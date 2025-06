Quedan pocos días para anotarse en la primera Ópera Studio del Teatro Colón

El Teatro Colón estrenará en pocos días su Ópera Studio, cuando el 24 de junio cierre la inscripción de cantantes y comience la selección de los diez que serán parte de este curso intensivo e integral , orientado a la proyección laboral de intérpretes líricos.

Verónica Cangemi es la encargada de llevar adelante este proyecto. No es la primera vez que hace algo de estas características, ya que ha desarrollado una ópera estudio en la Universidad Nacional de Cuyo. Además, ha transmitido su experiencia como soprano lírica en distintos espacios académicos.

Lleva más de diez años ofreciendo masterclasses. Actualmente está en Italia. Como una de sus especialidades ha sido -desde el comienzo de su carrera- el repertorio de Vivaldi, viene de dar una clase magistral en la fundación Vivaldi de Venecia y por estos días comparte su relación con los mundos de Haendel, Vivaldi y Mozart en la Fundación Guido D’Arezzo. En ese caso sus clases son de tres días, pero el proyecto del Colón tiene otras características.

“De esta gestión me llamaron para ver qué rol podía cumplir y creo que lo más justo era que este Colón tuviera una Ópera Studio. ¿Qué significa eso? No es que va a cerrar el Instituto [Superior de Arte, ISA]. Nada que ver con eso. Y tengo que decir que tampoco es la primera ópera estudio de Latinoamérica, sino la primera que tiene el Colón".

Para explicarlo en palabras sencillas, la ópera studio está entre la formación del estudiante y el profesional que ya está en la escena. “Es el nexo entre los dos. ¿A qué ayuda? Justamente a acompañar al cantante de manera personalizada, durante tres cuatrimestres, en el principio de su carrera o en la mitad de su carrera, para saber si tiene bien definido su camino", explica la soprano, de larga trayectoria.

José Carreras, Verónica Cangemi y David Giménez Carreras, durante la última gala lírica que semanas atrás ofrecieron en el Teatro Colón

¿Esto significa que el programa se define una vez que estén seleccionados los 10 cantante que podrán participar? No, lo que se hace es adaptar el programa a la medida de cada uno. “El programa está hecho, pero la decisión de la manera cómo acompañar a cada uno es particular. Si hacemos inmediatamente los intercambios, si no los hacemos, si tienen que estudiar los dos cuatrimestres intensos y luego empezar a tener las posibilidades de pequeños roles”.

“Ópera Studio propone un recorrido intensivo con clases, ensayos y producciones escénicas y musicales. El programa brindará recursos técnicos, expresivos y estilísticos esenciales para el desarrollo integral del artista lírico”, anuncian desde el Colón.

Quiénes pueden sumarse

Los requisitos no son para principiantes. Deben tener entre 18 y 29 años al 1 de agosto de 2025. Nacionalidad: argentinos o extranjeros con documentación habilitante. Formación vocal en curso o recientemente finalizada. Conocimientos sólidos de lectura musical y nivel básico/intermedio de italiano, alemán y francés aplicados al repertorio lírico. Disponibilidad horaria completa para clases, ensayos y actividades del programa. Quedan pocos días para anotarse en un formulario de la web del Teatro Colón.

Cangemi explica que la disciplina diaria de un cantante no debe ser de menos de cuatro horas. “A veces un cantante tiene un trabajo por acá y otro por allá, un par de clases en una semana y no le alcanza el dinero para pagar un repertorista [ese pianista especializado que los acompaña en la preparación de una obra]. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Los acompañamos intensivamente en estos tres cuatrimestres. Mi intención es prepararlos para las grandes ligas, salgan o no del país, pero que su trabajo sea de grandes ligas. Con un entrenamiento permanente diario donde el cantante tenga un control de lo que elegimos juntos de su estrategia de carrera."

Verónica Cangemi y la orquesta barroca argentina MARCELO FERNANDEZ

La soprano destaca la importancia de este tipo de instancias que son nexo entre la formación vocal y el escenario. “El Teatro Argentino de la Plata ha tenido una ópera studio. Yo creé una en Mendoza, en la Universidad. Y lo que hace Juventus Lyrica, que es como una especie ópera studio, me parece un trabajo grandioso y es algo muy sacrificado”.

En esta instancia, Cangemi desacraliza la actividad del cantante lírico que vive de su voz: “A veces, muchos cantantes en la Argentina, con mucha humildad lo digo, para sobrevivir tenemos que agarrar roles que no nos van. Digo ‘tenemos’, no ‘tienen’. Y te salís de tu camino, de lo que venís cantando y arriesgas muchas veces la voz, a nivel técnico. A veces hay jóvenes que salen de una universidad o del Instituto [del Colón], se van a Europa, prueban suerte allá, vuelven, no saben qué hacer. No cuenta con dinero. Es muy importante la disciplina, elegir bien el repertorio y tener el entrenamiento diario para cuando aparece un rol; estar a punto, digamos, preparado. No importa si podés salir del país. Te presentás en tus teatros con la misma grandeza que te podrías presentar en cualquier teatro del mundo, estando preparados, tratando de hablar idiomas y sabiendo cómo se maneja una carrera. Esa es la intención”, completa.