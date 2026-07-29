Rotary Club: la identidad nacional, el centro de una charla sobre el folklore

El Rotary Club de Buenos Aires (RCBA) es parte de una serie de asociaciones hermanas que se distribuyen a lo largo del país. Fundado en 1919 por un grupo de amigos, entre los que se encontraba el Dr. Jorge Mitre (por esos tiempos, director de LA NACION), fue una extensión del Rotary Internacional de Chicago, que había sido creado una década y media antes. Y después de más de 100 años de existencia, sigue sosteniendo los objetivos fundacionales: promover el servicio a la comunidad a través de diferentes obras educativas, benéficas y de estímulo; sumar al desarrollo social y fortalecer la amistad entre sus miembros, siempre profesionales en diferentes áreas del conocimiento, la política, el derecho y la cultura. Actualmente, cuenta con la presidencia de Federico Eijo, un joven y destacado administrador y especialista en tecnología que cubre esa responsabilidad hasta el año próximo.

Así, cada miércoles, los socios del RCBA se reúnen en un almuerzo que tiene lugar en el Hotel Libertador de la avenida Córdoba para compartir la charla, celebrar los cumpleaños de los socios y participar de la disertación de invitados especiales que llegan especialmente para la ocasión.

Carlos Danilo Molinero y Federico Eijo, presidente del Rotary Club Fabian Malavolta

Así como el próximo miércoles 5 de agosto contarán con la presencia en el podio de uno de los miembros de la Corte Suprema de la Nación, el Dr. Ricardo Lorenzetti, estes miércoles el invitado llegó del mundo de la cultura. De tal modo, el vicepresidente de la Academia Argentina del Folklore, el Ing. Carlos Danilo Molinero, presentó “¿Qué es el folklore?”, que concluyó con la actuación del grupo Los Palanqueros que hicieron tres piezas de ese repertorio, con un cierre para “La cuartelera”, una zamba tradicional que se hizo alguna vez muy popular en la interpretación de Eduardo Falú.

Conocedor del mundo empresario, ingeniero civil, magister en historia y apasionado investigador del folklore recorrió apretadamente un tema apasionante que podría dar para un congreso por la amplitud de su significación.

Quitando del medio esa confusión que haría suponer que la tradición va en contra del progreso, Molinero dejó en claro que todo lo pasado no es folklore, pero que el folklore no es algo congelado en el tiempo y que así como hay cuestiones que han quedado de otra época -lo que llamó, con razón, el “folklore histórico”, cuando la presentadora Clara Mariño le consultó por el pericón-, hay hechos que aceptados por un grupo social determinado y cumplidos ciertos pasos y condiciones puede hacerse folklórico con el tiempo: “Nada nació siendo folklore y todo puede convertirse en folklore. Es dinámico; es lo que vive el pueblo hoy y es el cauce en el cual transcurre el progreso”.

Carlos Danilo Molinero y Federico Eijo, junto al grupo Los Palanqueros Fabian Malavolta

Orígenes

Recorrió este concepto desde antes de que se lo conociera como tal. Puso un punto de partida en el siglo XIX, refiriéndose a los cuentos y relatos de historias como las que nos llegaron a través de los hermanos alemanes Jacob y Wilhelm Grimm y recordó al inglés William John Thoms, quien acuñó el término en 1846. En la apretada media hora con la que disponía, habló de la recreación de aquellas viejas leyendas medievales adoptadas por la literatura y la ópera. Y ya enfocándose en la Argentina, dedicó un párrafo especial a Leopoldo Lugones y a Ricardo Rojas, que rescataron al Martín Fierro de José Hernández como como referente arquetípico de la cultural nacional. Destacó la importancia del trabajo científico del investigador salteño Augusto Raúl Cortazar, reconocido internacionalmente. Sus definiciones fueron fundacionales y Molinero lo resumió al decir que “el folklore es identidad, es lo nuestro, lo argentino. Es el saber del pueblo, anónimo y funcional, que transcurre en la vida cotidiana”.

Citó al etnomusicólogo Carlos Vega que instaló el concepto de “proyección folklórica”, para referirse a las expresiones comercializadas y urbanizadas de esos saberes anónimos y tradicionales. Mencionó la funcionalidad educativa de la palabra que dio origen a su charla y a la ciencia que lo estudia (“Folklorología” o sencillamente “Folklore”, una especialidad que se dicta en varias universidades del país). Y cerró haciendo referencia a la importancia de la ley 27.535, sancionada recientemente en 2019, que estableció la enseñanza obligatoria del folklore en las escuelas. De tal modo, Molinero expresó que la Academia de la que forma parte bajo la presidencia de Antonio Rodríguez Villar, aboga para que esa ley se cumpla en todos los establecimientos educacionales del país e invitó a los presentes para que también colaboraran, individual e institucionalmente, en esa tarea.

Para concluir, recordó al compositor y cantante riojano Ramón Navarro fallecido el año pasado, quien, al sumarse oportunamente como miembro de la Academia del Folklore, dijo, entre otras cosas, “queremos que lo nuevo apoye los pies en la tierra proyectando sueños, para que no nos invadan los modos ajenos”.