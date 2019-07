Redimi2 es uno de los mayores exponentes de la música urbana cristiana; en agosto se presentará en el Luna Park

Mauro Apicella SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de julio de 2019 • 00:01

"Yo seguiré representando a la verdadera y única esencia. La que tiene sabor a sal. A mí me toca a través del rap. No estoy para cuidar mi reputación, estoy aquí para salvar a nuestra generación. El problema es que el rap que doy, rima con lo que soy; pero no rima con el mundo de hoy. En mi posición firme estoy. Y seguiré aunque digan que intolerante soy. Que me etiqueten de religioso. Para el sistema yo siempre seré peligroso. Mientras diga la verdad sé que siempre voy a ser ofensivo y escandaloso". La declaración de principios es del rapero Willy " Redimi2 " González Cruz.

De baja estatura y alto carácter es uno de los artistas del rap gospel más famoso de estos tiempos. Nacido en República Dominicana hace cuarenta años, a fines de los noventa creó un grupo, Redimi2 Squad, con su hermano y un amigo. Pero con el paso de los años y la disolución del proyecto se quedó con el apodo Redimi2 y el deseo de un futuro que tuviera como misión la difusión del cristianismo a través de la música urbana. Con su rima picante y provocadora para el mundo secular, el hombre que volverá a la Argentina para rapear el 9 de agosto, en el Luna Park, tiene casi tres millones de seguidores en su canal de YouTube y un millón y medio en Instagram.

La música gospel fue la que más y mejor se ha adaptado al cambio de los tiempos y a las señales de cada momento. Sin duda porque no se trata de un lenguaje musical en sí mismo sino de un contenido que toma forma musical según la época y la geografía. El "spiritual" coral de iglesia protestante afroamericana de los Estados Unidos fue una de sus primeras representaciones. Pero la música cristiana luego mutó a diferentes formatos. Y fue así que con el resurgimiento del rap incluso por fuera de su cultura hip hop (esparcida desde Harlem, en el Este de los Estados Unidos, a Compton, en el oeste californiano) y sus variantes latinas como el trap, el mensaje cristiano también buscó allí asilo.

Redimi2, uno de los mayores exponentes de la música urbana cristiana, antes de subir al escenario, junto a sus músicos, su hija y a su esposa, que también es su manager

Muchos de los personajes más carismáticos vienen con historias fuertes detrás y Willy no es la excepción. Un día contó cuál era su historia en un programa de radio, en su país: "Yo vengo de un trasfondo de consumo y venta de drogas y un 27 de febrero, Día de la Independencia Dominicana, me di una sobredosis de una mezcla que ya ni recuerdo. Me fumé eso, perdí el conocimiento pero escuchaba. Me quedaba el oído y el pensamiento. Pensé que era una parálisis. Nunca lo voy a olvidar porque al no olvidarlo recuerdo lo bueno que ha sido Dios conmigo. Me dieron de todo pero al final me dejaron tirado en el parque. Fue como a las seis de la tarde. Me levanté a la una de la mañana".

Aunque evitó mencionar la situación del abandono de sus amigos, todo ese testimonio lo plasmó, casi como una fábula, en una de sus canciones: " Cayo en el suelo moribundo, temblaba. /Su respiración menguaba más y más cada segundo. / Una sobredosis de ignorancia entre sustancias / fue la nota que marcaría el curso de su existencia. / Se va a morir decían, se desmayó decían./ Hay que llevarlo a un hospital, se va a morir decían. / Entre sí se confundían más, no veían/ una guerra espiritual que ante sus ojos sucedía. / Vino un lobo gris y hambriento / listo para devorar su presa tirada en el pavimento. / Y justo en el momento en que iba a devorarle / hizo su entrada un león que vino a rescatarle. / Y aquel lobo aullaba, pero el león rugía. / Y mientras más lo hacia el lobo más retrocedía. /Se suponía que aquel día él moriría. /Y quien iba a pensar que otra historia se escribiría. /Sucedió y nadie vio que un milagro aconteció. / Desapareció el lobo y el león prevaleció. /Nació alguien nuevo de algo sucio y destruido. / Y aquí me ven, me llamo Redimi2".

De su último disco, Trapstornardores, se destaca el tema que inspira el título del álbum y que tiene como invitados a Natan el Profeta, Rubinsky Rbk y Philippe, otros músicos dedicados a la prédica del evangelio desde el rap, el reggaetón y el trap.

"Trapstorno" dice en algunos de sus versos: " Tu quieres ser trap start, yo estar sobre la Roca. /Así como el río sobre el mar en mí corazón desemboca./ Dos mil años pegao mundialmente, por lo que salió de su boca./ Ustedes pegan un disco y en dos años no hay quien los conozca./ Tú no imaginas de donde es que vengo y las cosas que veo en el barrio / ¿Qué opinarías si el sueño de tu hijo es de convertirse en sicario? / En un escenario donde las canciones le están lavando la cabeza, vengo de un sitio donde las princesas no saben que son "princesas"./ Sueñan con sapos, ser la mujeres de capos, vivir la vida de ricos./ No es lo mismo verlo en la TV, que verlo en la esquina de tu casa/ ¿Me explico? Por eso vinimos con una palabra de Fe y de Poder".

Redimi2 es absolutamente directo en lo que quiere comunicar. Quizás alguna vez no ha sido lo suficientemente claro con un logo que lleva en su remera, o con el movimiento MC1615 (significa que es el texto del evangelista Marcos, capítulo 16, versículo 15." Y les dijo: vayan por todo el mundo; prediquen el evangelio a toda criatura.")

"A veces te lleva más tiempo explicar la misión que llevarla a cabo", explicó Willy en un video cuando comenzaron a surgir algunas especulaciones sobre el significado del logo en forma de cruz del movimiento MC1615

Rubinsky RBK, Natán el Profeta, Redimi2 y Philippe

El dominicano Rubinsky RBK (Manuel Enrique Núñez Espino) también es explícito y divide aguas en su "Praxis": " Para empezar dejaré unos puntos claros. Con respecto a la música y el termino rap cristiano. El rap cristiano no existe como tal: rap es rap y cristianos somos los que lo rapeamos. Pero les conviene que estemos sectorizados. De lo contrario denota estar atemorizados. Porque con nuestra simple vida confrontamos. Y no competimos pero si lo hiciéramos ganáramos".

La predicadora de Yonkers

Christine D'Clario no es rapera pero desde la canción pop ejerce su misión que es la de llevar el mensaje cristiano a quien la escuche cantar. A principios de este año visitó por última vez la Argentina para un concierto que poco tiene de un show tradicional ya que las canciones no son como las de cualquier espectáculo (aunque lo parezcan), sino parte de una especie de liturgia sin misal, que representa un reunión de oración a través de la música, para fieles de las comunidades cristianas evangélicas. Con miles de seguidores, lo que propone Christine son "adoraciones" en su actual tour, denominado Emanuel. A su vez, está conectada con Bethel Music, colectivo angloparlante de artistas cristianos, nacido en 2001, en Redding, California.

Nacida en Yonkers, Estados Unidos, en 1982, la vida de Christine dio un cambio radical cuando, luego de la muerte de su padre, víctima de una cirrosis hepática por alcoholismo, su madre decidió instalarse en Puerto Rico con su nueva pareja. Christine considera que la música y el deseo de ser una cantante famosa fue "su primer refugio". Hasta que un día la invitaron a participar en un evento cristiano que le cambió la vida, como pasa con muchos que deciden abrazar el cristianismo. Desde entonces comenzó una carrera que la ubica hoy como una referente, profundamente carismática, de la canción cristiana actual. Su fama nada tiene que ver con una cuestión personalista.

Dozer: el crédito local

Juan Matías Varela ( Dozer ) hoy un MC de 25 años, comenzó a rapear a los 11 en una plaza de Claypole. Luego, para ganarse el pan, rapeó en los trenes. Sobrevivió a todos los bullyings: desde su cara "norteña" hasta el acecho de sus colegas por sus creencias. Es cristiano.

En agosto del año pasado se consagró en el estadio Luna Park campeón en la Red Bull Batalla de los gallos, la competencia de freestyle más importante de la Argentina, que le dio un pasaporte para competir en el exterior. Apenas ganó el premio contó a la revista Rolling Stone: "Yo rapeo con el corazón. Dejo el alma siempre. No quiero presumir de eso, pero así como me la juego con mis convicciones, me la juego a la hora de rapear. Dame una pista y te voy a mostrar que amo la pista, que cada palabra que digo y cada acote que tiro es bien sentido. Es como que abro mi corazón y dejo todo".

Juan Matías Varela (Dozer) el gran freestyler argentino es cristiano Crédito: Gentileza Red Bull

También habló sobre el ejemplo para otros chicos que desde el cristianismo quieren llegar al rap: "A mi me llaman de muchas iglesias; hay iglesias buenas y algunas que son cualquier cosa, pero en todas hay jóvenes que a veces están siendo mal liderados. Y para esos jóvenes, ver a alguien como yo batallando les rompe la cabeza, porque tal vez antes creían que rapear era pecado. Entonces se rompen muchas estructuras y esto me da el lugar como para ser un nuevo referente. Le da la idea a esos chicos de que podés llegar a un determinado lugar sin venderte."