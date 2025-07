Ringo Starr cumple 85 años: del mayor temor de los Beatles y el elogio de Paul McCartney a sus 37 años sobrio

En el verano de 1985, Max Weinberg, amigo y compañero de batería de Ringo Starr, voló a Inglaterra para el cumpleaños número 45 del Beatle. Aunque ambos eran amigos desde que se conocieron cinco años antes en Los Ángeles, entre bastidores en un concierto que Weinberg daba con Bruce Springsteen y la E Street Band, Weinberg se sentía algo intimidado por su héroe de la infancia en las primeras etapas de su amistad (Starr, siempre amigable, le dio un consejo: “A veces ayuda que me llames Richie”).

Mientras celebraban en Tittenhurst Park —la extensa propiedad a las afueras de Londres que antes le perteneció a John Lennon y Yoko Ono—, Starr miró a su amigo más joven, que entonces tenía 34 años, y le dijo algo que sigue siendo una broma interna entre ellos: “Bueno, Max, voy a cumplir 45 años. ¿Eso no te hace sentir viejo?”.

Esa frase es clásica de Ringo: un koan inteligente, seco y de doble sentido del hombre cuyos “Ringo-ismos” se inmortalizaron en títulos de canciones de los Beatles como “A Hard Day’s Night” y “Tomorrow Never Knows”.

Ringo Starr cumple 85 años THEA TRAFF - NYTNS

Cada año, Starr actualizaba la frase para Weinberg, hasta que se convirtió en una especie de tradición anual. “Me imagino que me llamará el 7 de julio”, dijo Weinberg en una entrevista telefónica, “y me dirá: ‘Tengo 85 años’. Y ya no suena tan viejo”.

Starr, que cumple años este lunes 7 de julio, es el primer Beatle en alcanzar ese hito y, al igual que su compañero de banda Paul McCartney, nunca se ha retirado. Solo en los últimos siete meses, Starr ha publicado un álbum country que grabó en Nashville y ha salido de gira con su All-Starr Band, un grupo con una alineación rotativa de luminarias del rock que actualmente cuenta con miembros de Men at Work y Toto. En una reciente actuación de la All-Starr Band en el Radio City Music Hall, saltó al escenario con la energía elástica de un hombre de la mitad de su edad y pasó gran parte del espectáculo tocando una batería elevada.

Mientras presentaba “No-No Song”, su descarado sencillo de 1974 (“Ya no bebo/ Estoy harto de despertarme en el suelo”), dio un indicio de por qué ha envejecido, como dijo Weinberg, como “el Benjamin Button original”. “El sentimiento de esta canción”, dijo Starr al público, “es la razón por la que hoy estoy en este escenario”. (Él y su esposa Barbara Bach están sobrios desde 1988).

“Me deja alucinado”, dijo Starr una tarde de abril en Los Ángeles, reflexionando sobre su cumpleaños. “Me miro en el espejo y tengo 24 años. Nunca pasé de los 24”.

“¿Pero adivina qué?”, se dijo a sí mismo con una carcajada. “Lo hiciste”.

Starr tiene los modales amables de un tío bobalicón y bromista que resulta que ha estado en la banda con más éxito de la historia del universo conocido. Después de terminar una sesión fotográfica en una suite del Sunset Marquis (un hotel que le gusta, como dijo bromeando, “para no tener que tener a la prensa en casa”), Starr usaba sus características gafas de sol redondas y una americana negra adornada con signos de la paz blancos, sobre una camiseta con el logotipo de la marca de ropa A Bathing Ape (“Me encantan, están locos”, dijo). En los ratos muertos de la sesión, había soltado frases con un ritmo impecable, tamborileaba distraídamente sobre una mesa y, de vez en cuando, cantaba para sí mismo un estribillo desenfadado de sílabas sin sentido: Doo-dah, doo-dah dae.

Ringo Starr confiesa que está sobrio desde 1988 THEA TRAFF - NYTNS

Cuando se le pregunta por el pasado, Starr es más propenso a ofrecer un “Ringo-ismo” ingeniosamente evasivo que a ahondar en viejas emociones. Insiste en que no fue especialmente difícil ser conocido como el único Beatle que no escribió canciones durante gran parte de la existencia del grupo, y contó una anécdota sobre un momento célebre de sus días de juerga —“me afeité la cabeza”— con una risa bonachona y un encogimiento de hombros.

Pero no es reticente cuando se trata de hablar de recuerdos de los Beatles; sus conversaciones están salpicadas de ellos. Una reciente invitación a afiliarse al sindicato de músicos de Nashville, por ejemplo, le hizo recordar entre risas: “El mayor temor, hace mucho tiempo, era que el sindicato nos obligara a todos a leer música. Porque ninguno de nosotros —John, Paul, George y Ringo— leíamos música. Pensé, bueno, entonces iré a tocar la pandereta”.

Siete décadas después de conocerse —y 55 años desde que su banda se separó—, McCartney se mostró efusivo sobre su antiguo compañero de banda. “Aunque he tocado con otros bateristas, él es el mejor”, dijo McCartney en una entrevista telefónica. “Ringo tiene un cierto toque que es muy difícil de captar para otros bateristas”.

Resumiendo el je ne sais quoi de Starr, McCartney añadió: “Él es Ringo. Y nadie más lo es”.

Weinberg expresó un sentimiento compartido por muchos bateristas a lo largo de los años. “Es imposible tocar como lo hacía Ringo en los Beatles”, dijo, citando como prueba la ausencia de magia en la mayoría de los actos de tributo a los Beatles. “Es como cantar sobre un disco de Sinatra: es posible que te acerques, pero nunca conseguirás el fraseo ni las pequeñas rarezas que hace”.

Esto quedó claro en enero, durante dos actuaciones repletas de estrellas y con las entradas agotadas en el famoso Auditorio Ryman de Nashville (Se adaptaron para un especial de la CBS titulado Ringo & Friends at the Ryman, actualmente en Paramount+). Al igual que Look Up, el álbum country que Starr publicó el mismo mes, las actuaciones en el Ryman lo emparejaron con una generación más joven, como el psicodélico guitarrista de bluegrass Billy Strings y el conmovedor crooner Mickey Guyton. El octogenario los impresionó con su enérgica resistencia.

“Recuerdo que hacía saltos de tijera en los ensayos”, dijo Molly Tuttle, guitarrista de 32 años. “Yo decía: Dios mío, tenés más energía que yo”.

A los 85 años, Ringo Starr transmite más vitalidad que muchos músicos que apenas alcanzan los 40 THEA TRAFF - NYTNS

Ella y la percusionista Sheila E., quien ha estado de gira con la All-Star Band tres veces, destacaron la generosidad de Starr como colaborador. Tuttle recordó un momento de los ensayos en el que Starr le dijo que llevara la voz cantante mientras ideaba un arreglo: “Fue genial, trabajando como lo harías con cualquier otro compañero de banda”. Al final de su primera gira con la All-Starr Band, él le dijo a Sheila E. que trabajar con ella había hecho que fuese mejor baterista. “Lloré”, dijo ella. “Guau, guau”.

Al día siguiente del primer concierto en el Ryman, mientras estábamos sentados en medio del vapor de varios humidificadores instalados en su suite del hotel, le pregunté a Starr —quien llevaba unos pantalones con estampado de camuflaje y un collar adornado con un signo de la paz— cómo había podido mantener esa vitalidad a sus ochenta y tantos años.

“Bueno, me encanta lo que hago”, dijo en un tono que sonó a “¿No es obvio?”.

Starr evocó un recuerdo de sus primeros días tocando en Liverpool, antes de unirse a la banda a la que a veces se refiere como “los Fabs”. “Cuando empecé”, dijo, “mi madre venía a los conciertos. Siempre me decía: ‘Sabes, hijo, siempre siento que eres más feliz cuando tocás la batería’. Así que se dio cuenta. Y lo hago”. Sonrió. “Me encanta golpear esos bichos”.

Richard Starkey nació en un barrio humilde de Liverpool conocido como Dingle. Cuando tenía 3 años, su padre se marchó; cuando tenía 13, su madre, Elsie, se casó con Harry Graves, a quien Starr aún describe, con adoración casi infantil, como “el mejor padrastro del mundo”.

El joven Richie sufrió dos enfermedades graves: primero, a los 6 años, un ataque de peritonitis tan grave que estuvo en un hospital infantil durante un año. Y a los 13 tuvo un caso de tuberculosis que requirió una convalecencia de dos años en un sanatorio de Merseyside. Un día, un profesor de música visitó el sanatorio con panderetas, triángulos y pequeños tambores para que tocaran los aburridos niños que estaban postrados en cama.

“Fue como una locura”, recordó Starr sobre ese momento eureka. “Le di al tambor y desde ese momento solo quería ser baterista, y ese era mi objetivo”.

The Beatles el 29 de abril de 1964, en Glasgow Express - Archive Photos

Starr empezó a improvisar con lo que tenía a mano, fabricando baquetas con bobinas de algodón. Este ingenio le resultaría útil unos años más tarde, cuando Liverpool se vio invadida por la moda del skiffle —un género influenciado por el blues estadounidense que se basaba en instrumentos caseros, como tablas de lavar y jarras—, pero estos sustitutos improvisados no podían igualar a los auténticos. A finales de 1957, Graves le regaló a Starr su primera batería de verdad. Sin duda, era el mejor padrastro del mundo.

Starr no tardó en hacerse un nombre tocando en varios grupos de skiffle, y luego pasó varios años tocando la batería con Rory Storm and the Hurricanes, estrellas de la escena local. Mientras tocaban en una residencia en Hamburgo y más tarde de vuelta a casa, se cruzaban a menudo con otro joven grupo de Liverpool, quien finalmente le hizo al baterista de Rory Storm una oferta que no pudo rechazar.

“Era un baterista fantástico”, recordó McCartney. “Le preguntamos si quería formar parte de nuestra banda y, por suerte para nosotros, aceptó”.

The Beatles el 7 de febrero de 1964, en su desembarco en Estados Unidos Daily Mirror - Getty Images

A lo largo de los años, muchos detractores han sugerido que Starr fue el afortunado en esa ecuación —los bateristas de jazz, en particular, parecían tener algo en su contra—, pero todas las personas con las que hablé querían acabar con vehemencia con ese manido argumento.

“Es el argumento más ridículo y divertido de que, ya sabés, tenías a estos tres cantautores de talento al frente, y luego tenías al tipo que tuvo suerte”, se burló Weinberg. “Eso estaba muy lejos de ser así, si realmente volvés atrás y hablás con quien estaba en esa escena. Lograr que Ringo se uniera a lo que luego serían los Beatles fue un gran logro para los tres”.

“Su sencillez era complicada”, dijo Sheila E., quien estudió la forma de tocar de Starr mientras estaban de gira juntos. Explicó que los discos de los Beatles, siempre sonaban como una conversación a cuatro voces. “Esos fills de batería no son él tratando de tocar un montón de fills solo para hacerse escuchar”, dijo. “Caen en un lugar donde había espacio y donde tienen sentido”.

Recordando la rutina de sus primeros días como músico, Starr recalcó que la banda no empezó como un grupo de estrellas. “Fuimos teloneros de mucha gente, la gente lo olvida. Todo el mundo piensa que nos despertamos y ya éramos los mejores, pero no es cierto. Trabajamos muy duro”.

Ringo Starr asume que se quedó en "los 24 años" THEA TRAFF - NYTNS

Aunque Starr llevaba la voz cantante en aproximadamente un tema por álbum, fue el último Beatle en empezar a escribir canciones. “Es difícil ponerse al frente cuando tenés a John y Paul”, admitió. Recordaba sus primeros intentos de componer como algo involuntariamente cómico. “Decía: ‘Tengo esta canción’. Y a mitad de camino estaban todos tirados en el suelo riéndose, porque no estaba escribiendo canciones nuevas. Estaba escribiendo palabras nuevas para canciones viejas”. (McCartney lo corroboró riendo: “Decíamos, sí, esa es una gran canción. Es una gran canción de Bob Dylan”).

Con el tiempo, Starr aprendió a seguir a su propia musa. Su primera composición en solitario para los Beatles fue “Don’t Pass Me By”, una canción country-rock a medio tempo que apareció en el Album Blanco. La mayoría de las canciones de los Beatles que compuso o en las que cantó como solista —“Act Naturally”, “Honey Don’t”, “What Goes On”— tenían sus raíces en el country y el blues, dos de las tradiciones musicales estadounidenses que le habían cautivado por primera vez de niño (Como importante ciudad portuaria de la marina mercante, Liverpool era un hervidero de discos estadounidenses importados). “No hay ningún baterista inglés que se haya acercado a tocar un shuffle como él”, dijo el músico y productor T Bone Burnett, nacido en Texas. “Baraja como un loco”.

Weinberg admira la forma distinta en que Starr utilizaba sus tom-toms “como una voz aparte”, y cita como ejemplo el juguetón fill al final del primer estribillo de “With a Little Help From My Friends”. “La mayoría de los ingenieros de grabación de aquella época querían que mantuvieras los platillos hi-hat muy cerrados”, añadió. “No conozco a ningún baterista de mi edad que no se viera influido por su uso creativo al abrir y cerrar los hi-hat. Ese chisporroteo, ese silbido”.

Ringo Starr ha hecho del saludo de la paz su saludo THEA TRAFF - NYTNS

Sheila E. se hizo eco de esa apreciación, calificando la manera de tocar de Starr como “muy melódica”. Y añadió: “Era su voz, cantara o no. Para mí, ese relleno de batería era otra parte vocal. No mucha gente logra eso”.

Puede ser fácil subestimar a Starr porque siempre se resistió a la ostentación; el único solo de batería en el catálogo de los Beatles es la breve y discreta ráfaga de choques de platillos y rellenos de toms en la rockera “The End“, de Abbey Road. Pero una parte importante de la grandeza de Starr es su desinterés, su dedicación al servicio de la canción.