Rating: cuánto midió la transmisión de la vista del Papa León XIV a Córdoba

Tras la multitudinaria misa que dio en el Monumento de los Españoles y una apretada agenda que empezó en el Cottolengo Don Orione y terminó en la Catedral, el Papa León XIV continúa su visita por Argentina este martes. El mensaje papal hizo hincapié en el valor del disenso, el cuidado de la palabra en la vida pública y la necesidad de atender a las personas con discapacidad. Recordó a Francisco y les encargó a los obispos el cuidado de los desempleados y los ancianos.

El tercer día en el país comenzó viajando a la provincia de Córdoba, donde lo esperaban miles de fieles. Pasadas las 9 llegó al Aeropuerto Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella y se dirigió a dar una nueva misa, el segundo evento masivo al aire libre, en el predio de FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones). La elección de Córdoba no es una casualidad, además de ser la sede de la diócesis más antigua de la Argentina, allí vivió José Gabriel del Rosario Brochero, el primer santo argentino, más conocido como el Cura Brochero.

Los canales de aire vienen cubriendo la visita del Sumo Pontífice, minuto a minuto, desde su llegada y con programación especial. Eltrece es la señal que decidió levantar parte de su grilla en pos de la cobertura papal. Desde las 6.30 con Arriba argentinos y luego con un programa especial llamado El Papa en Argentina, con Dominique Metzger y Luis Otero, en el que se transmitió todo el paso de León XIV. Por esta razón, no se emitieron ni La mañana con Moria ni Puro Show ni El Zorro. El Nueve levantó ¡Qué mañana! con Julián Weich para darle paso a TL9-Edición especial visita papal. El resto de los canales cubrió la visita de Córdoba con sus programas habituales.

Entre los noticieros de la primera mañana lideró Telefe con Buen Telefe, con un pico de 5,3 puntos, seguido por Arriba argentinos con 2,1. En tercer lugar se ubicó Telenueve con 1,3. Arriba América llegó a los 0,6 y Las mañanas con Andino, en la ex Televisión Pública, el Canal Siete, 0,2 puntos. Estos números estuvieron muy por encima de los de un feriado en la Ciudad de Buenos Aires. Cabe recordar que la medidora Ibope arroja sólo métricas del AMBA.

Con diferentes móviles a lo largo de toda la provincia, los canales cubrieron la expectativa de los cordobeses por la llegada del Sumo Pontífice que arribó minutos antes de las 9 de la mañana y además estuvieron desde Luján, previo a la misa y en Palermo, donde cientos de jóvenes ya se encontraban en el Monumento de los Españoles, en la previa de lo que será la vigilia de la noche.

El rating comenzó a subir pasadas las 10 de la mañana con la Santa Misa frente a miles de fieles en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones. Ya con A la Barbarossa al aire, Telefe continuó liderando la franja con 5,1 puntos, seguido del programa especial El Papa en Argentina, de eltrece, con 2,6 y Telenueve con 1.4. También comenzó La mañana de Lape, con Sergio Lapegüe, en América, con 0,4.

“Por sus conventos e iglesias, por sus calles y hospitales transitaron hombres y mujeres que, enamorados de Jesús, dieron la vida por el Evangelio. En la Argentina vivieron hombres y mujeres, como el Cura Brochero y Mama Antula —por poner sólo dos ejemplos—, que fueron llamados por el Señor y enviados a la misión, sin que ellos mismos fueran siquiera conscientes de lo extraordinario que su labor evangelizadora llegaría a ser; porque todos los cristianos somos simples servidores, no hemos de hacer más que cumplir con nuestro deber”, sostuvo el Sumo Pontífice en la ciudad de Córdoba.

“Hagamos memoria agradecida, en primer lugar, de San José Gabriel del Rosario Brochero. Este sacerdote fue un verdadero enamorado del Señor, que supo encontrar en la oración la fortaleza de su vida. Los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola cambiaron su existencia para siempre y la configuraron con Cristo, haciendo realidad lo que hemos rezado con el salmo responsorial: ‘Confía en el Señor y practica el bien’”, dijo el Papa.

Cabe destacar que a pesar de ser feriado en la ciudad de Buenos Aires, los números de rating de la pantalla chica fueron como los de cualquier mañana. Con un encendido de 10.9 puntos, se mantuvo liderando A la Barbarossa con pico de 5,2 puntos, seguido de la transmisión especial de eltrece con 3,2; Telenueve llegó a 2,4, América marcó 0,9 y Canal Siete, 0,4.

De la multitudinaria misa a cielo abierto, a la que acudieron más de 800.000 personas, León XIV se dirigió al Arzobispado de Córdoba, donde saludó a todos los fieles que lo estaban esperando en el centro de la provincia. Al mediodía, la transmisión de eltrece subió a 4,9 puntos, mientras que América y elnueve llegaron a 1,9 y Telefe lideró con Ariel en su salsa con un pico de 5,5.