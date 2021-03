Sarah Harding: a los 39, la cantante británica habla con crudeza del cáncer que enfrenta y del final de su vida

“Estoy agradecida de despertarme todos los días y vivir mi mejor vida, porque ahora sé lo precioso que es”. Esa fue la frase que sintetizó el estado de ánimo de la cantante británica Sarah Harding, que llegó a la fama con el grupo Girls Aloud, apenas comenzado el nuevo siglo, gracias al reality show Popstars The Rivals. Fue durante una entrevista con el medio británico The Times, en la que anticipó el lanzamiento de sus memorias y contó que, a los 39, padece un cáncer que ha hecho metástasis y que no sabe si la dejará pasar la próxima Navidad. “Pero no quiero un pronóstico exacto -agregó en un ida y vuelta de preguntas y respuestas por email, con la periodista Jane Mulkerrins-. No sé por qué alguien lo querría. La comodidad y no tener dolores en la medida de lo posible es lo que para mí ahora es importante”.

Incluso, en su artículo, Mulkerrins contó que lo habitual habría sido que se hubieran reunido para hablar de su libro de memorias café de por medio o durante un almuerzo, y en tiempos de pandemia, por zoom. Sin embargo la elección fue el email. A mediados de 2020 a Harding le diagnosticaron cáncer de mama y en estudios posteriores le descubrieron metástasis. Desde entonces vive con su madre, que es quien la cuida.

La cantante también se refirió a su libro en redes sociales. “¡Hola a todos! Espero que se mantenga a salvo y lo mejor posible con todo lo que está sucediendo. Sé que no estoy realmente tan presente aquí en lo que prometo que intentaré mejorar un poco, ya que, honestamente, significa mucho para mí cuando entro y veo todos tus buenos deseos. Gracias por el cariño y el apoyo, en los días malos me ayuda mucho. Así que aquí hay una pequeña actualización mía... Mamá, los perros y yo tuvimos una Navidad realmente hermosa pero tranquila juntos, que fue diferente a la habitual, pero parecía una forma adecuada de terminar un año tan extraño. ¡Y desde entonces, entre tratamientos y visitas al hospital, he logrado terminar mi libro! No puedo creer que lo haya hecho y ahora está en la imprenta”, escribió meses atrás.

“Estoy muy emocionada de que salga: No puedo reescribir la historia; todo lo que puedo hacer es ser honesta y poner mi corazón en la manga. Realmente es la única forma que conozco. Quiero mostrarle a la gente mi verdadero yo. O quizás recordárselo. Porque, en algún lugar, entre los clubes nocturnos, los vestidos y peinados, los grandes éxitos de las listas y el glamour de ser una estrella del pop, la otra Sarah Harding se perdió por completo. Ella es la que ha sido olvidada. Y todo lo que quiero es que la escuches . Llamé al libro Hear Me Out porque es el título de la canción que escribí en el segundo álbum de Girls Aloud y siempre me ha encantado. Las letras siempre han significado mucho para mí. Ha sido encantador volver a visitar nuestras canciones, repasar fotos y escribir recuerdos de mis últimos 39 años. Realmente espero que disfrutes leyendo sobre ellos también. El libros saldrá el 18 de marzo”.

En sus años de mayor éxito, con Girls Aloud

