Debutó Iliana Calabró en la TV Pública: qué rating hizo

Si bien la televisión abierta está pasando por un momento difícil en el que no hay rating para casi nadie, los canales siguen intentando generar proyectos que atraigan para recuperar la audiencia perdida. La Televisión Pública fue conformando de a poco su programación basada en magazines, programas de espectáculos, musicales y noticieros.

Este lunes, luego de un retraso por diferentes medidas de protesta que hubo en la emisora estatal por conflictos salariales, debutó Iliana Calabró con un magazine diario. Si bien en un principio se dijo que estaba inspirado en el famoso formato del programa americano The View, en donde un grupo de mujeres debaten todos los temas del día y entrevistan figuras, la actriz desmintió esto en diálogo con LA NACION y aseguró que Iluminadas se trataba de otra cosa.

En la pantalla estatal a las 17.30, en medio de un feriado donde gran parte de los programas emitieron repeticiones, comenzó la nueva propuesta de la mano de la actriz. “Bienvenidos a Iluminadas, estamos nerviosas porque sabemos que nos ven desde Ushuaia a la Quiaca. Voy a citar a un grande de la radiofonía argentina que decía: ´Todos somos ignorantes de cosas distintas´, un beso al cielo a Antonio Carrizo y a mi papá que me inspiró a seguir este camino”, contó visiblemente emocionada mientras presentaba a su equipo.

Calabró no está sola, la acompañan Viviana Semienchuk a cargo de la actualidad, Paula Galloni en espectáculos y María Irigaray con toda la información del deporte. Además, cuenta con un panel de especialistas que debatirán los temas del día, según corresponda. Gaby Pitarch (imagen holística), Paula Zuccherino (psicología), Bea Liveratto (astrología) y Julieta Méndez (temas legales), Micaela Olivares (nutrición y alimentación), Evangelina Cueto (pediatra) y Mariana Kersz (sexualidad).

El debut

El primer programa debutó con un piso de 0,1 puntos, sexto en la franja, detrás de Net TV, y llegó a una marca máxima de 0,6. Como todo magazine de este tipo, el menú fue variado: de la muerte del youtuber Gaspi pasando por temas de astrología al debate por la apertura del Mundial. “¿Era Shakira o no?”, se preguntó la flamante conductora y agregó: “España no le pudo hacer un gol a Cabo Verde”.

Más tarde, Darío Lopilato se hizo presente para saludar a María Irigaray, su pareja, que es parte del panel, y la conductora aprovechó para preguntarle detalles sobre la relación. En esa instancia el rating subió a 0,5 puntos y se posicionó quinto en la franja. El tema de debate fue qué pasa con la libido en época de Mundial. Luego con un móvil en vivo desde Kansas City, Germán Berghmans palpitó lo que será el debut de la selección argentina, en medio de un banderazo de hinchas.

A Calabró no le toca una competencia fácil ya que en ese mismo horario el segmento Espiando la casa de Gran Hermano viene cosechando buenos números en la pantalla de Telefe y, por lo general, lidera esa franja. Además de las novelas turcas, otro imbatible de la tarde. Por otro lado, Darío Barassi con su consolidado ¡Ahora caigo! está muy bien posicionado y hace poco tiempo, se sumó Rocío Marengo a la pantalla de elnueve con Todo cocinado. Además, casualidades televisivas mediante, hicieron que Iliana compitiera 15 minutos con su hermana Marina, que estrenó la semana pasada, junto a Luis Ventura, un nuevo ciclo en América llamado Primicias Ya.

Para marcar la diferencia

En la primera emisión cosechó un promedio de 0,2 puntos, en medio de un lunes feriado en el que lideró Telefe con la previa del partido de Uruguay frente a Arabia Saudita que logró 9,9 puntos, seguido de eltrece, que hizo 3,5 puntos. Por su parte, el noticiero de América y Rocío Marengo se disputaron el tercer lugar con 1,3 y 0,9 puntos, respectivamente. Asimismo, el programa de Calabró debutó mientras en TyC Sports y DSports se transmitía el partido de Bélgica versus Egipto, que logró números de dos dígitos en el cable.

Iluminadas deberá acertar en los temas y conseguir invitados interesantes, que no paseen por el resto de los programas, para marcar la diferencia y atraer al público femenino al que apuntan. Calabró tiene algo a favor que es su sencillez y esto la llevó a la popularidad máxima cuando ganó Cantando por un sueño. Ella dice lo que piensa sin filtro, casi representando la voz del pueblo. En un momento donde la mayoría de las propuestas de la pantalla chica se vuelven repetitivas, miden poco y no enamoran a casi nadie, marca la diferencia el que construye un contenido atractivo por fuera de lo que hace el resto de la televisión.