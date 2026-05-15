Recitales y shows del 15 al 18 de mayo: CA7RIEL & Paco Amoroso, Martin Garrix, Arjona, Bahiano y una comedia dramática

Entre el viernes 15 y el lunes 18 de mayo de 2026, la agenda de salidas en Buenos Aires combina recitales, electrónica, ciclos de escucha y teatro independiente. En esos cuatro días, el Movistar Arena tendrá fechas de CA7RIEL & Paco Amoroso, Martin Garrix y Ricardo Arjona; Niceto Club sumará shows de KNAK, Bahiano y Boom Boom Kid; Artlab concentrará propuestas en Chacarita; y en Almagro continúa El otro Ulises.

Viernes 15 de mayo

Ca7riel y Paco Amoroso presentaron su último álbum en el Movistar Arena

El viernes tendrá uno de los regresos más fuertes de la semana en el Movistar Arena: CA7RIEL & Paco Amoroso se presentan a las 21, en el inicio porteño de una gira que los llevará por escenarios internacionales. El Gobierno de la Ciudad informa que el show será en el Movistar Arena, ¿Dónde? Humboldt 450, y el sitio oficial del estadio informa entradas desde $65.000.

En Niceto Club, la noche tendrá a KNAK, que despide POSITIVO con un show especial a las 20.30. ¿Dónde? Niceto Vega 5510. La ticketera Venti informa entradas desde $35.000.

En Artlab, ¿Dónde? Roseti 93, habrá dos propuestas: Dialog Presenta: Gomez Onofri & Asociados, a las 20, con entradas desde $17.250; y Artlab | Círculo de Sonido | Deep Mariano, a las 23, con entradas desde $23.000.

Sábado 16 de mayo

Martin Garrix Gentileza Fenix

El sábado, el Movistar Arena recibe a Martin Garrix, uno de los nombres centrales de la electrónica global. El show está anunciado para las 21, en el marco de su gira Garrix Americas Tour. El sitio oficial informa entradas desde $50.000.

En Niceto Club, Bahiano se presenta a las 20. ¿Dónde? Niceto Vega 5510. La ticketera Venti informa entradas desde $35.000.

La agenda de Artlab tendrá tres actividades el sábado: Escuchas HiFi – Rosalía – LUX (2025), a las 19, con presentación de Andrés Mayo; Escuchas HiFi – Madonna – Ray of Light (1998), a las 21, con presentación de Gabriel Orqueda; y Croma: Tatool B2B Nacho Bolognani + Franie Smith, a las 23. Las entradas figuran desde $16.500 para las escuchas y desde $28.750 para Croma.

Domingo 17 de mayo

Ricardo Arjona se presenta en el Movistar Arena (Fuente: Instagram/@ricardoarjona)

El domingo, Ricardo Arjona continúa con sus funciones en el Movistar Arena como parte de la gira Lo que el Seco no dijo. El Gobierno de la Ciudad informa funciones el 17 y 18 de mayo a las 21, y el sitio del Movistar Arena informa entradas desde $95.000, sujetas a disponibilidad.

En Niceto Club, Boom Boom Kid toca a las 20. ¿Dónde? Niceto Vega 5510. La ticketera Venti informa entrada general desde $15.000.

También el domingo sigue en cartel El otro Ulises, la comedia dramática de Nerio Tello dirigida por Cristina Miravet, con actuaciones de Melody Llarens y Hugo Mouján. La función es a las 17 en Ítaca Complejo Teatral, ¿Dónde? Humahuaca 4027, Almagro. Entradas desde $22.000 por Alternativa Teatral.

Lunes 18 de mayo

El lunes continuará la serie de Ricardo Arjona en el Movistar Arena. La función está anunciada para las 21 y forma parte del tramo porteño de Lo que el Seco no dijo. Entradas desde $95.000, sujetas a disponibilidad.