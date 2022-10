Regreso: Joaquín Sabina volverá a cantar en la Argentina el año próximo

escuchar

El regreso a los escenarios que Joaquín Sabina anunció informalmente en septiembre pasado ya tiene nombre, “Contra todo pronóstico”, y algunos países agendados que visitará a partir de febrero del año que viene: Costa Rica, Colombia, Chile, Perú, Argentina y Uruguay. En el otoño de 2023 el tour se extenderá por España, México y los Estados Unidos.

La noticia se confirmó mediante un comunicado que, por su ritmo narrativo, parece tener su sello, aunque no lleve su firma: “ Contra el viento implacable del paso de los años, contra la resacosa marea de los tiempos a la deriva, Contra todo pronóstico, Joaquín Sabina, a sus setenta y cuatro años, de vuelta de todo y cuando de espantos por viejo y por diablo, anuncia su regreso a los escenarios para deleite de sí mismo y de su público . Unas citas imprescindibles de este superviviente que -sí, maldita sea- nunca se cansará de celebrar con sus canciones la visión irreverente y pasionalmente bella de la vida desde la nocturnidad alevosa, el amor febril y el desamor sin paliativos”. El 3 de noviembre, quienes visiten la web contratodopronostico.com tendrán información detallada de la gira.

El demorado regreso a las giras prolongadas se concretará a tres años de su último tour, que fue junto a Joan Manuel Serrat en el último episodio de la saga de conciertos que dieron a dúo (fueron tres instancias diferentes en 2007, 2012 y 2019). La última se interrumpió abruptamente cuando Sabina sufrió una caída durante la función en el WiZink Center de Madrid, que se vio por las pantallas gigantes del estadio. En la imagen se lo ve serio, parado al borde del escenario, con su clásico bombín. Parece estar recibiendo el aplauso de los fans luego de haber cantado una canción, pero en un momento se lo ve dar un pequeño paso hacia adelante y desaparecer de la pantalla abruptamente. Fue asistido y trasladado en camilla. Sin embargo, con las luces del WiZink Center encendidas, apareció minutos después, en una silla de ruedas empujada por Serrat, para llevarle tranquilidad al público. Allí explicó que había sufrido un golpe muy fuerte en su hombro y que, por tal motivo, el show se encontraba suspendido.

Joaquín Sabina: un documental sobre su vida, nuevas canciones y una gira de shows programada para 2023 Archivo

“Estas cosas solo me pasan en Madrid, lo siento muchísimo”, comenzó con tono humorístico. “Me he dado un golpe muy fuerte en el hombro, y me duele mucho. Eso hace que tengamos que suspender, con todo el dolor. Me voy a ir al hospital porque estoy muy dolorido. No saben cuánto lo siento. Volveremos en mayo a hacer este mismo concierto”, explicó.

Estuvo internado once días y continuó su rehabilitación en su casa. Luego, la pandemia hizo que no hubiera posibilidades de reprogramaciones y cuando volvieron las reaperturas, el cantante de Úbeda no quiso apresurar su regreso. “ No pienso volver a los escenarios mientras la gente esté con mascarilla, no pueda levantarse o no pueda fumar o tomar una copa. Me temo que eso no será hasta dentro de un año y medio por lo menos. Pero sí volveré a decir ‘hola y adiós’” .

El anuncio de su retorno a los escenarios ocurre a un mes de que se presentara en el Festival de Cine de San Sebastián el documental sobre su vida Sintiéndolo mucho, de Fernando León de Aranoa. Fue un trabajo que se produjo durante 13 años. “Lo primero que hice fue decirle (a León de Aranoa) que no necesitaba llave para entrar a ningún sitio. Resumiendo en mal español: que me pillara cagando. Y eso lo ha hecho así”, dijo, entre risas, durante una rueda de prensa que sirvió de presentación de la película. La idea del documental fue del cantante, quien convocó a León de Aranoa para que lo acompañara, cámara en mano, hace trece años, cuando se dirigía al sur de España a componer canciones para un nuevo disco.

Todas estas novedades llegan luego de que en junio pasado Sabina perdiera en los tribunales una batalla contra el fisco español, que lo llevó a juicio por evasión. La Audiencia Nacional de España desestimó su recurso contra una liquidación de 2,5 millones de euros por no declarar correctamente sus derechos de autor hace más de una década.

LA NACION

Temas Joaquín Sabina