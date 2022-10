Quentin Tarantino desmintió a Kanye West, Rihanna volvió a la música y María Becerra grabó un video con Manuel Turizo

escuchar

El astro de la música Kanye West sigue sumando rechazos. Luego de realizar comentarios antisemitas y de desacertados análisis sobre el asesinato de George Floyd, ahora es el cineasta Quentin Tarantino que salió a desmentir al cantante. Días atrás, West contó que en 2005 habló con Jamie Foxx para sumarlo a un videoclip de su canción “Gold Digger”; cuando comenzó a producir este clip también se reunió con Tarantino para que lo ayude a plasmar la temática esclavista en pantalla.

Finalmente, el proyecto quedó trunco, pero el cantante dice que Tarantino “tomó” su idea para Django desencadenado, film en el que participa Foxx. “ Tarantino ha podido escribir una película sobre la esclavitud porque, en realidad, él y Jamie, tomaron una idea mía ”, aseguró.

Kanye West sigue en problemas

Tarantino hizo su descargo este jueves, en el programa de Jimmy Kimmel. “No es verdad que él me contara lo que quería hacer, que yo le dijera ‘esa es una gran idea’ y fuera a hacer la película. Eso no sucedió”, dijo. “ Tenía la idea para Django... desde hace mucho tiempo, incluso desde antes de conocer a Kanye. Él quería hacer una película gigante basada en su álbum The College Dropout. Quería grandes directores dirigiendo películas basadas en cada una de las canciones. Esta fue la excusa con la que nos terminamos conociendo y pasando un buen rato. Sí tuvo una idea para un video. Kanye quería ser un esclavo mientras cantaba en el video de ‘Gold Digger’. Era una idea muy divertida ”, agregó.

Entre su insistencia con una candidatura presidencial y sus comentarios desafortunados, West viene en caída libre. Colegas y grandes marcas de esponsoreo le vienen quitando su apoyo, y hasta la plataforma Apple Music ha borrado algunas de sus playlists más importantes, las ‘Essentials’, que sirven para promocionar los trabajos más reconocidos de los artistas. También las principales redes sociales lo bloquearon porque inflingir sus reglas, como sucedió con Twitter e Instagram. Por otra parte, durante la Semana de la Moda de París, el rapero causó un gran revuelo porque llevó una remera con la leyenda “White Lives Matter” (Las vidas de los blancos importan) y eso sonó como una ridiculización del “Black Lives Matter” (Las vidas de los negros importan), emblema de las protestas antirracistas en Estados Unidos.

Rihanna volvió a la canción

Luego de seis años, la cantante Rihanna presentó un estreno. Se trata del tema principal de la banda de sonido del film, Pantera Negra: Wakanda por siempre. El título es “Lift Me Up” y fue escrita, como tributo a la extraordinaria vida y legado de Chadwick Boseman, por la cantante Tems, el ganador del Oscar Ludwig Göransson, Rihanna y Ryan Coogler. La canción fue grabada en cinco países y fue producida por Göransson.

Rihanna volvió a ser el centro de atención UNIVERSAL MUSIC

“ Después de hablar con Ryan y escuchar su dirección para la película y la canción, quería escribir algo que retratara un cálido abrazo de todas las personas que he perdido en mi vida. Traté de imaginar cómo me sentiría si pudiera cantarles ahora y expresar cuánto los extraño ”, dijo Tems. “Rihanna ha sido una inspiración para mí, así que escucharla transmitir esta canción es un gran honor”.

Pantera Negra: Wakanda por siempre estrenará en cines el próximo 10 de noviembre. La banda sonora está producida por Ryan Coogler, Ludwig Göransson, Archie Davis y Dave Jordan y estará disponible el 11 de noviembre a través de Hollywood Records.

Los Latin Grammy suman figuras

Thalia, Luis Fonsi, Anitta y Laura Pausini serán las estrellas de la canción encargadas de la conducción de la próxima entrega de Premios Latin Grammy. Esta 23° edición también tiene confirmados a los artistas que actuarán durante la ceremonia: Ángela Aguilar, Marc Anthony, Banda los Recoditos, Carin León, Nicky Jam, Sin Bandera, Rauw Alejandro, Sebastián Yatra, Jesse & Joy, Chiquis y Marco Antonio Solís.

Thalía será una de las presentadoras de los Latin Grammy 2022 Instagram: Thalia

Según sus organizadores, la 23° Entrega Anual del Latin Grammy “promete homenajear el legado de la música latina, celebrar su presente y recibir su futuro con los brazos abiertos, además de promover deliberadamente a las próximas generaciones de creadores de música”. La ceremonia se trasmitirá el jueves 17 de noviembre desde el Michelob ULTRA Arena en Mandalay Bay.

Turizo y María Becerra

La nueva estrella colombiana de la canción viene picando alto en la escena de la música latina. En septiembre pasado, fue invitado por Coldplay para los shows que la banda ofreció en Bogotá, al tiempo que el tema “La bachata” siguen en el Top 10 global de Spotify y lidera los rankings de varios países de América Latina. Este viernes acaba de lanzar una colaboración con María Becerra (apodada “La Nena de Argentina”). El tema en cuestión se llama “Éxtasis” y forma parte de 2000, tercer álbum de estudio de Manuel Turizo. El número es la referencia al año en que nació este artista colombiano.

Turizo sigue sumando éxitos. Su tema “La bachata” tiene más de 181 millones de reproducciones en YouTube (actualmente #4 en el top mundial de videos musicales de YouTube). ” Me siento muy feliz de ver lo que estoy logrando con mi música, este es un tema muy bonito lleno de amor como todo lo que hago para mis fanáticos y espero seguir sorprendiéndolos con más canciones y más de lo que amo hacer que es música ”, expresó el cantante. Por otro lado “Éxtasis” fue compuesto por Manuel Turizo junto a Maria Becerra, Julián Turizo, Miguel Andrés Martínez y Juan Diego Medina, bajo la producción de Slow y La Industria INC. Cuenta una historia de amor entre dos personas que no quieren dejar de sentir esa “nota” que se dan cuando están juntos.

