vez en el amplio predio de Tecnópolis, propició este tipo de intercambio entre varios de sus principales protagonistas.

En medio de risas, abrazos, algún que otro brindis, anécdotas y un muy distendido clima de camaradería, LA NACION rescató las siguientes sensaciones.

Florián cantó en el primer día del Quilmes Rock Julián Bongiovanni - LA NACION

“La experiencia de participar en el Quilmes Rock me dejó muy contento. Hubo una energía muy positiva tanto arriba como abajo del escenario, además de que nos tocó un muy lindo día para tocar en vivo. La verdad es que lo disfruté mucho. Lo bueno de este tipo de eventos es que te vienen a escuchar los que ya te conocen pero también muchos que jamás te vieron en vivo y está bárbaro aprovechar esta oportunidad de llegar a un público nuevo y ver que disfruta de mis canciones”, comentó Florián que sigue presentando Xamor, su álbum debut como solista.

En tanto, un exultante Benito Cerati, quien además de ofrecer su propio set fue invitado por Virus para interpretar en vivo “Una luna de miel en la mano” , expresó: “Sinceramente no me pongo muchas expectativas en nada de mi vida y menos cuando se trata de un show; me va muy bien así (se ríe). Lo único que me interesa es pasarla bien y vivir este momento que, de alguna manera, es como mi debut solista. Siempre estuve backupeado por una banda, por un nombre artístico como Zero Kill, pero ahora me decidí a hacer algo más propio, con canciones más redondas y más accesibles y eso es lo que se vio hoy. Por contraste, hice temas que nadie conocía porque a mí me gusta flashear en un festival con algún artista que no sé con qué se va a venir y motivar al público para que se pregunte: ‘¿qué es lo que Benito Cerati va a hacer hoy?’. Me parece que está bueno generar ese efecto sorpresa. Por otro lado, cantar con Virus fue hermoso; es como un círculo que se cierra dada la relación fraternal que la banda siempre tuvo con mi viejo y con Soda Stereo. Es un orgullo que Virus me tenga en cuenta”.

El Cuarteto de Nos en el Quilmes Rock 2022 Ignacio Sánchez

“Este es el primer festival post pandemia en el que participamos y la verdad es que lo vivimos con mucha ansiedad y rogando que no vuelva a pasar nada parecido a lo de estos últimos dos años que nos obligue a parar de nuevo. Por eso es una oportunidad que aprovechamos al máximo. Tocar en un festival como el Quilmes Rock nos plantea el desafío de seducir a un público que, quizás, te viene a ver por primera vez y lograr que de ahí en adelante se enganche con lo que nosotros hacemos. Además, adelantamos algunas canciones nuevas de nuestro próximo disco que sale en julio. La idea era romper con el esquema de que en un festival sólo tenés que hacer hits. Creemos que ofrecer algo distinto a lo que se espera y arriesgarse garpa mucho”, expresó Roberto Musso, vocalista y guitarrista de El Cuarteto de Nos, mientras que Mateo Sujatovich, líder de Conociendo Rusia, señaló: “Decidimos cerrar el show con ‘Rezo por vos’ porque es un temazo. En general, nunca tocamos covers pero creo que ameritaba la ocasión para poder homenajear a artistas tan grandes como Charly García y Luis Alberto Spinetta. Para Conociendo Rusia el Quilmes Rock significa mucho porque nos sentimos identificados con el género y con el festival . Fue muy lindo poder estar y que nos reciban de este modo. Fueron apenas 40 minutos que se me escaparon rápido de las manos y los quiero de nuevo para mí. Esperamos poder subirnos de nuevo a este escenario en las próximas ediciones del festival”.

Con su celebrada participación en la primera jornada del Quilmes Rock, Virus comenzó a darle forma a su gira de despedida, conformando así uno de los momentos más especiales y emotivos de la velada. “Más allá de que en un festival los tiempos del show son más cortos y tenés que cambiar de climas de manera abrupta, nos sentimos muy bien y muy cómodos en el escenario y creo que el público también lo entendió así. Todo el mundo me dice que estuvo genial”, detalló Marcelo Moura, a lo que su hermano Julio sumó: “Para nosotros tocar en vivo es siempre como un debut. Yo estaba nervioso como la primera vez pero también creo que en esta oportunidad el grupo trabajó mucho los temas para sonar como teníamos que sonar. Con el correr de los minutos fue apareciendo nuestra parte más rockera, por eso me quedé con ganas de seguir tocando, pero en líneas generales todo salió fantástico”.

Marcelo Moura, al frente de Virus Julián Bongiovanni

“Estar en el Quilmes Rock nos provoca una felicidad total. Fue el primer festival en el que tocamos de nuestra nueva etapa con Juanchi como cantante y me acuerdo que aquella vez compartimos escenario con Divididos y Café Tacuba. Está buenísimo que regresen los festivales, que la gente vuelva a divertirse y poder tocar ante un público que no es totalmente tuyo”, explicó Willie Valentinis, guitarrista de Los Pericos, al tiempo que Juanchi Baleirón agregó: “Es una gran oportunidad para reencontrarse con la gente, con amigos y para no sólo repasar algunos de nuestros hits sino también para poder tocar nuestra versión de ‘La distancia’, de Roberto Carlos, que formará parte de Viva Pericos, el nuevo disco que sale el 27 de mayo . Además, este show es el puntapié inicial de una nueva gira internacional después de mucho tiempo y eso nos llena de energía”.

Con la colaboración de Manuela Parajuá