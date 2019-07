Bohemian Rhapsody 06:06

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de julio de 2019 • 15:24

Decididos como estaban a conquistar el mundo, los miembros de Queen no se anduvieron con vueltas cuando comenzaron con su carrera. Tras componer los temas que formaron parte de sus primeros discos, buscaron ampliar el impacto de su música: diseñaron shows llamativos, buscaron una estética visual, un vestuario, un fotógrafo que les diera una identidad absoluta - Mick Rock, cuyo trabajo en colaboración con la banda puede verse por estos días en una exposición en el Centro Cultural Borges, en Buenos Aires-, y también produjeron los primeros videoclips musicales de la historia. Cuando todos los esfuerzos se centraban en producir un disco y hacer giras, Queen ya pensaba en "360". "Bohemian Rhapsody", además de ser la canción que pasó a la historia como el gran hito de la banda, en su versión videoclip también causó furor. En los 70 como ahora: acaba de llegar a las mil millones de visualizaciones en YouTube convirtiéndose en el video musical más antiguo en haber alcanzado esta cantidad de vistas y el primero de la década de los 70 (antes de la llegada de MTV), superando a "November rain" de Guns N' Roses.

El récord llega luego de que la película que lleva el mismo título de la canción y cuenta la vida de Freddie Mercury también haya sorprendido al mundo con sus logros: es la película musical más vista de la historia, alzó el Globo de Oro al mejor film del año, consagró a su protagonista, Rami Malek con un Oscar al mejor actor y arrasó en recaudación. En los últimos 12 meses, la banda acumuló más de 3.45 millones de visualizaciones en YouTube, obteniendo vistas masivas en los Estados Unidos (468M), México (455M), Brasil (179M), Italia (165M) y Japón (150M). ¿Más números? En diciembre "Bohemian Rhapsody" fue nombrada la canción más googleada de 2018. Queen tiene más de 10 millones de suscriptores en YouTube y vendió más de 300 millones de discos en todo el mundo.

Los miembros sobrevivientes de la banda, Brian May y Roger Taylor -John Deacon está alejado de la luz pública-, siguen de cerca estos récords y aceptaron que se lanzara una versión remasterizada y en HD del video de la canción para celebrar el hito, tal como lo anunció Universal Music.

Además, se invitará a los fans a participar de una convocatoria para protagonizar tres nuevos videos realizados íntegramente con contenido generado por los usuarios de las redes sobre tres clásicos de la banda. La campaña se llamará "You are the champion".

Top five de videos de Queen en YouTube:

1) "Bohemian Rhapsody" - 1 mil millones.

2) "Don't Stop Me Now" - 490M

3) "Another One Bites the Dust" - 340M

4) "We Will Rock You" - 333M

5) "I Want to Break Free" - 312M